Fiscaal of aards paradijs? Maak uw keuze

De ongelijkheid tussen de overbevraagde en overbelaste middenklasse en diegenen die door fiscale ontwijking hun burgerplicht ontlopen blijft toenemen. Daarom, beste happy few, profiteer gerust van de fouten in het systeem. Maar gebruik je vaardigheden nu eens om een positieve maatschappelijke impact te hebben.

Door Xavier Damman, CEO van OpenCollective en oprichter van Storify

De dalai lama tweette onlangs: ‘Belangrijk is niet zozeer hoelang je leeft, maar wel hoe zinvol je leven is. Niet hoeveel geld je verdient en hoe beroemd je bent, wel hoe je je medemens helpt.’

Het lijkt me goed om die bedenking even opnieuw in herinnering te brengen, nu de Paradise Papers de media en de maatschappij op stelten hebben gezet. Hoewel belastingoptimalisatie en -ontwijking en de fiscale wetgeving veel vragen oproepen, ligt de gemiddelde burger niet wakker van de wettelijkheid van de procedure noch van het juridische debat dat bij elk belastingschandaal oplaait. Het echte probleem voor die burger is van ethische en morele aard.

Wie de mogelijkheden heeft om van de fouten in het belastingsysteem te profiteren, moet als een ethische hacker ook positief bijdragen aan de samenleving.

Voor de mensen die elke dag gaan werken en belastingen betalen zonder te kunnen rekenen op tips van verstandige financiële adviseurs, is het ondraaglijk te moeten vaststellen dat anderen twee keer langs de kassa passeren: één keer omdat ze veel meer verdienen en een tweede keer doordat ze verhoudingsgewijs minder belastingen betalen. Daardoor dragen ze in verhouding niet in dezelfde mate als de rest van onze samenleving hun financiële steentje bij.

De ongelijkheid tussen de overbevraagde en (letterlijk) overbelaste middenklasse en de happy few die hun burgerplicht opzijschuiven, blijft onophoudelijk groeien. Het resultaat zijn stijgende spanningen, het populisme dat aan terrein wint en proteststemmen bij verkiezingen. Het soort immuniteit dat sommigen blijkbaar genieten, wordt ondraaglijk voor heel wat anderen.

Geen excuus

‘Maar de overheid int te veel belastingen, en ze geeft ons geld uit zonder erbij na te denken! We kunnen de overheid niet vertrouwen’, hoor je dan steeds weer. Dat is helaas maar al te vaak waar. Maar dat is geen excuus. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de financiering van onze gemeenschappen. Dus moeten we er ook allemaal bij betrokken zijn.

Daarom mijn advies aan de happy few: als je slim genoeg bent om fouten in het systeem te ontdekken en ze uit te buiten, is dat goed voor jezelf. Maar lever toch een inspanning, net zoals de rest van de wereld dat doet. Doe je dat niet, dan kan je je verwachten aan reacties vanuit de maatschappij die steeds vijandiger worden. Ik nodig je uit om eens een blik te werpen op de TED-talk (terug te vinden op YouTube) van Nick Hanauer, een van de eerste investeerders in Amazon: ‘Let op, plutocraten, de hooivorken zijn op komst’.

Investeer lokaal, er is keuze genoeg. Er bestaan zoveel initiatieven om nieuwe scholen op te richten, onze openbare ruimte te verbeteren, de integratie van vluchtelingen te bevorderen, te streven naar duurzame energie en voeding.

Economen en historici zijn het eens: als de ongelijkheid blijft toenemen, is een sociale botsing onvermijdelijk. Dat het onderwerp leeft, bewijst het feit dat ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, het economische boek van Thomas Piketty over sociale inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid sinds de 17de eeuw, een bestseller is geworden.

Ik vraag jullie dus om een ‘ethische hacker’ te worden. Ga je gang, profiteer van de fouten in het systeem. Een systeem hacken is spannend, dat weet ik ook. Maar gebruik je vaardigheden om een positieve impact te hebben. Wees efficiënter in de manier waarop je een bijdrage levert aan de samenleving.

Investeer lokaal, er is keuze genoeg. Er bestaan zoveel initiatieven om nieuwe scholen op te richten, onze openbare ruimte te verbeteren, de integratie van vluchtelingen te bevorderen, te streven naar duurzame energie en voeding, om slechts een paar van de vele burgerinitiatieven te noemen (die we op een transparante manier proberen te verzamelen en financieel te ondersteunen op BrusselsTogether.org). Er zijn zoveel ideeën en projecten die op jouw financiele steun wachten.

Bill Gates

En ten slotte: wees transparant over je bijdragen. Zo geef je visibiliteit aan doelen die je nauw aan het hart liggen en inspireer je anderen om in jouw voetsporen te treden. Een spoor van burgerschap, transparantie en verantwoordelijkheid.

Je bent dan niet langer een ‘rijke stinkerd’ die profiteert van het systeem, maar een held die helpt om het te herstellen

Je bent dan niet langer een ‘rijke stinkerd’ die profiteert van het systeem, maar een held die helpt om het te herstellen. Geloof me, het leven is aangenamer wanneer het gevuld is met prestaties waar je trots op kan zijn dan met dingen waarover je je schaamt.

Hoe verklaar je anders de toewijding van Bill Gates voor de stichting die zijn naam draagt? Of de acties van de misschien wat minder bekende filantroop George Soros die meerdere pro-EU-, prodemocratie en antidiscriminatiebewegingen financiert?

Maar je hoeft me niet op mijn woord te geloven. Probeer het gerust zelf eens.