Exit uit lockdown moet decentraal gebeuren

Lieven Boeve vindt terecht dat de scholen een duidelijk kader moeten krijgen om zelf te beoordelen hoe en wanneer ze in veilige omstandigheden kunnen openen. De roep naar een goed gekaderde decentralisering van de meest complexe operatie in generaties klinkt steeds luider.

Dat niet alles centraal te organiseren en uit te voeren is, wordt met de dag duidelijker. Toen we in maart de tsunami over ons zagen komen, was er maar één mogelijkheid. Alles op slot, we waren niet klaar. We dachten allemaal, inclusief zij die nu het tegendeel beweren, dat die golf wel zou verdwijnen voor ze bij ons kwam. Maar alles ging op slot, gedekt door de plotse paniek, de beelden van overladen ziekenhuizen en lijden, de schrik voor onze ouders.

We vonden het bizarre politieke weekend dat ons een 'nieuwe' regering gaf onwezenlijk, maar zelfs de verliezers van dat spel steunden volmachten. Het kon niet anders. Eerst nog een hoop geld inspuiten als zuurstof om weken en maanden te overleven, en dan alles hermetisch dicht. Tous ensemble in ons kot, terwijl de golf over het land trekt.

Een maand later, na dagen die voorbij zijn gevlogen maar toch een eeuwigheid lijken, is alles veranderd. Iedereen zoekt een perspectief. Iedereen wil vooruit. Met totaal respect voor wat medisch nog moet en in het besef dat veel nog lange tijd anders blijft. Maar we zien allemaal dat de huidige aanpak niet werkt. Zelfs een ervaren en breed gedragen regering zou, in de meest onbekende van alle tijden, niet in staat zijn alles te micromanagen. Zelfs niet met de hulp van de beste mensen in onze maatschappij.

Dit probleem is door een centraal systeem simpelweg niet te behappen.

Die regering hebben we niet vandaag, met alle respect voor de immense inspanning van velen en het biomedische vernuft van een enkeling. In de werkgroepen zitten veel slimme mensen, maar we zien te weinig balans. Veel adviseurs, maar weinig doeners met zware ‘skin in the game’. Een viroloog beheerst virussen, maar niet hoe een maatschappij te herlanceren.

Dit probleem is door een centraal systeem simpelweg niet te behappen. De Chinezen, zegt u? Die hebben inderdaad een extreem centralistische leiding, met strakke lijnen, enorme monitoring en keihard enforcement. Maar zodra de lijnen uitgezet zijn, trekt een groot deel van de Chinese machine zich op gang vanop de grond. Of dacht u dat de duizenden bedrijven die zich op maskers gooien, of de honderden die tests uitbrengen, allemaal staatsbedrijven zijn?

In een democratisch land als het onze, waar de economie bloeit, de ziekenhuizen fantastisch en de scholen top zijn, was dat nooit in de eerste plaats dankzij het allerbeste centrale management, noch federaal, noch regionaal. Wel omdat ontelbare verantwoordelijke ondernemers, leerkrachten, werknemers, politici, dokters en werkers op het terrein het allerbeste van zichzelf geven. Geef ze een duidelijk kader, een richting en een doel, geef ze de kans en ze gaan ervoor.

Barsten

Welaan, laten we dat heel dringend opnieuw doen. De druk is groot en de dam begint te barsten. Gemeentes kopen maskers, woon-zorgcentra beginnen met eigen tests en ondernemingen bekijken onder welke voorwaarden ze vooruit kunnen - waarbij ze zich wel degelijk aan de regels houden. En scholen willen hun kinderen les geven, wat sommigen ook mogen beweren.

Experts en consultants mogen in hun domein advies blijven geven om het kader te vormen, maar houd ze weg van een centraal managementplan. De kennis van die mensen is onschatbaar, hun inzet fantastisch, maar hun toekomst als bestuurder beperkt, zoals sommige tv-optredens duidelijk maakten. En zonder de druk van de eerste paniek loopt het centralisme vast. Dat weten we ook uit ervaring.

Wat de regeringen wel onmiddellijk weer extreem moeten micromanagen, is hun boekhouding.

De regeringen moeten de kaders geven waarin we allemaal op het terrein mogen en moeten bewegen. Ze weerstaan best aan de verleiding om die kaders te nauw te maken. Hopelijk attendeerden de recente flaters met de winkelopeningen en bezoekrechten hen daar al op. Dit is geen pleidooi voor een ongecontroleerde doorstart of willekeur. Duidelijke krijtlijnen en termijnen zijn noodzakelijk, net als regels voor opvolging en zware gevolgen voor bewuste fouten.

Alleen op die manier zal het snel en goed genoeg gaan. Kijk naar de beste voorbeelden in de ons omringende landen.

Communiceer de kaders eenduidig, met visie, autoriteit en echt enthousiasme. De strijd wordt lang en hard, we zullen passie nodig hebben. Die urgente communicatievacature staat nog open.