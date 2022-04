Feest van de arbeid, of toch niet?

Wordt 1 mei een hoogmis voor concrete beleidsvoorstellen om de arbeidsmarkt echt te versterken en veel meer mensen te activeren? De kans is klein.

Vorige week kondigde federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) triomfantelijk aan dat de Belgische werkzaamheidsgraad naar een recordniveau geklommen was. Eind 2021 was 71,6 procent van de Belgische 20- tot 64-jarigen aan het werk, het hoogste niveau ooit.

Tot nu nam de federale regering amper maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen.

De minister vergat wel enkele zaken te vermelden. Die werkzaamheidsgraad betekent ook dat een kleine 2 miljoen Belgen op actieve leeftijd niet aan het werk zijn. Ook in internationaal perspectief zijn in België nog altijd relatief weinig mensen aan het werk. In Europa werken alleen in Italië, Griekenland en Spanje nog minder mensen.

Bovendien zijn we niet aan een inhaalrace bezig. De voorbije tien jaar nam de werkzaamheidsgraad in België effectief met 4 procentpunten toe. Maar dat was minder dan gemiddeld in de buurlanden (+4,4%), de eurozone (+5,5%) en de Europese Unie (+7%).

En meer dan in de rest van Europa is de stijging van de werkzaamheidsgraad in België aan de vrouwen te danken. Dat is eerder het gevolg van een historische dynamiek waarbij meer vrouwen actief werden op de arbeidsmarkt, dan van beleidskeuzes. De werkzaamheidsgraad voor Belgische mannen steeg de voorbije tien jaar met amper 1,2 procentpunt, zowat de kleinste klim in Europa.

Geen beterschap

Ten slotte schuilt achter de Belgische cijfers nog altijd een opmerkelijke regionale kloof. Terwijl de Vlaamse werkzaamheidsgraad ongeveer gemiddeld is in Europa, behoren Wallonië en Brussel bij de zwakste Europese regio’s. En daar is geen beterschap in zicht.

De regering pakte groot uit met de doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030. Dat betekent dat er zo’n 560.000 extra mensen aan het werk moeten, of zo’n 62.000 per jaar. In de tien jaar voor corona kwamen er gemiddeld 36.000 extra jobs per jaar bij. En allicht zijn de makkelijkst te activeren niet-werkenden ondertussen geactiveerd. Vanzelf gaan we die 80 procent niet halen.

De voorbije jaren bleek 1 mei eerder een hoogmis voor ideetjes die net méér hindernissen op de arbeidsmarkt opwerpen. Dat zal deze week allicht niet anders zijn.

Tot nu nam de federale regering amper maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen. De discussies over sterke loonstijgingen bovenop de al spectaculaire indexering zullen het nog moeilijker maken om meer jobs te creëren.