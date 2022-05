Flitsbezorging nodigt steden uit om van stadslogistiek prioriteit te maken

Het mogelijke vertrek van de flitsbezorger Gorillas uit België legt de gebreken bloot van het businessmodel van quick commerce, maar het betekent niet het einde van supersnelle leveringen of stedelijke minimagazijnen. Integendeel, steden doen er goed aan in te spelen op de e-commerce-trends en stadslogistiek als prioriteit op de agenda te plaatsen.

Flitsbezorging, of de supersnelle thuislevering van boodschappen in 10, 15 of 20 minuten, maakt sinds vorig jaar zijn opwachting in steden. Ook nieuw zijn de bedrijven erachter, met klinkende namen als Gorillas, Flink, Getir, JOKR en Gopuff. De meeste zagen pas vorig jaar het daglicht.

De quickcommercestart-ups lijken lessen te hebben getrokken uit het hobbelige parcours van de maaltijdbezorgingsplatformen.

Die timing is uiteraard niet toevallig. Met consumptiegewoontes die door de pandemie behoorlijk door elkaar geschud zijn, is voeding online bestellen niet meer uitzonderlijk. Gebruiksgemak, mede dankzij e-commerce, is belangrijker en toegankelijker dan ooit. Flitsbezorging, of quick commerce, is bovendien een internationaal fenomeen, met start-ups uit onder meer Argentinië (PedidosYa), Bangladesh (Chaldal) en Canada (Tiggy).

Om hun bezorgingsbelofte waar te maken zijn flitsbezorgers afhankelijk van minimagazijnen in de buurten die ze bedienen. Voor een dienstverlening op stadsniveau heeft elke flitsbezorger er dus meerdere nodig. Die ruimtes, niet groter dan 400 m², lijken qua inrichting meer op buurtwinkels dan op distributiecentra.

De essentie De auteur

Heleen Buldeo Rai is onderzoeker, gespecialiseerd in stadslogistiek, e-commerce en duurzaamheid, aan de Université Gustave Eiffel in Parijs.

De kwestie

Het mogelijke vertrek van de flitsbezorger Gorillas uit België legt de gebreken van het zakenmodel van quick commerce bloot.

Het voorstel

Dat betekent niet het einde van supersnelle leveringen of stedelijke minimagazijnen. Steden doen er goed aan in te spelen op de e-commercetrends en stadslogistiek als prioriteit op de agenda te plaatsen.

De flitsbezorgers hebben dan ook vooral hun intrek genomen in leegstaande winkels - zoals de stadsplanningsvereniging Apur concludeerde in Parijs - maar ook in spoorwegbogen of bedrijvenparken - zoals vastgesteld in Londen. Het verschil met buurtwinkels is dat de ruimtes alleen toegankelijk zijn voor het personeel, dat de producten uitkiest en aflevert. De ramen zijn afgeplakt, wat de minimagazijnen het etiket ‘dark stores’ opleverde.

Dark city

Voortbouwend op die onheilspellende benaming nam de jongste maanden de weerstand tegen dark stores sterk toe. Pers en politiek waarschuwden voor the dark city. Nochtans lijken de quickcommercestart-ups lessen te hebben getrokken uit het hobbelige parcours van de maaltijdbezorgingsplatformen zoals UberEats en Deliveroo. De meeste werken met vaste arbeidscontracten en bezorgers worden per uur in plaats van per taak betaald. Er wordt voorzien in het materiaal om de supersnelle bezorging uit te voeren, inclusief de elektrische fietsen of scooters waarmee de bezorgers rondrijden.

Waar gaat het dan wel over? De risico’s voor verkeersveiligheid die de snelheidsbelofte in zich draagt, de publieke ruimte die dark stores en hun voertuigenpark innemen en de mobiliteitsdruk die vele leveringen van kleine hoeveelheden veroorzaken. Ook oneerlijke concurrentie tegenover buurtwinkels is een bezorgdheid. Door de enorme sommen die durfkapitalisten geïnvesteerd hebben (volgens Pitchbook 4 miljard dollar in 2021), is flitsbezorging big business.

De eerder moraliserende argumenten tegen een zekere ‘luiheidseconomie’ buiten beschouwing gelaten, valt veel te zeggen voor die bezorgdheden. Bij observaties van een dark store in Parijs telden we elke drie minuten een vertrekkend of aankomend voertuig en ongeveer twaalf voertuigen stonden er nagenoeg permanent geparkeerd. Die intensiteit in mobiliteit en ruimtegebruik groeit mogelijk nog als dark stores rendabiliteit bereiken.

Amsterdam, Parijs en New York werden in snelheid gepakt met de plotse opkomst van quick commerce en de razendsnelle expansie van dark stores in hun gebied. In Belgische steden is het zo’n vaart niet gelopen.

Meerdere steden ondernamen dan ook actie. Vorige week besliste het Amsterdamse stadsbestuur om dark stores naar bedrijventerreinen te verbannen en ze alleen nog bij hoge uitzondering in woonwijken toe te laten. Die beslissing kan het einde betekenen van flitsbezorging in de Nederlandse hoofdstad, want meer dan om snelheid draait hun model natuurlijk om nabijheid. Het stadsbestuur nam die beslissing ondanks verzoeningspogingen van de start-ups, onder meer door een gezamenlijke gedragscode op te stellen.

In Parijs werden in maart 45 van de minstens 80 dark stores in de stad aangemaand te sluiten. Hun aanwezigheid zou strijdig zijn met de vestigingsregels. In New York werd een wetsvoorstel gelanceerd dat, indien aangenomen, het blok legt op advertenties voor leveringen in minder dan 15 minuten.

Uitvergroting

Die steden werden in snelheid gepakt door de plotse opkomst van quick commerce en de razendsnelle expansie van dark stores in hun gebied. In Belgische steden is het zo’n vaart niet gelopen. Het aantal dark stores blijft al bij al beperkt, zeker als de flitsbezorger Gorillas zijn activiteiten in België zou stopzetten, zoals deze week is aangekondigd. Het creëert de mogelijkheid om flitsbezorging te zien als wat het is: een uitvergroting van de e-commercetrends.

De e-commercetrends omvatten een accumulatie van bezorgingsopties, vooral in de steden, een diversificatie van goederenvoertuigen (van fiets tot vrachtwagen), en een toenadering van logistiek vastgoed naar de stad.

Die trends omvatten een accumulatie van bezorgingsopties, vooral in de steden (zoals daar zijn: instant, standaard, en ‘ecologische’ bezorging), een diversificatie van goederenvoertuigen die ruimte voor rijden, laden, lossen, parkeren en opladen nodig hebben (van fiets tot vrachtwagen), en een toenadering van logistiek vastgoed naar de stad, voor opslag en overslag, om efficiënte en uitstootvrije bevoorrading van de binnenstad mogelijk te maken. Multifunctionele winkels zijn overigens niets nieuw. Ze passen in de omnichannelstrategie van retailers waarin commerciële ruimtes ook dienst doen om retours te verwerken en onlinebestellingen te verzenden.