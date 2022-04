Fransen hebben koopkracht niet begraven...

De linkse kiezers hebben de Franse president Emmanuel Macron gered door de weg te blokkeren voor Marine Le Pen. Hun stem in de parlementsverkiezingen in juni zal bepalen hoe vrij de president is om zijn onderbroken agenda van hervormingen uit 2017 verder te zetten.

De grote vraag van de tweede ronde in de Franse presidentsverkiezingen was of de kiezers van Jean-Luc Mélenchon, die niet letterlijk had opgeroepen om voor Emmanuel Macron te stemmen, zouden thuisblijven. Op zondag 10 april zwaaide Jérôme Fourquet van het peilingbureau IFOP met een berekening die het verschil tussen Marine Le Pen en Macron op amper 4 procentpunt bracht.

Een campagne over de pensioenen, het arbeidsrecht, de koopkracht en de vermogensbelasting kan op de zwakke flank van de president blijven inbeuken.

Twee weken intense doorlichting van het programma van Le Pen in de media en een debat later is het resultaat een stuk gematigder. Macron verloor 8 procentpunt, maar de afwijzing van Le Pen blijft massaal. De pronostieken uit het Élysée die maandag geregeld gelekt werden in het satirische blad Le Canard Enchaîné blijken correct.

De boodschap aan de herverkozen president is dubbel. Hij hoeft niet nog eens een electorale cyclus door te maken. Zelfs al zou er een cohabitation komen - met een alternatieve meerderheid in de Assemblée Nationale - dan nog blijft Macron zo goed als onafzetbaar vijf jaar in het Élysée. Maar als hij zijn hervormingsagenda uit 2017 wil afwerken, zal snel tegenwind opsteken.

De essentie

Frederik Dhondt is rechtshistoricus aan de VUB en Frankrijkkenner.

De linkse kiezers hebben in de Franse presidentsverkiezingen Emmanuel Macron gered door de weg te blokkeren voor Marine Le Pen.

Hun stem in juni zal bepalen hoe vrij de president is om zijn onderbroken agenda van hervormingen uit 2017 verder te zetten. Het thema van de koopkracht is niet begraven.

Arbitre suprême

De campagne was kort. Macron bracht zichzelf in moeilijkheden door voor de eerste ronde niet te debatteren en ad-hocballonnetjes op te laten: leerkrachten krijgen alleen opslag als ze ‘extra taken’ aannemen, de wettelijke pensioenleeftijd moet naar 65 jaar, vaste benoemingen in het onderwijs moeten worden herbekeken en het inschrijvingsgeld voor de universiteiten mag hoger. Na 10 april klonk een ander geluid: ‘alle’ leerkrachten krijgen een herwaardering van 10 procent, er komt een ‘ecologische planning’ voor vijf jaar, rechtstreeks verbonden aan de eerste minister… Wie kan nog volgen?

De Fransen hebben misschien meer in de zin van de oorspronkelijke grondwet van 1958, een ‘arbitre suprême’ gekozen: de president hakt politieke knopen door, geeft leiding aan de buitenlandpolitiek en staat boven het gewoel. Regeren is een zaak van de eerste minister, die door het Élysée kan worden teruggefloten als de publieke opinie tegenzit.

Overheidsfinanciën

De nieuwe parlementaire meerderheid voor een tweede editie van Macrons ‘Jupiteriaanse’ presidentschap zou moeten leiden tot een big bang van La République en marche - LREM, de tot dusver onsuccesvolle beweging achter de president - met een aantal kleinere groepen, zoals de Mouvement démocrate (MoDem) van François Bayrou en Horizons van Edouard Philippe, die met nadruk herinnert aan de noodzaak om de overheidsfinanciën te saneren.

Fundamenteel lijkt er maar een variabele echt veranderd: Éric Zemmour nam 8 procent weg uit het electoraat van Les Républicains, de grootste oppositiefractie.

Fundamenteel lijkt maar een variabele echt veranderd: Éric Zemmour (Reconquête) nam 8 procent weg uit het electoraat van Les Républicains (LR), tot nu toe de grootste oppositiefractie. Dat schept een vacature. Wie zal de komende vijf jaar de regering het vuur aan de schenen leggen in het ‘parlementarisme rationalisé’ van de Vijfde Republiek? Eens een regering het vertrouwen heeft gekregen, is ze moeilijk uit het zadel te lichten. Ze kan amendementen laten schrappen, een ‘vote bloqué’ eisen over een voorliggende tekst of een tekst laten passeren zonder stemming als een vertrouwenskwestie. De regering kan alleen vallen als de hele oppositie - links en rechts - een ‘motion de censure’ - een tekst met een politieke visie - stemt. Als dat gebeurt, kan het Élysée beslissen de Assemblée te ontbinden.

Cohabitation

Als het radicaal-linkse of het radicaal-rechtse blok echt invloed op het beleid wil, is er maar een optie: zelf de meerderheid halen in de Assemblée en Macron een cohabitation opdringen. Dat is volgens een aantal peilingen vandaag waarschijnlijker dan vijf jaar geleden. De meeste Fransen wilden absoluut geen heruitgave van de match van 2017, maar hebben die nu toch gekregen. De moeilijkheid zit evenwel bij het politieke aanbod. In een meerderheidssysteem - zij het in twee rondes - kan de grootste formatie al snel een meerderheid halen. Mélenchon, de groenen, de communisten en de socialisten moeten dan wel de krachten bundelen.

Wie legt de komende vijf jaar de regering het vuur aan de schenen? Zodra een regering het vertrouwen heeft gekregen, is ze moeilijk uit het zadel te lichten.

La gauche ne meurt jamais… In de peilingen van de afgelopen zes maanden bleek dat kiezers die zich als links identificeerden niet meer dan een vijfde van het totaal uitmaakten. Op 10 april stemde 30 procent van de opgedaagde Fransen voor een radicaal-linkse tot linkse kandidaat. Bedienden en arbeiders zetten Le Pen in de tweede ronde op 1, mede door het thema van de koopkracht.