Excellentie en inclusie gaan samen

In Vlaanderen wordt veel gepraat en geklaagd over het onderwijs, maar wanneer gaan we er eens grondig aan werken? Met de juiste methode en mindset kunnen excelleren en inclusie perfect samengaan. Canada bewijst dat.

Door Claude Marinower (schepen voor Onderwijs Antwerpen), Gonda Verhaert (directrice Stedelijk Onderwijs Antwerpen), Danielle Van Ast (directrice Gemeenschapsonderwijs Antwerpen), Dirk Van Rossem (bisschoppelijk gedelegeerde Katholiek Onderwijs Regio Antwerpen), Fried Van Doren (directrice Provinciaal Onderwijs Antwerpen)

‘Bring kids beyond their potential’. ‘Organize a data driven school environment.’ Twee weken geleden waren twee professoren van het Ontario Institute for Studies in Education (OISE) uit Toronto in Antwerpen op bezoek. Niet voor een lezing, maar voor de vorming van een Antwerps team dat de school-‘walk through’ zal realiseren. Met die methode kan een school snel gescreend worden op haar leerkwaliteit. Het resultaat is indrukwekkend. Daarmee willen we in Antwerpen groeien naar de spectaculair hoge Canadese leerprestaties.

De inrichtende machten, het beleid en het politieke niveau dragen een gedeelde verantwoordelijkheid.

Waarom Canada, waarom Toronto? Omdat de uitdagingen daar 15 jaar geleden erg vergelijkbaar waren met de Antwerpse vandaag: een zeer hoge ongekwalificeerde uitstroom, een zeer diverse schoolpopulatie met veel nieuwkomers en kinderen uit kwetsbare milieus en een nijpend tekort aan leerkrachten. Canada staat nu, 15 jaar later, aan de top van de PISA-ranking voor lezen, wetenschappen en wiskunde. Het halveerde zijn schooluitval in 15 jaar tijd. En het realiseerde met de ‘growth mindset’ een sterk inclusief onderwijs.

Uit het Canadese voorbeeld leren we dat structureel ingrijpen met een horizon van meer dan 10 jaar succes kan hebben. ‘Schools must move from institutions of teaching to institutions of learning.’ Met een schoolleiderschapsprogramma en een sterke omkadering van de schoolteams maakte Ontario het verschil.

De gezamenlijke overtuiging van schooldirecties en leerkrachten heeft een enorme impact op de schoolprestaties. Het is een kwestie van visie en keuzes maken. Dat betekent dat je een beperkte focus moet kiezen: niet tien doelen tegelijk op schoolniveau, maar twee of drie. En daar intensief aan werken.

Data

Je moet je ook laten sturen door data, de algemene data, maar ook de specifieke over je eigen schoolproject en je eigen initiatieven. Dat betekent dat je moet meten. Daar hebben we in Vlaanderen te veel schrik van. En altijd en overal de ‘growth mindset’ toepassen: echt geloven dat elk kind talenten en passies heeft en ze zal kunnen ontwikkelen.

Canada staat nu, 15 jaar later, aan de top van de PISA-ranking voor lezen, wetenschappen en wiskunde. Het halveerde zijn schooluitval in 15 jaar tijd. En het realiseerde met de ‘growth mindset’ een sterk inclusief onderwijs

In Ontario stroomt vandaag 80 procent van de jongeren door naar het hoger onderwijs. Nieuwkomers zijn daarop geen uitzondering. Een allochtoon kind dat nieuw instroomt in ons onderwijs in drie jaar tijd op hetzelfde taalniveau brengen als de autochtonen? U lacht het weg, maar de Canadezen doen het. Dat is excellentie, dat is inclusie.

Er wordt in Vlaanderen veel gejammerd over het onderwijs. Na de uitspraken van Vlaams minister-president Geert Bourgeois in ‘De Zevende Dag’ is het debat over onderwijskwaliteit weer losgebarsten. In Canada was dat 15 jaar geleden niet anders. Onze excellentie gaat achteruit in talen en wiskunde. De eindtermen zijn te lang of te kort. Onze PISA- en PIRLS-resultaten stagneren of gaan achteruit. De sfeer in het debat ademt de grimmigheid van onoverbrugbare tegenstellingen.

Vroegtijdig

We debatteren, dat wel. Maar doen we genoeg? We doen veel. Maar het moet meer zijn. Jaar na jaar verlaat een op de vijf Antwerpse jongeren vroegtijdig de schoolbanken. Onze leerkrachten stromen nog altijd voor 40 procent binnen de vijf jaar uit. Als de sense of urgency nu niet doordringt, is het te laat.

Scholen moeten verder durven te denken dan optimalisaties en het zoveelste projectje

Scholen moeten verder durven te denken dan optimalisaties en het zoveelste projectje. De inrichtende machten, het beleid en het politieke niveau dragen een gedeelde verantwoordelijkheid. Wachten kan niet meer, we gaan aan de slag.