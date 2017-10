Freud was geen cultleider

Maarten Boudry grijpt een nieuwe biografie over Freud (De Tijd, 24 oktober) aan om heerlijk op de ‘cultleider’ in te beuken. Van een personencultus rond Freud merk ik echter weinig, en neurowetenschappelijk onderzoek verleent al twintig jaar steun aan zijn kernideeën.

Door Stijn Vanheule, professor psychoanalyse en klinische psychologie, Universiteit Gent

Tot spijt van wie het benijdt, is Sigmund Freud nog steeds een invloedrijke figuur binnen de filosofie, psychologie en geneeskunde. Geen wonder dat er geregeld boeken verschijnen over zijn werk. Ook nieuwe biografieën komen steeds weer op de markt. Dit jaar verschenen er reeds twee, die in hun contrast wel interessant zijn. Frederic Crews kwam met ‘Freud: The making of an illusion’ en Joel Whitebook met ‘Freud: An intellectual biography’.

Crews is literatuurwetenschapper en reeds decennia een criticaster van de harde lijn. Met zijn recente boek beukt hij zoals in eerdere publicaties van zijn hand in op Freuds persoontje. Freud was voor hem een onhebbelijk mens wiens stijl jammerlijk afstraalt op zijn werk. Whitebook is filosoof en focust vooral op Freuds ideeëngeschiedenis. Hij gaat de discussie rond Freuds persoon niet uit te weg, maar maakt er geen celebrity van. Daarnaast verscheen recent ook nog het boek ‘Cold war Freud’ van Dagmar Herzog. Dit geschiedkundig boek gaat in op de ontvangst en de impact van het Freudiaanse gedachtengoed binnen het Angelsakische denken.

Nuance

In zijn opiniestuk beperkt Maarten Boudry zich tot Frederic Crews en maakt hij van Freud een stroman waar hij heerlijk op kan inbeuken. Boudry’s Freud is een gefrustreerde zielepoot, die ten onrechte verheerlijkt zou worden door zijn aanhangers, terwijl zijn theorie wetenschappelijke onzin zou zijn. Spijtig dat een FWO-onderzoeker niet meer nuance aan de dag kan leggen.

Freuds werk blijft een interessant licht werpen op hoe we menselijk (dis-)functioneren kunnen begrijpen

Ik ben reeds een tijd bezig met academisch onderzoek rond psychoanalyse en heb ook brede voeling met hoe psychologen en psychiaters Freud gebruiken. Van een personencultus merk ik weinig, en dat is maar goed ook. Freud is geen oppergod, en bepaalde elementen uit zijn theorie zijn achterhaald, niet in het minst omdat onze culturele gewoontes inzake opvoeding, seksualiteit en zingeving sterk gewijzigd zijn. Zijn werk blijft echter wel een interessant licht werpen op hoe we menselijk (dis-)functioneren kunnen begrijpen. Zijn luisterende en contextualiserende aanpak ten aanzien van psychische problemen blijft ook vandaag cruciaal.

Wetenschappelijkheid

Over de wetenschappelijkheid van de psychoanalyse valt ook een en ander te zeggen. Freuds theorie vormt een denkkader dat in zijn omvattendheid niet empirisch te onderzoeken valt. Wetenschapsfilosofen geven aan dat dit geldt voor elke theorie van die omvang. Interessant evenwel is dat onderzoek binnen de affectieve neurowetenschappen de voorbije twintig jaar effectief steun kan verlenen aan kernideeën van Freud, zoals specifieke ideeën over de droom, de verdringing en de drift.

Moeten we Freud nu verheerlijken als miskende visionair? Spaar ons daarvan.

Ook ligt Freud aan de basis van de hedendaagse psychoanalytische therapie, die steeds meer empirisch wordt onderzocht. Meta-analytische overzichtsstudies van de voorbije tien jaar in tijdschriften als Journal of the American Medical Association, The Lancet Psychiatry en de Cochrane databank maken daarbij duidelijk dat psychoanalytische behandelingen even effectief zijn als cognitief-gedragsmatige behandelingen van dezelfde omvang. Langlopende behandelingen zijn moeilijker te onderzoeken met een experimentele aanpak, maar tonen ook goede uitkomsten.

Moeten we Freud nu verheerlijken als miskende visionair? Spaar ons daarvan. Freuds werk en het hedendaags onderzoek naar de psychoanalyse heeft maar één doel: een betere behandeling en bejegening voor mensen met psychische problemen.