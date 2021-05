Farmanationalisme bloeit als nooit tevoren...

Wereldwijd zullen landen proberen hun eigen vaccinproductie op te voeren. Dat zet de farmaceutische industrie in een machtige positie.

De Italiaanse regering voert gesprekken met farmaceutische bedrijven om in Italië productiecapaciteit te creëren voor mRNA-vaccins. In de Verenigde Staten zette Operation Warp Speed al heel vroeg in op het uitbreiden van de farmaceutische productiecapaciteit. Er werd 10 miljard dollar voor voorzien. In India vroeg het Serum Institute, de grootste vaccinproducent in de wereld, 400 miljoen dollar overheidssteun om zijn productiecapaciteit voor het AstraZeneca-vaccin te verhogen. Over heel de wereld proberen landen productiecapaciteit voor vaccins binnen hun landsgrenzen te krijgen. Ze zijn bereid de geneesmiddelenproducenten daar veel steun voor te geven.

De essentie De auteur: Hans Diels is toekomstdenker en expert geopolitiek bij Etion.

Hans Diels is toekomstdenker en expert geopolitiek bij Etion. De kwestie : de coronapandemie leidt tot farmanationalisme.

: de coronapandemie leidt tot farmanationalisme. Het voorstel: de Belgische overheid moet waakzaam zijn om de farma-industrie hier te houden.

Vroeger was de vestigingskeuze van farmaceutische bedrijven gebaseerd op een permanente zoektocht naar een optimale toeleveringsketen. Locaties werden gekozen wegens de aanwezigheid van een goed ecosysteem van andere farmaceutische bedrijven, hoopgeleide werknemers, een vriendelijk belastingsysteem, een degelijke bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. Die logica speelde landen ook al tegen elkaar uit. Ze streden met elkaar om de beste businesscase te maken voor een nieuwe investering. Overheidssteun in de vorm van lage belastingen, innovatiesteun en vele andere maatregelen was toen ook al belangrijk om de competitie te winnen.

Die overheidssteun kwam er omdat farmaceutische bedrijven enorm veel investeren in onderzoek en ontwikkeling en veel goedbetaalde jobs opleveren voor hoogopgeleide werknemers. Het vaccinnationalisme heeft de inzet van de competitie echter veel belangrijker gemaakt. De productie van vaccins binnen de eigen grenzen betekent niet meer alleen mooie jobs voor je bevolking, maar geeft je ook controle over wat er met die vaccins gebeurt. Worden ze eerst aan de eigen bevolking gegeven of worden ze geëxporteerd? Het heeft een impact op de volksgezondheid, op de snelheid van het economisch herstel.

Landen zullen tegen elkaar opbieden om de vaccinproductie op hun eigen grondgebied te krijgen.

De strijd tussen landen om farmaceutische productie op het eigen grondgebied te verwerven wordt intenser. En dat geeft farmaceutische bedrijven veel meer macht wanneer ze onderhandelen met nationale regeringen. Ze zullen veel gemakkelijker staatssteun ontvangen, een vriendelijker regulerend kader krijgen en investeringssteun. Landen zullen tegen elkaar opbieden om de productie op hun eigen grondgebied te krijgen.

Geopolitieke impact

Het farmaceutisch nationalisme verdwijnt niet, ook niet na de pandemie. Het belandt op een langer wordende lijst van sectoren waar economische keuzes niet meer los kunnen gezien worden van hun geopolitieke impact. De technologiesector wordt al heel sterk beknot door de strijd tussen de VS en China om technologische suprematie. Vorig jaar blokkeerde Japan nog de export van chemicaliën naar Zuid-Korea wegens een politieke discussie. En China gebruikte zijn dominantie over zeldzame aardmetalen al om politiek gelijk te krijgen.

De tijd dat toeleveringsketens alleen volgens een efficiëntielogica werden gebouwd, is voorbij.

Zowel bedrijven als overheden zullen bewuster moeten zijn van de geopolitieke impact van hun beslissingen. De tijd dat toeleveringsketens alleen volgens een efficiëntielogica gebouwd werden, is voorbij. Bovendien zal de interactie tussen overheden en grote bedrijven veranderen. In sommige sectoren kan dat ertoe leiden dat de handelsvrijheid van bedrijven beperkt wordt, in andere (zoals de farmaceutische sector) kan ze nieuwe mogelijkheden scheppen.