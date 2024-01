Europa kan wereldwijde race om geschoolde migranten niet links laten liggen

Zonder ingrijpende veranderingen in het migratiebeleid dreigt Europa zijn ambitie in de sectoren van de toekomst te moeten opbergen.

De ambities van Europa om wereldleider te worden in hernieuwbare energie en halfgeleiders hebben een zwakke schakel: een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. In plaats van de kloof te dichten, werpt Europa nog extra barrières op, waardoor in de race om geschoolde migranten anderen vooroplopen.

Het ambitieuze beleid voor de sectoren van de toekomst creëert nu al een miljoenenvraag. In sommige gebieden, zoals hernieuwbare energie, hebben we voor het behalen van de Europese doelstellingen in minder dan vijf jaar dubbel zoveel banen als nu nodig. Dat komt boven op de duizenden banen waarvan we al weten dat ze niet kunnen worden ingevuld, van een tekort aan verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk tot technici in de groeiende Duitse halfgeleidersector.

Alsof dat nog niet ontmoedigend genoeg is, zien velen nog altijd de realiteit van de demografische klif niet ten volle onder ogen. Als de trends doorzetten, krimpt het personeelsbestand van de Europese Unie tegen 2050 met zo’n 60 miljoen mensen.

De afgelopen decennia konden we dat oplossen door outsourcing en door gebruik te maken van de wereldwijde toeleveringsketens. Maar de tijd dat arbeidskrachten wereldwijd overvloedig aanwezig waren, is voorbij. Landen als China kampen zelf met een tekort aan arbeidskrachten. Bovendien zijn de Europese behoeften verschoven naar sectoren die niet kunnen worden uitbesteed, zoals ouderenzorg, of strategisch kritieke sectoren die we niet willen uitbesteden, zoals energie en de productie van chips. Beleidsmakers en bedrijven hebben dus twee opties: meer immigratie of een hogere arbeidsparticipatie.

Ondanks de politieke uitdagingen is de meest voor de hand liggende oplossing het aanmoedigen van immigratie op basis van vaardigheden. Op dat vlak heeft Europa een achterstand op de VS. Die is des te erger nu de strijd om talent wereldwijd woedt en elk land gelijkaardige vaardigheden nodig heeft. Om specifieke mismatches op te vangen heeft Europa nood aan een beleid voor gerichte werkvisa, van kortetermijnvisa voor seizoensarbeid tot langetermijnvisa voor werknemers met gegeerde vaardigheden. In delen van Europa waar de beroepsbevolking het snelst dreigt te krimpen, wordt dat al geïmplementeerd. Duitsland werkt samen met Brazilië om geschoolde arbeidskrachten zoals verpleegkundigen aan te trekken. Maar als het beleid dat geschoolde migratie aanmoedigt niet wordt uitgebreid, zal de kloof tussen de vraag en het aanbod van arbeid alleen maar toenemen.

Vrouwen

Een tweede optie is het verhogen van de arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen, die in heel Europa nog altijd achterophinkt. Een hogere arbeidsparticipatie is voor alle landen belangrijk, maar vooral voor landen die de mondiale strijd om talent niet kunnen - of niet willen - aangaan. Neem Italië, waar de arbeidsparticipatie van vrouwen 56 procent bedraagt. Dat is ver onder het EU-gemiddelde van ongeveer 70 procent. De arbeidsparticipatie optrekken tot het EU-gemiddelde kan er 1,5 miljoen extra werknemers opleveren.

Demografische ontwikkelingen luiden onvermijdelijk een nieuw tijdperk in voor de arbeidsmarkt.