Europa rekent best niet te veel op wispelturig Amerika...

De EU doet er goed aan minder afhankelijk te worden van de VS, zeker nu het risico bestaat dat in 2024 weer een trumpiaanse America First-president aantreedt.

De deeltijdse verkiezingen in de Verenigde Staten vielen mee voor president Joe Biden. De gevreesde Republikeinse rode golf bleef uit. De gemiddelde Amerikaanse kiezer deelt blijkbaar Donald Trumps obsessie met de ‘gestolen verkiezingen’ van 2020 niet. De Democraten slepen zelfs een zetel extra binnen in de senaat, waar ze al zeker hun krappe meerderheid behouden. De meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaat wel nipt naar de Republikeinen, waar speaker Kevin McCarthy de onmogelijke taak wacht zijn bonte fractie bijeen te houden.

Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins-universiteit in Washington D.C.

De kwestie

Het gevaar bestaat dat de VS in 2024 weer een trumpiaanse 'America First'-president hebben.

De conclusie

De Europese Unie doet er goed aan meer Inzetten op zichzelf.

Europa haalt opgelucht adem. De herontdekte eenheid in de trans-Atlantische relatie, sinds de Russische invasie in Oekraïne hoog in het vaandel gedragen in menige Europese hoofdstad, kan zo nog zeker twee jaar voortduren. Maar is het wel verstandig van de Europeanen om zo hard te blijven inzetten op de VS?

De voorbije twee decennia is de Europese Unie, en zeker haar belangrijkste lidstaat Duitsland, gevaarlijk afhankelijk geworden van Russische olie en aardgas voor haar energienoden en van de Chinese markt voor de aanhoudende groei van haar uitvoer. En voor zijn internationale veiligheid hangt Europa al sinds de Tweede Wereldoorlog af van het Amerikaanse leiderschap in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Sinds de covidpandemie hapert de toegang tot de Chinese markt, en kan je je almaar meer vragen stellen over de intenties van het politieke regime in Peking.

Sinds Poetins inval in Oekraïne is het duidelijk dat goedkope Russische energie tot het verleden behoort. In Europese hoofdsteden is daarom beslist meer vloeibaar natuurlijk gas (lng) van de VS in te voeren, en oplossingen te zoeken in de aanslepende trans-Atlantische handelsconflicten. Met Zweden en Finland treden binnenkort ook twee nieuwe EU-lidstaten toe tot de NAVO, die meer dan ooit instaat voor de integriteit van het Europese grondgebied.

De Amerikanen verkopen maar al te graag hun lng aan Europa, omdat ze er een heel hoge prijs voor kunnen krijgen. Van altruïsme is weinig sprake. Ondertussen proberen ze in het EU-hoofdkwartier in Brussel de grote lijnen uit te zetten voor wind-, waterstof- en zonne-energie. Maar het is duidelijk dat de VS met hun Inflation Reduction Act (IRA) openlijk de kaart van Noord-Amerika spelen, wat windturbines, elektrische voertuigen en zonnepanelen van Europese makelij de facto met een zwaar concurrentienadeel opzadelt. Dat maakt er de handelsbetrekkingen tussen de VS en Europa niet gemakkelijker op. De Fransen willen een hardere lijn tegenover de VS, terwijl de Duitsers de dialoog opzoeken.

Je kan ook te veel lezen in de goede uitslag van de Democraten.

Voorts zal de druk van een Republikeins gedomineerd Congres op Europa toenemen om meer geld te besteden aan Amerikaanse wapens om Volodymyr Zelensky te blijven steunen in de oorlog van zijn Oekraïense volk tegen het Russische leger van Vladimir Poetin. Maar meer Europees geld voor de NAVO betekent in Washington niet vanzelfsprekend meer inspraak voor de Europeanen in de strategische richting van het bondgenootschap.

De angst dat Trump over twee jaar terugkeert, is wat weggeëbd na de teleurstellende verkiezingen van 8 november. Maar je kan ook te veel lezen in de goede uitslag van de Democraten. De Republikeinen hebben met Ron DeSantis een veel getalenteerdere en slimmere kandidaat. Die is net herverkozen als gouverneur van Florida met een klinkende overwinning, ook in het traditioneel Democratische bastion Miami-Dade County.

Als de anti-Trump-Republikeinen zich kunnen verenigen achter de kandidatuur van DeSantis in 2024, wordt het voor Biden en vicepresident Kamala Harris heel moeilijk een tweede termijn binnen te slepen. DeSantis deelt veel van Trumps Make America Great Again-ideeën. En hij heeft eenzelfde transactionele aanpak van buitenlandse zaken, waarbij vriendschap wordt gekocht en waarden zoals democratie en mensenrechten minder zwaar wegen.

Elke portfoliomanager weet dat je niet te veel mag afhangen van één financieel product om winst te maken.

Het risico dat in 2024 een trumpiaanse America First-president aantreedt, is reëel. Daarom zet Europa - en zeker Duitsland - beter in op de EU. Elke portfoliomanager weet dat je niet te veel mag afhangen van één financieel product om winst te maken. Op alle drie de beleidsdomeinen - energie, groei en veiligheid - doet Europa er goed aan minder afhankelijk te worden van de VS. We leven in een wereld waarin regionale blokken aan belang winnen en Europa kan wel wat meer strategische autonomie gebruiken. De EU heeft voor alternatieve energie het equivalent van de Amerikaanse Inflation Reduction Act nodig, en moet op korte termijn andere olie- en gasleveranciers zoeken in Afrika en het Midden-Oosten.