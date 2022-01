Focus op energie van de toekomst, niet op erfenis uit het verleden...

Het energiedebat richt zich op de technologieën van het verleden. Vlaanderen moet focussen op de innovatieve, hernieuwbare oplossingen van de toekomst. Daarvoor moet het een ambitieuzer en creatiever beleid voeren.

Vreemd genoeg richt het energiedebat zich op installaties en technologieën van het verleden: gascentrales of langer in stand te houden kerncentrales. Er gaat nauwelijks aandacht naar de meest innovatieve en de goedkoopste energie die we zelf kunnen maken: hernieuwbare. Nochtans ligt daar veel potentieel.

De cijfers tonen aan dat veel meer mogelijk is. Het doel moet zijn om het groeiritme van zonne-energie binnen vijf jaar te verdubbelen tot 600 MW per jaar.

Deze week raakte bekend dat Vlaanderen de doelstellingen voor het vermogen aan nieuwe zonnepanelen ‘waarschijnlijk zal halen’. Goed nieuws, maar laat dat geen reden zijn om op onze lauweren te rusten. De huidige Vlaamse ambitie van 6,7 gigawatt (GW) zonnepanelen in 2030 - of jaarlijks minstens 300 megawatt (MW) extra zonnepanelen - moet op basis van het kostenefficiënt potentieel dat het onderzoeksinstituut EnergyVille naar voren schuift dringend naar boven herzien worden.

De cijfers tonen aan dat veel meer mogelijk is. Het doel moet zijn het groeiritme binnen vijf jaar te verdubbelen tot 600 MW per jaar. Het klimaatplan van de stad Antwerpen voorziet een verzesvoudiging van de doelstelling voor zonne-energie. Vlaanderen kan toch niet achterblijven op ’t Stad?

Om de bovenstaande ambitie waar te maken moeten tegen 2030 op bijna twee miljoen daken in Vlaanderen zonnepaneelinstallaties liggen. Daarom moet het voor iedere Vlaming haalbaar en betaalbaar worden zonnepanelen te installeren. De huidige investeringspremie voor zonnepanelen moet worden verlengd om gezinnen zekerheid te bieden. Voor de laagste inkomenscategorieën - zowel eigenaars als huurders - werken we een aanbod van ‘zonnepanelen as a service’ uit, waarbij de zonnepaneelinstallaties door derde partijen geprefinancierd en geïnstalleerd worden.

Vlaams Energiebedrijf

Waarom zou de Vlaamse overheid niet voor iedereen die recht heeft op het sociaal tarief voorzien in zonnepanelen? Via het Vlaams Energiebedrijf kunnen we een formule uitwerken die de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de zonnepaneelinstallatie omvat. Zodra de installatie door de overheid is terugverdiend, worden de panelen eigendom van de eigenaar van de woning en kan hij - of de eventuele huurders - voor de rest van de levensduur profiteren van gratis zonnestroom.

Het zou evident moeten zijn dat tegen 2030 op elk geschikt overheidsgebouw zonnepanelen liggen.

Het zou ook evident moeten zijn dat tegen 2030 op elk geschikt overheidsgebouw zonnepanelen liggen. Zo kan hernieuwbare energie echt een oplossing worden voor de energie-armoede in dit land.

Voor wind op land betekent de Vlaamse ambitie om in 2030 tot een geïnstalleerde capaciteit van 2,5 GW te komen een jaarlijkse toename met meer dan 100 MW. Nochtans werd al meerdere jaren - ook vorig jaar - meer dan 200 MW geïnstalleerd. Die ambitie kan met een slim beleid omhoog naar minstens 150 MW per jaar, tot 2,9 GW in 2030.

Vlaanderen wil in zijn klimaatplan versneld onze mobiliteit en verwarming elektrificeren. Terecht. Maar het Vlaams klimaatplan verzwijgt waar die elektriciteit vandaan moet komen. De Vlaamse regering moet de ambitie hebben in 2030 1.300.000 elektrische voertuigen en 550.000 warmtepompen volledig van lokaal geproduceerde groene zonnestroom te voorzien. Zo hebben de ambitieuze Vlaamse plannen rond elektrificatie geen negatieve impact op de bevoorradingszekerheid. Integendeel, Vlaanderen zal zo zelf bijdragen aan stroomzekerheid.

Het energiedebat in Vlaanderen is verstard. De discussie over het al dan niet verlengen van kerncentrales is een zinloos achterhoedegevecht.

Dat is zeker niet onrealistisch: elektrische wagens zullen vanaf 2026 goedkoper zijn dan fossiele brandstofwagens, een warmtepomp is drie tot vier keer efficiënter dan een gasketel, en de terugverdientijd van zonnepanelen ligt ondertussen rond ruim zeven jaar. Warmtepompen zijn tot vier keer efficiënter dan een gasketel. Via een groene taxshift moeten we de operationele kosten van een warmtepomp zo snel mogelijk structureel onder die van een aardgasketel brengen.