Europa moet kiezen tussen status quo of grote stap vooruit

Met een drukke agenda heeft Europa een quauntumsprong nodig, maar raakt wellicht niet verder dan een status quo.

Karel Lannoo CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS)

De Europese Unie zweeft tussen status quo en de nood voor een grote stap vooruit. Nu de Duitse coalitieovereenkomst er is kan de EU zich over de lange termijnplannen buigen van de Europese Commissie en President Macron. Maar bij de lidstaten staat Macron zowat alleen, en de Franse intenties zijn niet ondubbelzinnig. De Commissie kan enkel voorstellen maken, maar zelf niet beslissen, en ze zal vlug stoom verliezen naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. En van het Europese Parlement zal het niet komen, na het mislukken van de europese kieslijsten.

Schermvullende weergave ©Photo News

De grote thema’s van de EU voor het eerste halfjaar zijn het versterken van de economische en monetaire unie en het volgende meerjarenbudget, de procedure voor aanduiding van de volgende Commissiepresident en de voorbereiding van de Europese verkiezingen. Alle thema’s die de EU moeten toelaten om een grotere politieke en economische slagkracht te hebben, maar zal ze daarin slagen?

Monetaire unie

Het versterken van de monetaire unie zou in principe tot een budgettaire unie (of ‘fiscal union’) moeten leiden, met een nog grotere bevoegdheid voor de EU om het naleven van budgettaire regels af te dwingen. Dit zou moeten leiden naar een gemeenschappelijke staatskas voor de eurozone, en een gedeelde schulduitgifte in eurobonds. Eurobonds zou vele van de huidige constructieproblemen van de eurozone oplossen, het zou zwakkere leden niet onnodig onder druk zetten voor de financiering van de staatsschuld, en de totale kost verlagen. Maar bij de lidstaten ontbreekt de wil en het vertrouwen om hun fiscale soevereiniteit op te geven.

Begroting

Het volgende meerjarenbudget van de EU start pas in 2020, maar een eerste voorstel wordt verwacht in mei. Als de EU echt vooruit wil heeft ze nood aan meer slagkracht, en daarover zijn de denkoefeningen al jaren bezig. De laatste jaren is het centrale budget van de EU gedaald van 1.27 procent tot 1 procent van het nationaal inkomen, terwijl de noden met o.a. de migratiegolven en de bescherming van de buitengrenzen gestegen zijn. De EU heeft gedurende de crisis buiten het EU budget het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) opgestart met €500 miljard om lidstaten in financiële problemen bij te springen. De Juncker Commissie is ook creatief geweest om met beperkte overheidsinbreng het Europese fonds voor strategische investeringen (EFSI) op te starten, dat reeds voor ongeveer €300 miljard leningen heeft uitstaan. Maar de buitengrenzen beter beschermen of de welvaart in de unie beter spreiden kan enkel met grotere middelen van het EU budget.

Een verhoging van het EU budget zal echter zeer moeilijk zijn. Duitsland en de noordelijke Europese hebben er de ruimte toe, met een dalende schuld en overschotten op de begroting, maar dit politiek verkopen zal veel moeiijker zijn. Voor Zuid-Europa is de budgettaire draagkracht er niet om dit te doen. Daarenboven zal eerst het tekort van de Brexit moeten worden gedicht. Na Duitsland is Groot-Brittannië de belangrijke netto betaler in de EU met €7.6 miljard.

Verkiezingen

Derde thema zijn de Europese parlementsverkiezingen en de aanduiding van de volgende Commissie president. De EU hoopt een meer Europese publieke opinie te creëren en een Europees beleidsdebat. Daar zou zoals in de VS ook een Europese presidentscampagne bijhoren. Vier jaar geleden ging het Europese Parlement in tegen de opinie van de Europese Raad, dit zijn de EU lidstaten, en stelde zij de ‘Spitzen-kandidaten’ voor voor het voorzitterschap van de Commissie, dit is grootste fractie in the Europese Parlement stelt zijn kandidaat voor. Die werd het dan ook met Jean-Claude Juncker. De Raad stelde toen nadien dat zij daar niet akkoord mee was, maar kon er niet meer tegen ingaan. Als we die Europese publieke opinie willen wakker schudden naar de Europese verkiezingen van volgend jaar moet het debat daartoe ook nu starten. Maar de lidstaten zouden daar wel eens anders kunnen over denken, en verkiezen dit debat lokaal te houden.