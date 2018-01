Exit VS biedt China en Rusland kansen

Donald Trump is morgen een jaar president van de VS. ‘Disruptief’ kan je zijn buitenlandbeleid wel noemen. Europa weet niet altijd meer wat het aan Washington heeft. Het machtsvacuüm schept opportuniteiten voor China en Rusland.

America First. Onder dat nieuwe credo begon de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, zijn ambtsperiode. ‘Nieuw rechts’ was nu aanwezig in de hoogste cenakels van de Amerikaanse macht. De wereld hield haar adem in voor een isolationistisch, protectionistisch en xenofoob Amerika. De checks and balances in het Amerikaanse politieke systeem hebben de scherpe kanten van het Trumpbeleid eraf gehaald. Maar in geopolitieke termen is dit presidentschap een disruptie.

We weten niet altijd meer wat we aan de VS hebben. Een tijdperk van wanorde en verwarring lijkt in opmars.

De Amerikaanse denktank Eurasia Group spreekt over een geopolitieke recessie. De bouwstenen die na 1945 werden gelegd voor de verankering van de mondiale vrede en welvaart onder Amerikaans leiderschap, brokkelen elke dag verder af. Hoewel de VS nog veruit de belangrijkste militaire, politieke en economische macht in de wereld zijn, ging hun relatieve positie nooit eerder zo snel achteruit. Dat geeft China de kans om zichzelf te verkopen als de nieuwe verdediger van het mondiale multilateralisme en samenwerking. Rusland greep inzake veiligheidspolitiek de kansen om zichzelf opnieuw te manifesteren.

De relatie met Europa kwam onder zware druk te staan. Trump bekijkt de wereld op een mercantilistische wijze, met winnaars en verliezers. Landen als Duitsland zouden de zwakkere euro misbruiken om goedkopere auto’s in de VS op de markt te brengen. Ook de Amerikaanse veiligheidspolitiek ten aanzien van Europa werd opgeslokt door het mercantilisme. Europese landen moesten meer uitgeven aan defensie. Versta: nieuwe orders voor dure wapencontracten met de Amerikaanse defensie-industrie tekenen.

Deze accentverschuiving deed vermoeden dat de veiligheidssteun van Washington tegen externe bedreigingen niet meer gegarandeerd was als aan die voorwaarden niet voldaan werd. Het is een van de verklaringen waarom de EU koos voor een sterkere samenwerking inzake defensie, in het bijzonder inzake de aankooppolitiek en de uitbouw van een eigen Europese defensie-industrie.

Geleidelijk beginnen de Europese NAVO-landen meer te besteden aan defensie, en dat kan een wapenwedloop met Rusland ontketenen. Moskou zal zich genoodzaakt voelen nieuw wapentuig in stelling te brengen. Tegelijkertijd wil Trump ook wapens aan Oekraïne verkopen, wat Oost-Oekraïne weer in vuur en vlam kan zetten.

Omkering

In het Midden-Oosten koos Trump voor de omkering van het beleid van zijn voorganger Barack Obama. Die had ervoor gekozen Iran weer toe te laten tot het regionale machtsspel. Een akkoord voor een louter civiele toepassing van zijn nucleaire knowhow in ruil voor toegang tot de internationale markten. Zo kon Washington Saoedi-Arabië geopolitiek en geo-economisch in het gareel houden en bewust ‘afremmen’. Was Riyad immers geen sponsor van het radicale jihadisme geweest in landen als Syrië? Obama betaalde een prijs: een enorme verslechtering van de relaties met Israël, Irans aartsvijand nummer één.

De oorlogstrom ten aanzien van Teheran wordt opgevoerd, wat tot een selffulfilling prophecy kan leiden, waarbij Iran zich genoodzaakt kan voelen om toch opnieuw te bewapenen.

Vandaag is het net omgekeerd. Trump versterkte de relaties met Saoedi-Arabië en Israël. Iran geldt als de nieuwe vijand. Het internationale akkoord met Iran moet aangepast worden, al geeft Trump geen duidelijke indicaties wat er precies moet gebeuren. De oorlogstrom ten aanzien van Teheran wordt opgevoerd, wat tot een selffulfilling prophecy kan leiden, waarbij Iran zich genoodzaakt kan voelen om toch opnieuw te bewapenen.

De VS hebben het momentum in de regio verloren. In de Syrische oorlog nam Rusland de leiding, ook in de recente pogingen tot vrede, samen met landen als Iran en Turkije. Er is een Russisch-sjiitische as ontstaan. Tegelijkertijd dreigt een openlijke breuk tussen Europa en de VS als het gaat over de relaties met Iran. De Europese landen willen vooral handel voeren met de nieuwe groeimarkt. Wil Trump ook Europa afremmen?

Vrijhandel

Trump gaf te kennen uit het internationale klimaatverdrag te willen stappen, al kunnen de VS dat pas ten vroegste op 4 november 2019 doen. Trumps achterban woont in de staten die leefden van de oude industrie. Amerikaanse staten en steden trachten het gebrek aan federaal beleid in deze materie te compenseren. De wereld houdt ondertussen haar adem in.

In Azië stapte Trump uit een van Obama’s koninginnenstukken, het vrijhandelsakkoord met de landen rond de Stille Oceaan (TPP). Dat biedt China de kans om de relaties met de regio te herdefiniëren, naar zijn beeld en gelijkenis.

De wereld is onzeker geworden. Europa is zijn traditionele partner kwijt. We weten niet altijd meer wat we aan Washington hebben. Een nieuw tijdperk lijkt aan de orde, gekenmerkt door wanorde en verwarring. China lijkt een winnaar te worden. Onze Europese buitenlandse politiek heeft een nieuwe strategie en antwoord nodig.