Farmasector wordt de volgende kritische sector...

Ook willen we de technologie van andere landen niet meer binnenlaten. De Amerikanen laten producten van Chinese technologiebedrijven als Huawei en ZTE niet meer toe in hun 5G-systemen en zetten andere landen ertoe aan dat ook niet meer te doen. De angst dat die technologie gebruikt wordt voor spionage of cyberaanvallen is te groot. De Amerikanen kennen beter dan wie ook de gevaren. Ze hebben jaren de technologische dominantie van hun softwarebedrijven gebruikt om in de informatiesystemen van andere landen te infiltreren.

In de coronacrisis komt de farmaceutische en medische industrie in het vizier als volgende sector die kritisch is voor de nationale veiligheid. Toen de productie in China stilviel, werd al duidelijk dat een groot deel van de ingrediënten voor medicijnen daar wordt gemaakt en dat de rest van de wereld zeer kwetsbaar is voor onderbrekingen van de productie. Ondertussen deinzen landen er ook in de toeleveringsketens van de gezondheidszorg niet voor terug hun grenzen te sluiten. Duitsland, Rusland en Turkije voerden exportcontroles in op medische materialen, tot grote verontwaardiging van de VS. Tegelijk probeerde de Amerikaanse president Donald Trump voor 1 miljard dollar het Duitse bedrijf Curevac te kopen om een potentieel Covid-19-vaccin veilig te stellen voor exclusief gebruik in de VS.