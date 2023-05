Fiscale hervorming is geen aanval op durfkapitaal...

De geplande fiscale hervorming zou een ‘aanval’ op de durfkapitalisten zijn. Als we de berichtgeving moeten geloven, implodeert de Belgische economie heel binnenkort. Een dergelijk discours lijkt me ontdaan van intellectuele eerlijkheid.

Er is alvast nergens sprake van een ‘aanval’ op het durfkapitaal. Wat wel voorligt, zijn plannen om beleggingen door vennootschappen neutraler te behandelen. Dat is het uitgangspunt.

De ratio van de DBI-aftrek is evident. Dividenden zijn winstuitkeringen die normaliter al belast werden. Het is dus (tot spijt van de extreemlinkse retoriek die dit benijdt) perfect te verantwoorden dat er geen tweede, derde... keer belasting wordt geheven op een al belast inkomen.

Om die reden zijn de EU-lidstaten zelfs verplicht een dergelijk mechanisme in hun wetgeving in te bouwen. De EU-wetgever vond dat noodzakelijk om verbonden vennootschappen toe te laten opgebouwde ondernemingswaardes te verplaatsen. Naar EU-normen verkrijgt men die vrijstelling niet zomaar. Het moet onder meer gaan om participaties van minimaal 10 procent.

Royaal regime

België heeft die EU-drempel drastisch verlaagd. Ook deelnemingen van minder dan 10 procent komen in aanmerking als de aanschafwaarde ervan minimaal 2,5 miljoen euro bedraagt. Ook voor beleggingsvennootschappen werd in een zeer royaal regime voorzien. De door die vennootschappen ontvangen én uitgekeerde dividenden zijn vrijgesteld van belasting. De drempels zijn hier niet van toepassing. Bovendien kwalificeert men al snel als een ‘beleggingsvennootschap’.

De goede verstaander begrijpt dat dat de neutraliteit verstoort. Als een vennootschap rechtstreeks aandelen aankoopt van een andere vennootschap (en niet voldoet aan de aangehaalde drempels van 10 procent of 2,5 miljoen euro), zullen de ontvangen dividenden tegen een normaal tarief belast worden. Als diezelfde vennootschap dezelfde aandelen onrechtstreeks aankoopt via een beleggingsvennootschap, wordt noch op het niveau van de beleggende vennootschap noch op het niveau van de beleggingsvennootschap belasting betaald.

Die laatste optie ligt op tafel. Men moet het met die keuze niet eens zijn, maar ze is wel begrijpelijk. De regering wil de lasten op arbeid verlagen. Die productiefactor wordt buitensporig belast, met belangrijke welvaartskosten als gevolg. Binnen het budgettaire kader en in afwachting van een ruimer kerntakendebat is het niet abnormaal dat er een zekere verschuiving is naar lasten op vermogen (en consumptie).

Nuancering

Afgaand op de publieke berichtgeving lijkt het alsof dit ‘evidente’ probleem bewust niet in aanmerking is genomen, wat opnieuw aansluit op de aanvalsretoriek. Een dergelijk discours verdient nuancering. Waar het in de media opvallend stil over blijft, is dat niet alle beleggingsvennootschappen aan de ‘normale’ spelregels zijn onderworpen.