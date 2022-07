Fiscale aangifteplicht voor cryptowallets is slecht idee...

Steven Matheï, voormalig Kamerlid voor CD&V, pleit ervoor de fiscale aangifteplicht uit te breiden naar cryptowallets. Dat is geen goed idee.

Matheï stelt in zijn opinie terecht dat we niet blind mogen zijn voor de schaduwzijde van cryptomunten, net zomin als we dat uiteraard mogen zijn voor de schaduwzijde van edelmetalen, vastgoed of de financiële wereld. Dat de schaduwzijde van cryptomunten onvoldoende belicht zou worden is echter pertinent onjuist. Cryptoactiva, en dan voornamelijk cryptomunten, worden vaak juist in één adem genoemd met criminele transacties en witwasoperaties, zonder verwijzing naar cijfers.

De essentie De auteurs

Frank Hoogendijk is advocaat bij Osborne Clarke en Gertjan Verachtert is advocaat bij Sansen International Tax Lawyers.

De kwestie

Voormalig Kamerlid Steven Matheï (CD&V) stelt voor de fiscale aangifteplicht uit te breiden naar cryptoportefeuilles.

Het voorstel

Dat is een slecht idee. Beleidsmakers moeten beter inzicht verkrijgen in hoe web3 functioneert, proportionele maatregelen nemen om financiële criminaliteit te bestrijden, en vooral geen big brother willen spelen.

Nochtans blijkt uit zogenaamde on-chainanalyse van het in forensische audit gespecialiseerde Chainalysis dat ongeoorloofde transacties minder dan 1 procent van het totale aantal cryptoverrichtingen zouden beslaan. De inherente traceerbaarheid van blockchain is hier vermoedelijk mede de oorzaak van, waardoor cryptomunten voor criminele transacties (gelukkig) niet altijd waterproof zijn. De nieuwigheid en de technisch hogere complexiteit dan bij vertrouwde betaalmiddelen alleen verantwoordt dan ook geen strengere behandeling qua fraudebestrijding.

Matheï pleit vervolgens voor een fiscale aangifteplicht voor alle cryptoportefeuilles, naar analogie met buitenlandse bankrekeningen. Ook hier lijkt ons enige nuance op zijn plaats. Vooreerst is de verplichting tot melding van een bankrekening ingegeven door de toenmalige concrete bezorgdheid over misbruik van de Belgische roerende voorheffing, terwijl daar ten aanzien van cryptoactiva vrijwel geen sprake van is. Bovendien ging de meldplicht toen gepaard met de sensibilisering (en bestraffing) van de toenmalige financiële sector, een tendens die - mede door de toenemende verstrengeling met de financiële sector - al aan de gang is binnen crypto.

Kluis

Daarnaast bestaan verschillende soorten cryptoportefeuilles, elk met hun eigen kenmerken. Voor onlinecryptowallets op exchangeplatformen (zoals bijvoorbeeld het beursgenoteerde Coinbase en Kraken) kan nog de functionele parallel getrokken worden met een bankrekening. Een meldplicht voor (non-custodial, dus zonder dat een externe dienstverlener tussenkomst om activa in bewaring te nemen) hardware wallets (apparaatjes die cryptomunten beveiligen, zoals van Ledger of het Belgische Ngrave) zou echter het equivalent vormen van een rapportering van het bestaan van een kluis of zelfs uw portemonnee. Om criminele transacties tegen te gaan lijkt een aangifteplicht voor alle cryptoportefeuilles dan ook buiten proportie, en niet meer of minder nodig dan voor andere investeringsactiva.

Het valt bovendien te betwijfelen of criminelen braaf zullen voldoen aan zo’n fiscale aangifteverplichting en die de overheid veel meer slagkracht zou geven bij het opsporen van witwaspraktijken, wat overigens niet de taak is van de fiscale administratie. Wellicht zou dit eerder een bijkomend instrument zijn om de brave burger (à la big brother) in de gaten te houden.

In die zin is het voorstel dan ook tekenend voor de evolutie rond fiscale fraudebestrijding in het algemeen. Eerder dan in te zetten op beschikbare controlemiddelen worden de belastingplichtige en zijn raadsman de jongste jaren betrokken in een opbod aan maatregelen tot rapportering (UBO-registratie, DAC 6…). Behoudens voor doeleinden van gegevensverwerking lijken die maatregelen weinig rechtstreekse fiscale bruikbaarheid te hebben.

Toeslagenaffaire

De stelling dat wie niets te verbergen heeft niet bang hoeft te zijn van zulke extra schijnwerpers is een dooddoener die volledig voorbijgaat aan tal van (fundamentele) rechten. De insteek van de opinie van Matheï ('Zelfs een programma van 40 graden kan nog massa’s vuile was draaien’) dreigt een bonafide burger in een bepaalde hoek te duwen. Dat dogmatisch denken op basis van massaal ingezamelde informatie tot fiscale uitwassen kan leiden, bleek recent in Nederland in de zogenaamde toeslagenaffaire.

Het voorgaande neemt niet weg dat proportionele regulering kan bijdragen tot de ontwikkeling van de sector en de bescherming van consumentenbelangen. Innovatieve Belgische bedrijven zoals Swave Photonics, Mutani, Venly of de Hogeschool West-Vlaanderen zijn gebaat bij rechtszekerheid.

Eind juni werden op Europees niveau politieke akkoorden bereikt over strengere regels voor cryptoactiva (MiCAR, de Markets in Crypto Assets Regulation), en in verband met de uitbreiding van de antiwitwasregelgeving (TFR, de Transfer of Funds Regulation) ten aanzien van onder meer zogenaamde crypto asset service providers.

Ook op het niveau van de OESO staan verregaande nieuwe initiatieven in de steigers die een keurige fiscale opvolging in de kaart zullen spelen (zie voornamelijk CARF, het Crypto Asset Reporting Framework).