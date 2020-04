Experten maken blauwdruk voor een exitstrategie...

'Nieuwe inzichten op basis van geografische spreiding van het virus leren dat een andere aanpak van de crisis mogelijk is, die de besmettelijkheid drastisch verlaagt zonder de economie onnodig te schaden', zo stellen de ondertekenaars. 'Wat de bekende nationale en zelfs regionale vergelijkingscurves verbergen, is dat besmettingen erg ongelijk zijn verdeeld, zelfs binnen zwaar getroffen gebieden als Lombardije. Hoewel we op korte tijd reeds veel weten over dit nieuw virus, zijn er zeker nog bepaalde -en mogelijk erg belangrijke- factoren die we nog niet kennen en rol spelen bij de besmettelijkheid. Hierdoor is continue bijsturing van eender welk strategie noodzakelijk. Het virus verspreidt zich vooral in bepaalde specifieke omstandigheden. Een meer geconcentreerde strategie is dus mogelijk, waarbij wat moet worden gemeden niet de mensen zijn, maar welbepaalde omstandigheden.'