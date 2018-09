Financiële sector heeft nog steeds dezelfde drijfveren

De financiële sector volgt nog steeds de logica van voor de crisis. Ondanks alle discours over duurzaamheid primeert kortetermijnwinst en zijn maatschappelijke afwegingen daar ver ondergeschikt aan.

Door Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank in België

Na 24 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan de drie laatste bij een duurzame bank, heb ik de financiële sector en de mensen die er werken op vele manieren zien functioneren, mezelf inbegrepen. De opdracht die een bank zich stelt - het doel - is doorslaggevend, is mijn conclusie. Het bepaalt of je meedraait in een logica van winstmaximalisatie op korte termijn of in een langetermijnperspectief waar je prioriteit geeft aan maatschappelijke meerwaarde en er een zakenmodel op bouwt.

Lehman Brothers stond symbool voor een financiële economie waar geld de hefboom is voor nog meer geld, tot de piramide instortte. In de lange herstelperiode na de crisis hebben banken hun balansen moeten opkuisen en afslanken. De regels zijn verstrengd en de verplichte kapitaalbuffers zijn aangelegd. Dat heeft de rust teruggebracht, maar de maatschappelijke kost was en blijft zeer groot.

De vraag naar de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van banken is jammer genoeg niet ten gronde gesteld, laat staan aangepakt

Die interventies maakten pijnlijk duidelijk hoe cruciaal de rol en de plaats van de financiële sector in de samenleving is. Ondanks al die maatschappelijke kost, is de vraag naar de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van banken jammer genoeg niet ten gronde gesteld, laat staan aangepakt. Lehman Brothers is failliet verklaard maar het systeem is gered. De drijfveren van de financiële sector zijn overwegend nog steeds dezelfde: gericht op kortetermijnwinst.

Ethische vraag

Een bank zou zich bij elk project waar ze geld aan uitleent de ethische vraag moeten stellen of het project sociaal of ecologisch een positieve of een negatieve impact heeft, en die impact zichtbaar maken. Elke financiële beslissing heeft immers een impact die de boekhouding van de bank overstijgt. Nog steeds nemen veel banken echter hun beslissingen op basis van louter financiële risico- en rendementsmodellen. Een lening aan een vervuilend bedrijf passeert op dezelfde manier als een krediet voor een hernieuwbaar energieproject. Niettegenstaande de activiteiten van de vervuiler een negatieve impact hebben op mens en natuur, worden ze toch gefinancierd door banken en fondsbeheerders die ecologische of sociale overwegingen niet laten doorwegen in hun beslissingen.

Een lening aan een vervuilend bedrijf passeert op dezelfde manier als een krediet voor een hernieuwbaar energieproject

Ook Lehman Brothers maakte zijn afwegingen op basis van het rendement. De vraag is of bankiers zich vandaag wel de juiste vragen stellen. Wanneer er een dossier van wapenfinanciering op tafel ligt, bijvoorbeeld, of een van een oliebedrijf dat nog altijd naar olie boort in Alaska. De vraag stelt zich net zo goed in een kantoor. Krijgt een kantoorbediende de ruimte om werkelijk het beste product voor de klant te verkopen, of sturen de commerciële objectieven - en de daaraan verbonden bonussen - hem of haar toch eerder naar product x dan naar product y?