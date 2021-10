Europese voorrang in rechtspraak beschermt onze vrijheid

Dat het Poolse hooggerechtshof de voorrang van Europees recht verwerpt, biedt ook voordelen. De EU krijgt de kans duidelijk te maken wat lidmaatschap precies inhoudt en dat de principes van de rechtsstaat onze vrijheid beschermen.

Ze waren met velen, vorige zondag in Polen. De historische centra van Warschau, Gdansk, Poznan en Krakau liepen vol met manifestanten tegen een Polexit. De straten vulden zich met EU-vlaggen, broederlijk naast de nationale kleuren wit en rood. Dat is niet eens verwonderlijk, want bij de bevolking bestaat brede steun voor het behoud van het EU-lidmaatschap. De Eurobarometer, die geregeld peilt naar de stemming bij de publieke opinie, laat nauwelijks twijfel bestaan. Frappant is dat de huidige machthebbers, en met name regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), daar al jarenlang radicaal tegen ingaan. En dat ze, mee dankzij het kiesstelsel, de lakens blijven uitdelen en in staat zijn het land almaar meer naar hun hand te zetten.

De onafhankelijkheid van het rechtssysteem lijdt daaronder - de aanleiding voor het protest. De Poolse opperrechters hebben geoordeeld dat de eigen grondwet voorrang heeft op de Europese rechtsorde als zich een conflict voordoet tussen een Poolse en een Europese rechtsregel.

Op het eerste gezicht lijkt dat redelijk. De EU hoeft zich toch niet met alles te bemoeien? De lidstaten moeten toch voldoende vrijheid bewaren om eigen beleid te voeren? Per slot van rekening hebben ze een politiek mandaat gekregen en dienen ze verantwoording af te leggen tegenover de kiezers, niet bij 'wereldvreemde' Europese rechters in Luxemburg.

Dat klopt. Maar alleen voor zover de EU buiten haar boekje zou treden en de Poolse regering plots voor een verrassing komt te staan.

De essentie De auteur : Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven.

: Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven. De kwestie : Ondanks massaal protest maakt het Poolse hooggerechtshof de Europese wetgeving ondergeschikt aan de eigen wetgeving.

: Ondanks massaal protest maakt het Poolse hooggerechtshof de Europese wetgeving ondergeschikt aan de eigen wetgeving. Het voorstel: De Europese voorrang moet worden gehandhaafd om de rechtsstaat en de vrijheid te garanderen.

Dat is nadrukkelijk niet het geval. Sinds het fameuze arrest Costa v. Enel van 1964 geldt de primauteit van het Europees recht. Bij een conflict tussen een nationale en een Europese rechtsregel heeft het EU-recht voorrang. De hiërarchie is duidelijk en houdt steek. Ze voorkomt dat een Belgische bouwondernemer in Warschau aan allerlei Poolse regels moet voldoen die strijdig zijn met de principes van de Europese interne markt. Die voorrang biedt rechtszekerheid en garandeert een uniforme toepassing van het EU-recht in de Unie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie - het grondwettelijk hof van de EU - ziet daar samen met de Europese Commissie op toe.

Het principe van Europese voorrang in de rechtspraak staat niet in de verdragen.

Toegegeven, dat principe staat niet in de verdragen. Het artikel in het gefaalde Grondwettelijk Verdrag van 2004 heeft het niet gehaald in het Verdrag van Lissabon. Maar de lidstaten hebben ook nooit een poging ondernomen om het voorrangsbeginsel ongedaan te maken, laat staan de vleugels te knippen van het Hof van Justitie. Een verdragswijziging volstaat echter. Met andere woorden: de lidstaten hebben zich impliciet akkoord verklaard en er zich decennia naar geschikt, Polen inbegrepen. Want na lange onderhandelingen en een lidmaatschapsreferendum is het land vrijwillig toegetreden tot de EU. Het had het dus moeten weten.

Uiteraard is Warschau op de hoogte. Sterker: de Poolse regering controleert het hooggerechtshof en voert dus onrechtstreeks strijd met Brussel via het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat gevecht is fundamenteel omdat het opzeggen van de voorrang van het Europees recht de constructie dreigt onderuit te halen waarop de EU is gebouwd. Zover komt het wellicht niet. En dus is de vraag: wat is de Poolse regering van plan? Ze speelt hoog spel en een overwinning is onmogelijk, behalve via een Polexit.

De EU krijgt de kans duidelijk te maken dat lidmaatschap respect voor de rechtsstaat betekent.

Zo’n conflict op het scherp van de snee heeft het voordeel van de duidelijkheid. De Poolse oppositie onder leiding van Donald Tusk kan zich verder opwerpen als een geloofwaardig en betrouwbaar alternatief dat het land een exit uit de Unie bespaart. Maar ook voor Brussel is het een unieke opportuniteit. De EU krijgt de kans duidelijk te maken wat lidmaatschap betekent: respect voor de rechtsstaat.

Het omhelst onder meer een onafhankelijk juridisch apparaat, dat de burgers beschermt en een gelijke behandeling garandeert. Bijvoorbeeld tegen een willekeurig optreden van de overheid. Het waarborgt finaal onze vrijheid. Daarop kan niet worden toegegeven. Toch ook niet door een partij die ‘recht’ in haar naam heeft staan en beweert te strijden voor de vrijheid van het Poolse volk? Die vrijheid wordt beter beschermd in dan buiten de EU. Er staat dus veel op het spel. Dat hebben de betogers goed begrepen.