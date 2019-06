Financieringsprobleem start-ups en scale-ups niet van de baan

Het financieringsprobleem van start-ups en scale-ups is niet verdwenen, ondanks de recordcijfers over de sloten vers geld die ze ophalen.

Belgische niet-beursgenoteerde tech- en biotechbedrijven hebben in het eerste halfjaar van 2019 bijna een half miljard (491 miljoen euro) opgehaald. Volgens De Tijd is dat een record en een vijfde meer dan in de eerste helft van vorig jaar (416 miljoen euro). Dat is bijzonder goed nieuws. De toestroom van geld doet sommigen besluiten dat er helemaal geen gebrek is aan risicokapitaal en dat er in ons land dus geen handicaps zijn voor de groei van jonge bedrijven. Maar is dat wel zo? Is 20 procent meer funding dan vorig jaar te veel?

Schermvullende weergave Michel Casselman ©Dieter Telemans

Met 70 miljoen dollar (61 miljoen euro) tekende het Gentse softwarebedrijf Showpad voor de op een na grootste Belgische kapitaalronde van het jaar. De Brusselse dataspecialist Collibra deed het begin dit jaar nog beter door 100 miljoen dollar op te halen en als eerste Belgische techstart-up de mythische status van ‘unicorn’, een start-up met een waardering van meer dan 1 miljard dollar, te bereiken.

Vruchten plukken

Nagenoeg al het opgehaalde geld komt echter uit het buitenland. Het geld voor Collibra is afkomstig van CapitalG, het investeringsfonds gelinkt aan Google. En de 188 miljoen dollar die Showpad wist op te halen (inclusief de jongste ronde van 70 miljoen) komt vooral van het Britse Dawn Capital, het Amerikaanse Insight Venture Partners en het Franse Korelya Capital. Slechts een Belgische investeerder tekent present: Hummingbird Ventures. Bij Showpad is minder dan 5 procent van het geld uit België afkomstig, bij Collibra is dat zelfs minder dan 1 procent.

We verhogen onze kansen dat scale-ups hier blijven groeien als het kapitaal niet telkens uit het buitenland moet komen.

Het is ongetwijfeld goed nieuws dat er jonge techbedrijven zijn die makkelijk aan geld raken om hun groei te financieren. Maar dat vooral buitenlanders in enkele bedrijven investeren, houdt risico’s in. Moet de Vlaamse samenleving niet zo veel mogelijk de vruchten kunnen plukken van groeiende bedrijven die hier tot stand komen dankzij het lef van jonge durvers, maar ook mede dankzij de universiteiten en onderzoekscentra, en dus het beleid en de middelen van onze regio?

Dat overname van relatief jonge bedrijven door buitenlandse ondernemingen kan start- en scale-ups een groeispurt bezorgen die anders moeilijk te realiseren is, maar kan ook verhinderen dat Vlaanderen er de vruchten van plukt.

Start-ups hebben pas echt impact op de tewerkstelling als ze de scale-upfase bereiken. Daarom zouden jonge bedrijven in Vlaanderen - vooral ook met geld van hier - moeten kunnen doorgroeien tot grote internationale bedrijven met wortels in Vlaanderen. Het gros van de Collibra-personeelsleden werkt niet in België maar in New York, Parijs, Londen en het Poolse Wroclaw. Het management zit bijna volledig in de VS. Begrijp mij niet verkeerd: iedereen moet doen wat voor zijn bedrijf het beste is. Maar we verhogen onze kansen dat scale-ups hier blijven groeien als ook het kapitaal hier zit.

Nu is het springtij op de zee van geld. Maar na vloed komt eb.

Ook in andere Europese landen halen (tech)bedrijven met gemak vers geld op, en zelfs meer dan bij ons. In België werd in 2018 in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) minder venture capital opgehaald dan in Finland, Denemarken, Ierland, Zweden, het VK en Frankrijk. In 2017 lag de financiering met durfkapitaal bij ons zelfs lager dan het Europese gemiddelde. Laten we dus vooral niet naast onze schoenen beginnen te lopen.

Dat vele geld is er echter niet voor iedereen. De huidige recordcijfers betekenen niet dat het financieringsprobleem van de start- en scale-ups verdwenen is. Voor heel wat maatschappelijke uitdagingen bestaat nog altijd geen sluitende technologische oplossing. Andere technologieën staan nog in de kinderschoenen en hebben nood aan verdere investeringen.

Kapitaalintensief

Een marktsegment dat nog altijd moeite heeft financiering en investeringen aan te trekken zijn de erg kapitaalsintensieve sectoren zoals de chemiesector. De investeringsnoden zijn er even hoog als in de biotechsector, maar de potentiële returns beduidend lager. Investeerders kiezen dan ook veeleer voor sectoren met een hoog returnpotentieel.