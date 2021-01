Financiële opleiding nodig voor kleine beleggers...

De kleine belegger herontdekt de beurs, maar het is belangrijk lessen uit het verleden te kennen.

C ijfers van de beursuitbater Euronext leren dat de handel van particuliere beleggers het afgelopen jaar met een derde is toegenomen. Voorts toont een studie uitgevoerd door de FSMA aan dat het veelal jonge beleggers (tussen 18 en 35 jaar) en niet-frequente beleggers (maximaal vijf transacties in de twee jaar voor de coronacrisis) die veel actiever werden het afgelopen jaar. De kleine belegger lijkt de beurs (her)ontdekt te hebben. Velen missen ervaring en laten zich verleiden tot het kopen van ‘mooie verhalen’ op de beurs.

De meeste beleggers die actief werden op de beurs in de coronacrisis kunnen terugkijken op mooie rendementen. De uitzonderlijk scherpe daling gevolgd door het pijlsnel herstel leverde menig startend belegger fenomenale rendementen op. Die situatie mogen we in meerder opzichten historisch noemen, wat ons bij onze eerste geschiedenisles brengt.

De beurzen stijgen niet altijd meteen weer naar hun precrisis niveau

Instappen in die exuberant hoog gewaarde aandelen is ervan uitgaan dat er later nog een grotere gek is die meer wenst te betalen voor het bedrijf.

Het lijkt misschien een open deur intrappen om te stellen dat de beurzen niet altijd stijgen, zeker met de crash van maart 2020 vers in het achterhoofd. Het is echter fout om te veronderstellen dat een beursdip altijd meteen weer goedgemaakt wordt, zeker als hij voorafgegaan wordt door massale speculatie zoals in Japan aan het einde van de jaren 80. Eind 1989 bereikte de belangrijkste Japanse beursindex, de Nikkei index, 38.957 punten. Een absoluut record. Toen in 1990 de bubbel uiteenspatte, kende de index een scherpe terugval naar 23.849 punten eind 1990.

Wie toen investeerde met het oog op een even snelle heropleving kwam er bekaaid vanaf. In de daaropvolgende jaren volgde de Japanse beursindex hoofdzakelijk een dalende trend om pas in maart 2009 een absoluut dieptepunt van 7.173 punten te bereiken. Het duurde tot 2018 voor het niveau van eind 1990 werd behaald. Blindelings kopen bij een beurscrash loont dus niet altijd meteen.

Het instapmoment is bepalend voor het langetermijnrendement

De grote beurzen in de westerse wereld zijn sinds een decennium aan een stevige opwaartse rit bezig. Tijdelijke dips leidden steevast tot mooie koopopportuniteiten. Een belegger die tussen 2010 en 2020 belegde in een mandje met wereldaandelen behaalde een rendement van gemiddeld 9 procent op jaarbasis. Niet slecht, maar we mogen niet vergeten dat in historisch perspectief het rendement over de voorbije tien jaar bovengemiddeld was. Gemiddeld genomen moeten we het stellen met zowat 6 procent rendement op jaarbasis. De geschiedenis leert dat er ook decennia waren dat aandelen nauwelijks of niets opbrachten. Zo bewogen de beurzen zijdelings in de periode 1968 - 1977 en keek je door de torenhoge inflatie van die tijd zelfs aan tegen een verlies in reële termen.

De hausse van de voorbije jaren wordt gekenmerkt door een stijging van de waarderingsratio’s. Beleggers zijn bereid steeds meer te betalen voor dezelfde toekomstige winsten van bedrijven. Vanuit historisch perspectief weten we dat dat gecorrigeerd zal worden. Dat zal leiden tot lagere langetermijnrendementen voor aankopen tegen de huidige koersen.

De theorie van de ‘grotere gek’

De beurs wordt vandaag gekenmerkt door steeds meer bedrijven die waarderingen meekrijgen die door een rationeel persoon nauwelijks nog te vatten zijn. Beursintroducties kennen een massaal succes en vaak gaan de koersen van gehypete bedrijven op de eerste handelsdagen enkele tientallen procenten naar boven. Bedrijven uit de technologiesector en beloftevolle ondernemingen die zich toeleggen op trends in bijvoorbeeld groene energie worden vaak gewaardeerd tegen tientallen of honderden keren hun jaarwinst, als er überhaupt al winst is. Men kan zich oprecht de vraag stellen welke gek voor sommige bedrijven nog zoveel wil betalen.

Ook dat is niet nieuw, leert de geschiedenis. Rond de millenniumwisseling kreeg het internet vaste voet aan de grond. Steeds meer mensen zagen het belang van die disruptieve technologie in. De waarderingen stegen naar hoogtes die niet meer overeenstemden met wat redelijkerwijs aan toekomstige winsten te verwachten viel.

Vandaag zien we hetzelfde met aandelen die door de Robinhood-beleggers gekocht worden wegens de mooie verhalen verbonden aan het bedrijf. Instappen in die exuberant hoog gewaarde aandelen is ervan uitgaan dat er later nog een grotere gek is die meer wenst te betalen voor het bedrijf. Maar ooit komt de dag dat de verhalen waarin men belegt, getoetst worden aan de fundamentele waarde van de onderneming en op die dag ben je als belegger best niet de grootste gek.