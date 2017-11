Europa moet Chinese machtsgreep op elektrische auto's counteren

20 september 2017. Productie van batterijen voor elektrische voertuigen in een fabriek in Dongguan in China © REUTERS

De batterijsector is strategisch enorm belangrijk wil de omslag naar koolstofvrij vervoer lukken. Dat China met zware overheidssteun een onrechtmatig marktdeel inpikt kan gewoon niet. Europa moet zijn naïviteit laten varen en een gelijk speelveld afdwingen opdat onze producenten met gelijke wapens kunnen strijden.

Door Ivo Belet, Europarlementslid CD&V

Het Europees Parlement zet vandaag het licht op groen voor een gevoelige aanscherping van de Europese antidumpingmaatregelen. De nieuwe regels beschermen Europese bedrijven tegen goedkope buitenlandse producten die aan dumpprijzen op onze markt gebracht worden. Deze inhaalslag is broodnodig om te vermijden dat Europese bedrijven het onderspit moeten delven voor producenten uit landen die het spel van vraag en aanbod keihard en al te vaak oneerlijk spelen.

De Europese Commissie moet de nieuwe maatregelen onmiddellijk inzetten en een antidumpingonderzoek opstarten tegen de Chinese batterijenproducenten

Wie de Europese markt op wil, moet aan onze eisen voldoen. De Europese Commissie moet de nieuwe maatregelen daarom onmiddellijk inzetten en een antidumpingonderzoek opstarten tegen de Chinese batterijenproducenten. De batterijsector is van enorm strategisch belang om van de omslag naar koolstofvrij vervoer een succes te maken. We mogen niet toelaten dat China met zware overheidssteun een onrechtmatig aandeel van die markt inpikt. Europa moet eindelijk zijn naïviteit afgooien en een gelijk speelveld afdwingen, zodat onze producenten met gelijke wapens kunnen strijden.

Zaventem

Op 28 oktober werd de knoop doorgehakt bij Brussels Airport Company: dankzij een offerte die een derde goedkoper was dan de concurrentie, mag het Chinese automerk Build Your Dreams (BYD) 30 elektrische bussen leveren voor de luchthaven van Zaventem. BYD verkocht vorig jaar 11.000 e-bussen, een spectaculaire stijging op amper drie jaar tijd. Daarmee surft het bedrijf mee op de golven van Beijings plannen om de wereldwijde batterijmarkt te veroveren en de toenemende vraag naar elektrische wagens te kapen.

China heeft de afgelopen jaren een stevige voet tussen de deur gekregen in de productieketen van de batterijenindustrie. Gesteund door een agressief overheidsbeleid worden elektrische autobouwers gesubsidieerd, buitenlandse concurrenten op de Chinese markt aan banden gelegd en wereldwijd zeldzame mineralenmijnen opgekocht die de grondstoffen leveren voor lithium-ionbatterijen. Daarmee beschikt China over een stevige hefboom om zijn industriële positie te behouden en te versterken.

De Chinese regering riep haar bedrijven zopas nog op om de productie van batterijen voor elektrische wagens opnieuw te verdubbelen tegen 2020. De aankondiging ging gepaard met extra subsidies waarvan onder meer BYD kan genieten. Door de kosten voor batterijen en elektrische auto’s gevoelig te verlagen, hoopt China op het einde van het decennium 65% van de wereldmarkt in handen te hebben. Een aanpak die doet denken aan de bliksemsnelle overname van de markt voor zonnepanelen enkele jaren terug.

Stop de naïviteit

Voor de consument lijkt dit op het eerste gezicht positief. De elektrische auto betaalbaarder maken is goed voor mens en milieu. Het probleem zit in de dumpingprijzen, die het voor Europese bedrijven onmogelijk maken op gelijke voet te concurreren. Zo wordt productie en innovatie in Europa de strot dichtgeknepen, en daarmee nieuwe banen.

Dankzij de antidumpingmaatregelen waarvoor we vandaag het licht op groen zetten, kan de Europese Commissie veel effectiever tegen dumping optreden. Naast de klassieke rechtstreekse subsidies kunnen voortaan ook sociale en milieucriteria in rekening worden gebracht. Ook ongelijke markttoegang en beperkingen op financiële kredieten voor Europese bedrijven zullen voortaan meespelen.

Er is overduidelijk sprake van Chinees overheidsingrijpen om onder de marktprijs te kunnen verkopen.

Het is weinig waarschijnlijk dat Chinese batterijproducenten aan deze nieuwe normen voldoen. Er is overduidelijk sprake van overheidsingrijpen om onder de marktprijs te kunnen verkopen. Verder onderzoek moet ook de naleving van de andere criteria nagaan: hoe zit het met de toegankelijkheid van de Chinese markt voor Europese bedrijven, en met de milieunormen en arbeidsomstandigheden in de batterijfabrieken?

Het spel op het wereldtoneel wordt keihard gespeeld. Het wordt tijd om tegengewicht te bieden aan China en andere strategen. Niet optreden tegen dumping en andere oneerlijke praktijken tast het fundament onder het eigen handelsbeleid aan: het toont zwakte tegenover grootmachten als China en de Verenigde Staten en dwingt de eigen Europese producenten in een onmogelijke concurrentiepositie. We moeten niet aarzelen om onze strategische industrie te beschermen en het gelijke speelveld kost wat kost verdedigen. Deze nieuwe, kordate aanpak lijkt gelukkig meer een meer veld te winnen in Europa.