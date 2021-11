Facebook versus de democratie...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

Kunnen we de democratie beschermen tegen de algoritmes van Facebook en co.? Het antwoord is ja. Maar dan moeten we nu in actie schieten.

Facebook biedt een product aan waarmee 3 miljard mensen communiceren en informatie en nieuws consumeren. Het is dus belangrijk dat critici, politici en toezichthouders aanklagen dat het bedrijf algoritmes gebruikt die extreme, haatdragende en valse inhoud verspreiden om de winst te verhogen. CEO Mark Zuckerberg weerlegt onvermurwbaar de beschuldigingen, maar overal beginnen regeringen de omvang van de bedreiging in te zien.

De auteur

Ian Bremmer is voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media. Hij schreef ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

Ian Bremmer is voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media. Hij schreef ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’. De kwestie

De algoritmes van Facebook en co. vormen een gevaar voor onze democratie.

De algoritmes van Facebook en co. vormen een gevaar voor onze democratie. Het voorstel

Neem de digitale bedreiging net zo ernstig als de klimaatverandering.

In se wil Facebook geen algoritmes bouwen die het publiek polariseren. Het wil gewoon meer verkeer op zijn platform genereren en zijn technologische voorsprong behouden. Het zegt er niets op tegen te hebben dat de regering nieuwe regels opstelt die gelden op het internet en voor alle sociale media. Die moeten bepalen hoe bedrijven moeten werken, welke informatie ze mogen verspreiden en welke niet.

Het management van Facebook vraagt om verandering, deels omdat het weet dat die er toch niet echt zal komen. Politici veranderen wellicht niet de manier waarop Facebook nu werkt, omdat ze het niet eens worden over de aard van het probleem en nog minder over de oplossing.

In Washington hoor je in het rechtse kamp dat Facebook moet zwichten onder druk van de door links geëiste 'politieke correctheid'. Eerlijke discussies over politieke en sociale problemen vallen vaak buiten de normen van een sociaal aanvaardbaar debat, klinkt het. Om aan te tonen dat rechts meer het zwijgen wordt opgelegd dan links wordt verwezen naar de gewezen Amerikaanse president Donald Trump, die begin dit jaar van het platform werd gegooid .

Voor linkse politici is het echte probleem dan weer dat Facebook te veel invloed heeft en te dominant is op de markt. Volgens hen promoot het bedrijf desinformatie, uitgevonden door rechts om onder meer de valse beschuldiging te lanceren dat de verkiezing van Trump werd gestolen. Ze waarschuwen dat de algoritmes een verdeeld land nog verder verdelen.

Er zit ook een geopolitieke angel in dit verhaal. Amerikaanse en Chinese leiders geloven steeds meer dat ze een strijd voeren voor de toekomstige technologische dominantie. De Verenigde Staten steunen vooral op privébedrijven van vernieuwers uit Silicon Valley om de Amerikaanse voorsprong in artificiële intelligentie te behouden. China vertrouwt op de kracht van de staat om geld en andere bronnen te bundelen in een centraal gestuurde technologische strategie.

Als de Amerikaanse toezichthouders technologiegiganten als Facebook verzwakken op een moment dat China versnelt en data van 1,3 miljard mensen verwerkt zonder veel zorg voor privacy, dan ondermijnen ze de Amerikaanse nationale veiligheid en de onlinewaarden waarin ze zeggen te geloven.

Open discussie

Om te verhinderen dat Facebook de samenleving verdeelt, hoef je het bedrijf niet op te breken of te ondermijnen. Er zijn andere manieren.

Door politieke reclame te verbieden verhoog je het niveau van de discussie.

Eén: verbied politieke reclame. Zo beperk je de verspreiding van politieke desinformatie en verhoog je het niveau van de discussie. Twee: pas het algoritme aan, zodat de nationale, politieke discussie veel minder aan bod komt. En drie: zorg ervoor, zoals bij LinkedIn, dat elke gebruiker als een echte persoon wordt geverifieerd. Anonieme gebruikers noch computerprogramma's zijn toegelaten. Elke gebruiker moet een overeenkomst ondertekenen waarin hij belooft de regels over haatzaaierij en desinformatie te volgen. Die overeenkomst kan voorkomen dat de spelbrekers zich opnieuw aanmelden onder een andere naam.

Dit zijn de eerste, bescheiden stappen die we moeten zetten in de uitdaging die Facebook en andere digitale vormen stellen. Maar eerst moeten de toezichthouders en het publiek een open discussie beginnen over hoe je het best omgaat met technologiebedrijven die almaar machtiger worden in de digitale ruimte.