Exitstrategie met perspectief gevraagd...

Medische expertise onderbouwt het coronabeleid. Dat is goed. Goed beleid rust op de verantwoordelijkheid die beleidsmakers nemen, en het vertrouwen dat ze geven. Goed beleid biedt een perspectief. En het kiest intelligent voor welke prioriteiten binnen evenwaardige doelstellingen, gezondheid en economie, wordt gekozen. Alles kan beter.

Te lang bleef het coronabeleid beperkt tot de te korte termijn. Goed bestuur vergt een perspectief, zowel voor de mensen die gedisciplineerd de beperkingen opvolgen, als voor de handelszaken en bedrijven die aan het werk moeten. Kinderen leerachterstand laten oplopen is iets waar we decennialang de gevolgen van kunnen dragen. Goed beleid vrijwaart de volksgezondheid en moet te grote maatschappelijke en economische schade voorkomen. Vorige vrijdag creëerde de regering, eindelijk, een beetje perspectief.

Dat daarbij waarschuwingen hoorden, was niet onverwacht en zeer terecht. De basismaatregelen blijven van kracht en bij een opflakkering van het virus worden de versoepelingen ingetrokken. Iedereen begrijpt dat. Eindelijk is er een begin van een afbouwkalender onder voorbehoud van nieuwe uitbraken. Het heeft te lang geduurd, en het perspectief is, met een maand, echt te beperkt. Onderschat men de noodtoestand voor de economie? Vergeet de overheid niet om te kapitaliseren op de goodwill van de bevolking?

Veel taskforces bestuderen nuttige voorstellen, maar politieke beslissingen blijven uit.

Het blijft moeilijk om in dit land politieke verantwoordelijkheid op te nemen. Een helder langetermijnplan had de bedrijven en de burgers meer vertrouwen gegeven. Zelfs de bijzondere machten inspireerden de regering daar niet toe.

Een slimme exitstrategie rust op grootschalig testen, actieve tracing en mondkapjes. We spreken er al lang over, maar zijn nog altijd niet goed voorbereid. Testen doen we nu al beter, maar tracing met potlood en papier? In 2020?

Privacyfundamentalisme

Hindert het privacyfundamentalisme de invoering van technologie? Anonieme tracing is geen inbreuk op de privacy. Doe er dus tijdelijk beroep op in deze noodtoestand. De Europese Mensenrechtenconventie laat dat toe. Toon vertrouwen in de burgers, die zeer gedisciplineerd meewerken met de beperkingen. Leg ze uit dat ze zelf het succes van de exitstrategie en het inkorten van de kalender bepalen door loyaal mee te werken.

De technologie - eenvoudige smartphones - zit in onze binnenzak, maak doelgerichte tracering snel operationeel. Het is gekend: in sommige landen deden te weinig mensen mee, maar de oproep rustte daar op verplichtingen. Steun uw oproep op het vertrouwen en de responsabilisering van de bevolking.

Geldt dat ook niet voor de opvolging van beslissingen? Aangekondigde maatregelen moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd. De minister van Financiën confronteerde de banken bij de aanvang van de crisis met hun grote verantwoordelijkheid inzake de bijzondere kredietbehoeften van bedrijven bij de lockdown. Er kwam snel een bankenakkoord. Knap, maar de uitvoering hapert. Alle banken moeten het voorbeeld volgen van diegene die wel performant optreden. Ze moeten de liquiditeit van de bedrijven die het verdienen op peil houden door snel tussen te komen: dat redt de bloedsomloop van de economie.

Solvabiliteit

Ook de solvabiliteit van ondernemingen verdient meer aandacht. Veel taskforces bestuderen nuttige voorstellen, maar politieke beslissingen blijven uit. In sommige sectoren dreigt daardoor vrijwel de helft van de bedrijven om te vallen. Opnieuw blijkt dat in andere landen wel een kader tot stand komt voor de tijdelijke en voorwaardelijke ondersteuning van kritieke en strategische activiteiten. Men kijkt daar ook naar de toekomst, naar innovatie en soepele financieringsvormen voor start-ups en scale-ups. Men neemt er bedrijven in bescherming tegen een internationale uitverkoop. België loopt achter. Het beleid moet daarover snel intelligente beslissingen nemen.

Goed bestuur toont daadkracht en verantwoordelijkheid, en betrekt zijn burgers op een positieve manier. Meer dan ooit hebben die burgers betrokkenheid getoond. Kapitaliseer op die gedeelde fierheid om dit samen goed te blijven aanpakken, zeker nu de eindmeet van de ellende in zicht kan komen. Excuses zijn gratuit. Creëer nu ook de langeretermijnkalender. Ja, het kan zijn dat we sommige beperkingen weer moeten invoeren als de virologische toestand daarom vraagt. Maar met zijn allen kunnen we dat risico significant beperken.