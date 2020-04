Europa zet in op coördinatie en communicatie

Na de aanvankelijke kritieken op de Europese Unie lijkt de top van de EU zich te herpakken. Inzetten op coördinatie en duidelijke communicatie zijn de belangrijkste middelen van Europa in de strijd tegen de coronacrisis.

Nu de eerste kritieken op de EU – too little, too late – wat zijn verstomd en door de feiten gedeeltelijk achterhaald, doemt een nieuwe vraag op: hoe pakt Europa de crisis aan? Bakt het er iets van nu de aandacht stilaan meer uitgaat naar de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie en het epicentrum verder westwaarts schuift? Voor een definitief oordeel is het te vroeg, maar we kunnen wel lessen trekken op basis van een tussentijdse evaluatie.

Vooreerst dit: evalueren op basis van vergelijkingen is dezer dagen meer dan ooit een heikele kwestie. Denk maar aan de controverse over de Belgische coronastatistieken. Daarom, voor alle duidelijkheid: vergelijken betekent niet beweren dat iets identiek is, want dan stopt de discussie. En discussie is net prikkelend omdat het idealiter allerlei vragen oproept. Vergelijken betekent wel dat er naast evidente verschillen ook interessante gelijkenissen zijn. Uit die parallellen vallen mogelijk ook lessen te trekken.

Wellicht vertoont de strijd tegen het coronavirus nog het meest gelijkenissen met de eurocrisis.

Hoewel het uitermate complex is de aanpak van de coronacrisis te evalueren op basis van een vergelijking, is het tegelijk bijzonder eenvoudig: je hebt een systeem en dat ondergaat een schok. Of het om een woon-zorgcentrum, een multinational of een internationale organisatie gaat, maakt in zekere zin niet veel uit. Elk systeem heeft altijd min of meer vaste regels en die regels worden omwille van een externe schok hevig en plots overhoopgehaald. In grote mate hangt de reactie af van het soort schok en de aard van het systeem.

Wat het soort schok betreft is de coronacrisis redelijk uniek. Zelfs voor de EU, die wel wat gewoon is als het op crisisbeheer aankomt. Denk aan de euro, migratie en brexit. Iedereen begrijpt dat de huidige pandemie van een andere orde is. De verschillen zijn onmiskenbaar, dat hoeft weinig betoog.

Toch zijn ook hier parallellen te trekken. Wellicht vertoont de strijd tegen het coronavirus nog het meest gelijkenissen met de eurocrisis. Bij elke publicatie van slechte cijfers, ergens een nieuwe uitbraak of een ander incident stijgt de sense of urgency en komt steeds dezelfde golfbeweging op gang. Ambitieuze voorstellen worden gelanceerd en straffe maatregelen afgekondigd op inderhaast bijeengeroepen crisisvergaderingen, maar bij de uitvoering loopt het doorgaans mank. Soms ontbreekt het nodige draagvlak, een andere keer schiet een initiatief zijn doel voorbij. Het is dan wachten op een nieuwe golf, zodat zich opnieuw een ‘kans’ aandient. Op het einde van de rit is beleidsmatig heel veel ondernomen, maar kan nauwelijks iemand het overzicht bewaren wegens te complex. Bovendien is iedereen intussen murw geslagen door de uitputtingsslag. In het beste geval is in kleine stapjes een groot plan uitgevoerd. In het slechtste geval is de crisis bezworen, niet dankzij maar ondanks het gevoerde beleid.

Een geval apart

Maar kijken we ook eens naar de aard van het systeem zelf. De EU is duidelijk een geval apart en doorstaat moeilijk de vergelijking met een gemiddeld land. Ook een vergelijking met China biedt weinig soelaas. Een autoritair systeem dat onder meer weigert transparant te zijn over de oorzaken en de exacte cijfers van de pandemie lijkt geen goede maatstaf om de werking van de Unie te evalueren.

Als ‘onvolmaakt’ federaal systeem vertoont de EU veel gelijkenissen met de Verenigde Staten. Het systeem is institutioneel goed uitgebouwd, maar, helaas voor president Donald Trump, het federale niveau kan niet alles alleen beslissen. Een lockdown instellen of opheffen is bijvoorbeeld de bevoegdheid van de staten. En er zit nauwelijks een lijn in de maatregelen die op statelijk niveau worden genomen. Dat klinkt voor de EU zeer herkenbaar. Het voordeel van eenduidig en legitiem leiderschap hebben de Amerikanen wel, maar met de huidige president lijkt dat eerder een groot nadeel. Niemand durft vandaag te beweren dat de VS een voorbeeld zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Op papier is de positie van Angela Merkel zwakker dan die van Donald Trump, maar in de praktijk lukt het haar beter de crisis te beheren.

Dichter bij huis doet een ander federaal systeem, Duitsland, het wel uitstekend. Ook daar zijn de deelstaten grotendeels aan zet, wat evenzeer leidt tot allerlei verschillen in de quarantainemaatregelen. Het grote verschil is dat de bondskanselier er blijkbaar wel in slaagt door geduldige coördinatie iedereen op een lijn te krijgen. Op papier is de positie van Angela Merkel zwakker dan die van Trump, maar in de praktijk lukt het haar beter de crisis te beheren.

Succes hangt dus niet alleen af van wat een systeem al dan niet toelaat, maar ook en vooral van hoe politieke leiders zich opstellen in een crisissituatie. De EU kan daar troost en moed uit putten. Maar het betekent ook dat een zware verantwoordelijkheid rust op de schouders van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. En op de lidstaten, niet ter vergeten. Laten ze zich in de eerste plaats leiden door coronationalisme, een term die ik in De Tijd van 18 maart lanceerde, of is ook een rol weggelegd voor Brussel? Per slot van rekening zijn de EU-lidstaten op elkaar aangewezen, van goederentransport over de heropening van de binnengrenzen tot economische groei.