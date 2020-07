Facebook ligt onder vuur omdat het platform te weinig zou doen tegen haatberichten. Inmiddels boycotten belangrijke adverteerders Facebook. Nick Clegg van de communicatiedienst van Facebook wijst de beschuldigingen van de hand.

Facebook is een afspiegeling van de maatschappij. Met ruim 3 miljard mensen die elke maand gebruikmaken van onze apps worden uiteenlopende meningen en emoties gedeeld, worden mooie positieve momenten getoond en soms ook minder mooie momenten. Als een samenleving verdeeld is en de spanningen hoog oplopen, worden breuklijnen ook zichtbaar op sociale media. Socialemediabedrijven, waaronder Facebook, hebben daarom ook een grote verantwoordelijkheid bij het modereren van content en het maken van beslissingen over welke content wel en niet aanvaardbaar is.

Mensen willen geen haatberichten zien, onze adverteerders willen ze niet zien en wij willen ze niet zien.

Facebook kreeg de afgelopen weken kritiek na de beslissing om bepaalde omstreden berichten van de Amerikaanse president Donald Trump niet weg te halen. Gebruikers en bedrijven die op onze platformen adverteren, spreken ons aan over onze aanpak van hate speech. Ik wil daarover heel duidelijk zijn: Facebook heeft niets te winnen bij haat. Miljarden mensen gebruiken Facebook en Instagram omdat ze positieve ervaringen in hun leven willen delen met anderen. Mensen willen geen haatberichten zien, onze adverteerders willen ze niet zien en wij willen ze niet zien. We hebben er dus geen enkel belang bij haatberichten te laten staan en ze niet te verwijderen.

Elke dag delen mensen meer dan 100 miljard berichten via onze diensten. Van al die miljarden interacties is slechts een heel klein deel gericht op haat. Als we haatberichten aantreffen op Facebook en Instagram hanteren we een zerotolerancebeleid en verwijderen we die berichten. Als berichten onze huisregels niet overtreden, volgen we het principe van de vrijheid van meningsuiting. De beste manier om kwetsende, beledigende en haatzaaiende berichten te voorkomen ligt immers naar onze mening in de vrijheid en de mogelijkheid om het debat met elkaar aan te gaan.

Helaas staat zero tolerance niet gelijk aan zero haatberichten op ons platform.

Helaas staat zero tolerance niet gelijk aan zero haatberichten op ons platform. Met dergelijk grote hoeveelheden content die elke dag worden gedeeld is het uitroeien van haat soms het zoeken naar een speld in een hooiberg. Elk jaar investeren we miljarden dollars in mensen en technologie om ons platform veilig te houden. We hebben het aantal mensen dat we inzetten voor veiligheid verdriedubbeld tot meer dan 35.000 medewerkers. We lopen ook voorop als het aankomt op het gebruik van automatische systemen om haat op grote schaal op de sporen en te verwijderen.

We hebben de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Uit recent onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Facebook 95,7 procent van alle meldingen van haatberichten beoordeeld in minder dan 24 uur. Dat is stukken sneller dan YouTube en Twitter. Vorige maand is ook gebleken dat we bijna 90 procent van alle haatberichten opsporen en verwijderen nog voordat ze aan ons gemeld worden. Twee jaar geleden was dat nog 24 procent. We worden steeds beter in het opsporen van haat, maar ons werk is nooit af en we blijven ons inzetten om nog beter te worden.

Het is ontzettend belangrijk haatberichten snel te verwijderen. Maar anderzijds mogen we niet vergeten dat de overgrote meerderheid van de miljarden interacties op ons platform positief is. Wat er gebeurde tijdens het (voorlopige) hoogtepunt van de coronapandemie is daar een mooi voorbeeld van. Op een moment dat we niet meer fysiek bij elkaar konden zijn, bood Facebook voor heel wat mensen de mogelijkheid toch contact te houden met vrienden en familie. En toen bedrijven verplicht werden hun deuren te sluiten voor het grote publiek, konden ze via ons platform in contact blijven met hun klanten en soms zelfs hun zaak draaiend houden.

Sociale netwerken staan ​​midden in de samenleving en spelen een cruciale rol bij het verbinden van mensen. Ze bieden hen ook de mogelijkheid hun solidariteit te tonen en zich samen te organiseren tegen haat. We hebben het bij talloze voorbeelden daarvan over de hele wereld gezien en we zien het nu met de Black Lives Matter-beweging.