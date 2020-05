Europees herstelfonds brengt Britten in verlegenheid...

Door de coronacrisis zijn we in een andere wereld beland. Die is voor de Britten een stuk lastiger om een eigen stem te vinden in de internationale orde.

Dominic Cummings, de politieke strateeg en het brexitbrein van premier Boris Johnson, domineerde de voorbije week de Britse krantenkoppen. Door de lockdownregels die hij zelf mee had uitgevaardigd te breken en het verplaatsingsverbod aan zijn laars te lappen, kreeg hij de woede van zowat heel het Verenigd Koninkrijk over zich heen. De roep naar het ontslag van Cummings was oorverdovend. Maar Johnson gaf geen krimp.

Cummings is niet zomaar een ’speciale adviseur', maar een van de weinige mensen op het kabinet van Johnson met een coherente brexitvisie. Hij bekommerde zich om het economische lot van de vergeten middenklasse, de hardwerkende Engelsen die ten noorden van Londen wonen en maar weinig zien van een groeiend nationaal inkomen. Een strengere controle van de migratie en overheidssubsidies voor een zuurstofkuur voor de Britse industrie - moeilijk verzoenbaar met de strikte regels van de Europese eenheidsmarkt - waren twee elementen van zijn brexitplan. Cummings orkestreerde de verkiezingsoverwinning voor Johnson in december 2019 door het rode noorden van Engeland, lang een Labourbolwerk, Conservatief blauw te kleuren.

De brexitonderhandelingen zijn voor de EU dezer dagen eerder een probleem van de tweede orde.

Terwijl het Verenigd Koninkrijk zich nodeloos opwond over de uitstapjes van Cummings, was men in Brussel druk aan het schrijven aan Next Generation EU, een ambitieus Europees herstelplan om gezamenlijk de coronarecessie te bestrijden. De brexitonderhandelingen zijn voor de EU dezer dagen eerder een probleem van de tweede orde, een irritante afleiding die Michel Barnier en zijn team in goede banen leiden. Terwijl de deadline van 30 juni - wanneer beslist moet worden of er al dan niet een verlenging komt van de overgangsfase - steeds dichterbij komt, zijn de Europese leiders volop bezig de toekomst van hun Unie te verzekeren. Met een pakket van 750 miljard euro aan subsidies en leningen zette de Europese Commissie deze week een grote stap vooruit.

Het Frans-Duitse compromis van Emmanuel Macron en Angela Merkel dat het pad effende voor het Commissevoorstel is niet de fiscale unie waar Europese federalisten zoals Guy Verhofstadt van dromen. Zo’n ‘Hamilton moment’ zou een mutualisatie van bestaande nationale overheidsschulden inhouden en een permanente uitbreiding van de budgettaire middelen van de EU betekenen. Zover zijn we nog lang niet. Maar de Franse en Duitse vastberadenheid om Europese solidariteit te garanderen door de EU directe subsidies te laten geven aan regio’s en industrieën staat buiten kijf.

Het voorstel van de Commissie maakt de weg vrij voor een resem nieuwe EU-belastingen. Het wegvallen van de Britse nettobijdrage van jaarlijks 10 miljard euro aan het EU-budget lijkt zo gemakkelijker op te vangen.

Europese soevereiniteit

De meeste analisten staren zich blind op het Frans-Duitse engagement rond het herstelfonds en op het feit dat Berlijn nu toch een soort van tijdelijke euro-obligatie lijkt te willen steunen. Maar het zijn de drie andere voorstellen in het compromis van Merkel en Macron die op lange termijn verregaande gevolgen zullen hebben voor de Europese Unie, en dus ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat niet langer lid is. Die drie andere voorstellen gaan over Europese soevereiniteit: in de gezondheidszorg, in de groene en digitale economie, en in industriële veerkracht.

De Covid-19-pandemie heeft Merkel en Macron wakker geschud over de weerbaarheid van de Europese economie in een wereld die niet langer wordt gedomineerd door internationale instellingen, zoals het IMF en de Wereldhandelsorganisatie. Om te concurreren met het Amerika van Trump, het China van Xi en het Rusland van Poetin moet de EU zijn mededingingsregels drastisch herschrijven.

Johnson en Cummings zullen niet kunnen meeschrijven aan de nieuwe regels van de wereldeconomie.

47 procent van alle buitengewone staatssteun aan industrie en bedrijven sinds het begin van de coronaschok en goedgekeurd door de EU is in Duitsland verstrekt, 18 procent in Italië en 16 procent in Frankrijk. De politieke en economische leiders van die drie landen beseffen dat zij alleen niet de schaal hebben om te kunnen opboksen tegen reuzen als Google of Huawei. Europese soevereiniteit in farmaceutica, een 'green new deal' en een Europees geostrategisch industrieel beleid worden de nieuwe prioriteiten van Brussel.