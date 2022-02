Europese soevereiniteit moet je ook kunnen verdedigen...

De Europese structuren zijn niet aangepast om snel en doelmatig te reageren op grote veiligheidscrisissen. Men vervalt dan in oude nationale reflexen.

De verdienste van de Russische president Vladimir Poetin in de Russisch-westerse crisis over Oekraïne is dat hij Europa heeft verenigd in de NAVO in de verdediging van de westerse democratie en de internationale rechtsstaat. Maar tegelijkertijd is het Europese buitenlandbeleid onverenigd en is een Europese defensie zonder de VS onbestaande. Uit vrees voor Rusland haasten Oost-Europese landen zich om bilaterale defensieakkoorden te sluiten met ‘big brother’, zoals Slovakije en Polen verleden week. En de Europese leiders denken het best in hun eentje met Poetin te gaan praten, of het nu Emmanuel Macron, Viktor Orban of Olaf Scholz is.

Het kan niet dat leiders van EU-lidstaten zonder ruggenspraak met de ‘vijand’ onderhandelen.

Europa ontwaakt uit een dertig jaar durende vredesdroom en realiseert zich dat de Koude Oorlog er nog altijd is. Hier was men de tweedeling van Europa al vergeten. De Europese Unie heeft zich met succes uitgebreid naar het oosten. Ze heeft vrij verkeer ingesteld tot aan de grens met (Wit-)Rusland en verregaande handelsakkoorden afgesloten met Oekraïne, Moldavië en Georgië. Maar in en rond het Kremlin hebben sommigen de vergane ‘glorie’ van de Sovjet-Unie en het Oostblok nog niet verteerd. Ze willen de verloren invloedssferen of wingewesten terug. Na jaren van intimidatie en beperkte acties plant Poetin een grote invasie van Oekraïne, getuige de grootste troepenopbouw in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog.

Karel Lannoo is de CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS).

Karel Lannoo is de CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS).

Als Europese leiders zoals Macron en Scholz over 'Europese soevereiniteit' spreken, moeten ze ook garanderen dat die kan worden verdedigd.

Als Europese leiders zoals Macron en Scholz over 'Europese soevereiniteit' spreken, moeten ze ook garanderen dat die kan worden verdedigd.

De Europese structuren zijn niet aangepast om bij een grote veiligheidscrisis snel en doelmatig te kunnen reageren.

Zowat dertig jaar geleden werd, met de val van de Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in allerijl een hoofdstuk Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid aan het Verdrag van Maastricht toegevoegd. Dat Verdrag is beter bekend voor de funderingen van de Europese monetaire unie, die lang en grondig voorbereid werd. Maar met het Europees buitenland- en veiligheidsbeleid staan we nergens, buiten heel veel verklaringen, denkoefeningen en bijeenkomsten en enkele missies in vooral Afrika. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk hebben we een stap teruggezet, hoewel dat land ook een grote stoorzender was om gezamenlijk standpunten in te nemen.

Anachronisme

Tot vandaag blijft het buitenland- en veiligheidsbeleid in de EU vooral nationaal. Voor de vele kleinere EU-landen begint het ‘buitenland’ al enkele tientallen kilometer verder. Het defensiebeleid dient om nationale belangen te verdedigen, terwijl de EU enorme vooruitgang heeft gemaakt met de eengemaakte markt en het vrij personenverkeer. Het nationale defensiebeleid is een anachronisme. Het is niet meer aangepast aan het economische en algemeen belang van de Europeanen.

De NAVO vond met de crisis haar originele ‘raison d’être’ terug. De organisatie heeft een operationele structuur, die de EU niet heeft. Maar de NAVO is een naoorlogse erfenis, kan niet zonder de VS en heeft een ander en breder lidmaatschap dan de EU. De EU heeft een buitenlandvertegenwoordiger, Josep Borrell, maar die heeft voor elke beslissing de unanieme steun van de lidstaten nodig. En een permanente Europese troepenmacht bestaat niet. Borrell kan dus niet veel doen. Wel heeft de EU een Europees defensieagentschap opgericht dat, gevestigd in Brussel, de lidstaten helpt om defensienoden te coördineren en om ooit de logistieke basis te leggen voor een Europees leger.

Opportuniteit

De crisis is een opportuniteit om een structuur uit te werken die aangepast is aan de noden van de Europese defensie. Zoals in vorige crisissen, of recent ook met Covid-19, werden beslissende stappen gezet in Europese samenwerking. Sommigen hebben een Europese veiligheidsraad voorgesteld met de grote Europese landen, inclusief het VK, en met regionale spelers. Dat zou makkelijker zijn dan een unanimiteit met 27.

De EU moet dringend haar relaties met Turkije normaliseren, en duidelijkheid bieden, weg van de dubbelzinnigheid. De westelijke Balkanlanden moeten een concreet perspectief op lidmaatschap krijgen.

Een andere mogelijkheid is met speciale meerderheden te beslissen in de buitenlandraad van de EU. Zeker is dat een duidelijke besluitvorming en procedures nodig zijn die voor alle lidstaten van toepassing zijn. Het kan niet dat leiders van EU-lidstaten zonder ruggenspraak met de ‘vijand’ onderhandelen.

De crisis toont ook dat de EU zich geen eeuwige interne onenigheden kan veroorloven en internationaal veel strategischer moet denken. De EU moet dringend haar relaties met Turkije normaliseren en duidelijkheid bieden, weg van de dubbelzinnigheid die heerst. De westelijke Balkanlanden moeten een concreet perspectief op lidmaatschap krijgen, zodat ze niet speelbal worden van internationale machten die de EU graag uitdagen. Dat vergt veranderingen in de verouderde landenvertegenwoordiging in de EU-instellingen.