Flexibel verlonen is zelden fiscaal gedreven

Met zijn pleidooi voor hogere lasten op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs gaat ACV-topman Marc Leemans in tegen een heilzame dynamiek bij werkgevers en werknemers.

Het ACV pleitte afgelopen weekend voor de afschaffing van enkele uitzonderingen die bedrijven zuurstof geven en die de economische activiteit versterken. Het gaat om het fiscaal voordeel van de maaltijdcheque, het meest toegekende voordeel aan werknemers. ACV-topman Marc Leemans pleitte ook voor het onderwerpen van studentenarbeid aan RSZ-bijdragen, waardoor de kosten van studentenarbeid sterk zouden stijgen. De incentive voor bedrijven om studenten in te zetten zou afnemen en ertoe leiden dat de event- en horecasector extra zwaar getroffen wordt. Hetzelfde geldt voor de flexi-jobs, die hun meerwaarde hebben bewezen.

De essentie De auteurs : Eline De Ryck en Kris De Schutter, Advocaten Loyens&Loeff.

: Eline De Ryck en Kris De Schutter, Advocaten Loyens&Loeff. De kwestie: ACV-topman Marc Leemans pleit ervoor de lasten op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs te verhogen.

ACV-topman Marc Leemans pleit ervoor de lasten op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs te verhogen. Het voorstel: Dat gaat in tegen een heilzame dynamiek bij werkgevers en werknemers. Kies liever voor een alternatieve verloning en alternatieve tewerkstelling, ook voor langere en gelukkigere loopbanen.

Het voorstel valt op een koude steen en gaat in tegen een dynamiek waar werkgevers - bij een gezond personeelsbeleid - werknemers centraal stellen en de economie impulsen geven. Want wat Leemans voorstelt, wordt net op die manier bereikt: werknemers worden gelukkiger en er is geen afbraak van de sociale rechten. Die is er met alternatieven rond flexibele verloning nu ook niet. Een flexibele verloning biedt werkbaarheid, leefbaarheid en zekerheid op rechten.

Als bedrijven investeren in personeel, kiezen ze ook voor een flexibele verloning, wat door de vakbonden vaak negatief wordt voorgesteld. Flexibel verlonen heeft een opmars gekend, maar de redenen zijn divers en niet gericht op het bekomen van fiscale voordelen. Wel op het winnen van de war on talent, het faciliteren van een mobiliteitsbeleid, het kiezen voor welzijn en een work-lifebalance en de harmonisatie van verschillende verloningspakketten binnen een bedrijf. Een flexibel verloningsplan draagt ook bij tot de democratisering tussen personeelsgroepen, ook voor werknemers die traditioneel geen extralegale voordelen of variabele verloning ontvangen. Een flexibel verloningsplan is vaak een noodzakelijk middel in een bredere hr-visie.

Werkbaar: Veel bedrijven zetten voor werknemers fietsplannen op. Een deel van de eindejaarspremie of een stuk van het loon wordt omgezet in het ter beschikking stellen van een fiets. De meeste werkgevers houden niet alleen rekening met het brutobedrag, maar ook met de RSZ-bijdragen. Het gevolg? Werknemers krijgen een mooiere fiets, die ze nog meer willen gebruiken of moeten een pak minder loon inleveren dan de waarde van de fiets. Bovendien gaan ze geregeld met de fiets naar het werk.

Bepaalde regelingen worden inderdaad best verduidelijkt of aangepast, maar gooi het kind niet weg met het badwater. Vandaag vergt investeren zuurstof, creativiteit en innovatie. Dat is wat ons sterk houdt.

Dat is goed voor hun gezondheid, waardoor het ziekteverzuim en de uitgaven in de gezondheidszorg dalen. En het is goed voor hun ecologische voetafdruk. Als de werkgever daarbovenop een fietsvergoeding aan de werknemer betaalt, is er een extra stimulans. Bij zo'n fietsplan is de fiscaliteit alleen een hulpmiddel om een hoger doel te bereiken.

Bovendien leidt het systeem tot solidariteit. Terwijl een werkgever bij een bedrijfsfiets of- wagen kan eisen dat die bij ziekte na één maand wordt ingeleverd, kan een solidariteitsbijdrage ertoe leiden dat werknemers ook tijdens een schorsing van de arbeidsovereenkomst hun fiets behouden.

Zekerheid: Welzijn betekent ook elkaar helpen als het moeilijk gaat, of werknemers helpen zodat het niet zover komt. Heel wat bedrijven bieden hun werknemers een hospitalisatieverzekering aan, maar vaak zijn de partner en kinderen niet aangesloten, omdat de kosten de pan uit zouden rijzen. Via flexibel verlonen kan dat wel: door de omzetting van loon laat een werknemer via een hospitalisatieverzekering en/of een tandverzekering zijn hele gezin verzekeren.

Leefbaar: Welzijn houdt ook verband met de work-lifebalance: veel meer werknemers willen postcovid (betaalde) vakantiedagen opnemen en iets minder verdienen.

De werknemer staat dus centraal, de vakbonden worden betrokken en er wordt altijd naar evenwichten gestreefd. We kennen geen enkele werkgever die voor een flexibele verloning kiest enkel en alleen vanwege de fiscale stimuli of voor studentenarbeid kiest omdat het goedkoper is. Meer zelfs, dankzij bredere flexibele verloningsplannen gaf de rulingcommissie - terecht - duidelijke indicaties over de grenzen om variabele verloning in opties en warrants om te zetten, de onder werkgevers bekende 20 procentgrens.