Exportgerichte bedrijven hebben geen concurrentieprobleem...

Belgische bedrijven die naar het buitenland exporteren hebben geen concurrentieprobleem. De exportgerichte bedrijven halen uitzonderlijk hoge winstmarges.

Een studie van de Nationale Bank zou aantonen dat Belgische bedrijven het almaar moeilijker krijgen om te concurreren met het buitenland. De winstmarge van de ‘typische’ Belgische onderneming stagneert of daalt zelfs door de snel stijgende kosten. Dus vakbonden moeten niet zeuren. Maar het is opmerkelijk dat de Belgische bedrijven die moeten concurreren met het buitenland in deze studie grotendeels worden genegeerd.

De onderzoeksvraag van de studie in de Nationale Bank is oprecht, maar meer dan de helft van de Belgische economie wordt buiten beschouwing gelaten.

De globale macro-economische cijfers van de Nationale Bank tonen al geruime tijd aan dat de winstgevendheid van de Belgische bedrijven historisch hoog is. Dat vormt voor de vakbonden een belangrijk argument in hun verdediging van de indexering en hun eis om de wet op het concurrentievermogen (de wet van 1996) te hervormen. De cijfers over de marges doen bij de werkgeversorganisaties al maanden de tanden knarsen. De studie die de Nationale Bank maandag publiceerde, lijkt in eerste instantie het macro-economische verhaal te nuanceren en de werkgevers gelijk te geven.

De onderzoeksvraag van de studie is oprecht: wat is de situatie van een typische Belgische onderneming? De onderzoekers nemen de mediaan als uitgangspunt en houden daarom geen rekening met de 1 procent best presterende bedrijven uit de studie, omdat die het beeld zouden vertekenen. Een lezer zou er snel over gaan, mochten de auteurs niet zelf aangeven dat die 1 procent meer dan de helft van de toegevoegde waarde van de Belgische economie vertegenwoordigt. U leest het goed: meer dan de helft van de Belgische economie wordt buiten beschouwing gelaten.

De essentie De auteur

Lars Vande Keybus is economisch adviseur bij het ABVV.

De kwestie

Volgens een studie van de Nationale Bank hebben de bedrijven in België die met het buitenland concurreren een concurrentieprobleem.

De conclusie

Dat klopt niet en bovendien worden de Belgische bedrijven die moeten concurreren met het buitenland in deze studie grotendeels genegeerd.

Superpresteerders

Het beeld wordt opgehangen alsof die ‘1 procent’ slechts enkele beursgenoteerde 'superpresteerder's zijn, de AB InBevs en Solvays van deze wereld. Dat is niet het geval. 1.700 ondernemingen, elk met meer dan 250 werknemers, blijven onderbelicht in de studie. Ze vertegenwoordigen bijna 1 miljoen werknemers, een derde van de werknemers in de privésector. Maar belangrijker is dat het net de bedrijven zijn die de ruggengraat vormen van de Belgische exportmachine, van het concurrentievermogen.

En daar schuurt de studie. De loonvorming in België is ingedamd onder het mom van concurrentievermogen, van exportgerichtheid. Om te kunnen concurreren met het buitenland mogen de kosten van binnenlandse exportgerichte bedrijven niet uit de hand lopen. Anders dreigt dat te wegen op de winstmarges van exportgerichte bedrijven en zouden ze hun productie elders kunnen onderbrengen.

Nu blijkt dat de bedrijven waarvoor de wet op het concurrentievermogen geschreven werd, de 1 procent, het net uitzonderlijk goed doen op het vlak van winstgevendheid. En dat terwijl de lonen van de werknemers in die bedrijven niet meestijgen met hun productiviteit. De studie toont met andere woorden het omgekeerde aan van wat ze beoogt: de bedrijven in België die met het buitenland concurreren, hebben helemaal geen concurrentieprobleem. De exportgerichte bedrijven halen uitzonderlijk hoge winstmarges.