Geduldig kapitaal is essentieel voor een economie

We hebben nood aan kapitaal dat zich afvraagt waar we binnen 30, 50 of 100 jaar moeten staan. Dat is essentieel voor de economische cohesie, de werkgelegenheid en de economische zeggingskracht. Anders zullen Ablynx- of Brussels Airlines-verhalen te vaak voorpaginanieuws blijven.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden

Ablynx is een succesverhaal, maar dat was het zonder verkoop ook geweest, misschien zelfs een groter. De topeconoom Herman Daems betoogde zaterdag dat we de Belgische economie als winkeltje voor buitenlandse multinationals moeten verdragen. De zakken geld die dat oplevert, zijn goed voor de economie. Ik zie dat anders.

Ook Jeff Bezos van Amazon en Mark Zuckerberg van Facebook konden vroegtijdig uit hun bedrijf stappen. Ze deden dat niet omdat ze een missie hadden.

Ik vat de argumenten van Daems even samen: de verkoop van Ablynx is een succes en ons onderzoek is top. De verkoop is nodig om aandeelhouders te belonen voor het gelopen risico. De cash die de verkoop oplevert, komt de economie weer ten goede. Een verkoop vermijden kan alleen als een jong bedrijf kan (door)groeien op zijn eigen cashflow en dat gebeurt niet zo vaak. Een verkoop is dus een ode aan de kwaliteit en het kapitalisme. Ik moest even slikken, zeker omdat dat uit de mond van een toonaangevend strateeg komt.

1. De essentie van ondernemen

Laten we ondernemen de vaardigheid noemen om een potentieel om te zetten in een realiteit via producten of diensten die aan een nood beantwoorden. In de loop van dat traject zijn er fases en bij elke fase hoort een vorm van financiering. Het durfkapitaal- en private-equitymodel spelen daar een rol in. Ze zijn vaak gebonden aan een fondsduur en hebben nood aan een exit om hun investering te valideren. Als je externe aandelenfinanciering wil vermijden, heb je een model nodig dat onmiddellijke en aanzienlijke eigen cashflows genereert. Dat ligt niet voor de hand, zeker niet in (bio)technologie.

2. Het private equity-model is geen ondernemerschap

Het gaat te ver om het private equitymodel (PE) als een standaard ondernemersmodel weg te zetten. Het is een financieringstechniek, geen ondernemerstechniek. Stellen dat een exit nodig is om de aandeelhouders te compenseren lijkt problematisch. Het focust niet alleen erg op de aandeelhouders, er zijn ook voldoende alternatieven (zoals een primaire, secundaire en meervoudige beursgang, een verkoop tussen private-equityfirma’s, management buy-outs,..).

Jeff Bezos van Amazon - die ervoor bekend staat het hijgerige van de gemiddelde aandeelhouder te negeren - Mark Zuckerberg van Facebook en vele anderen, hebben vaak de kans gehad voortijdig (en zeer lucratief) uit te stappen. Dat deden ze niet, ook niet in lastige tijden, omdat ze een missie hadden. Financiering was niet meer dan de motor in de kelder die het licht diende aan te houden.

We mogen niet de denkfout maken om het PE-model als de standaard in onze industrie te gebruiken. Dat de zakken geld die een exit oplevert naar de economie terugvloeien, is geen vanzelfsprekendheid. Te vaak verlaat die liquiditeit de economie.

Het hedonisme dat eigen is aan onze postmoderne cultuur mag ons economisch denken niet bezoedelen. We bouwen toch geen bedrijven om ze zo snel mogelijk te verkopen?

Voor (groei)problemen zijn er oplossingen. Ablynx had met zijn aantrekkelijke netwerk andere oplossingen kunnen bedenken voor zijn marketing- en distributie-uitdagingen. Maar dan heb je investeerders en managers nodig die echt op de lange termijn willen denken.

Het hedonisme dat eigen is aan onze postmoderne cultuur mag ons economisch denken niet bezoedelen. We bouwen toch geen bedrijven om ze zo snel mogelijk te verkopen? Viel het u trouwens ook op dat Ablynx-CEO Edwin Moses niet verder geraakte dan ‘het was een zeer goede prijs’ als argument voor de verkoop?

3. Geen oud, maar nieuw type holding

Volgens Daems is er geen nood aan een oud type holding dat jonge bedrijven onder zijn hoede neemt zonder enige synergie tussen die bedrijfjes. Ik ga helemaal akkoord, niemand zit te wachten op een nieuwe GE. Maar ook daar speelt veel meer: Joe Kaeser, de CEO van Siemens, typeerde de toekomst van zijn groep enkele weken geleden als ‘een vloot van schepen’, waarbij de holdingfunctie niet meer doet dan accuraat en marktgericht financieren. De rest gebeurt decentraal.

Masayoshi Son van Softbank doet niets anders. Hij financiert technologie aan de lopende band. Dit jaar gaat het om 100 miljard dollar en volgend jaar weer om 100 miljard. Hij financiert omzet- en winstloze technologie en die expansie kan enkel met meer kapitaal. Dat haalt hij over de hele wereld.

Hetzelfde geldt voor Danaher, dat al 30 jaar succesvol productiebedrijven integreert via een aantal groeiplatformen. Of neem de niet helemaal probleemvrije Aziatische Keiretsu- en Chaebol-modellen, die daar voor economische cohesie zorgen. Er zijn zo veel manieren om financiële concentratie te genereren.

4. Een (kleine) economie heeft nood aan dynastiekapitaal

Elke economie, groot maar zeker ook klein, heeft nood aan dynastiekapitaal. Dat is kapitaal dat voorbij de levenshorizon van financierders en managers kijkt en zich afvraagt waar we binnen 30, 50 en 100 jaar moeten staan. Dat is net wat firma’s als Berkshire Hathaway, Siemens, Tencent en Bradespar doen.

Belgische juwelen als Sofina en Ackermans & van Haaren zijn te weinig ambitieus en te veel familiegestuurd.

Maar zeker in kleine landen (met beperkte lokale afzetmogelijkheden) moet de kapitaalconcentratie worden georganiseerd. Dat gebeurt volop, denk aan Strategic Jardine Holdings (Singapore). De Googles en Amazons zijn allemaal op korte termijn conglomeraten geworden, gewoon via een beursgang. Ook zij hadden geen (grote volumes) cashflow in hun vroege jaren.

Dynastiekapitaal is essentieel voor de economische cohesie, de werkgelegenheid en de economische zeggingskracht. Anders zullen Brussels Airlines-verhalen nog te vaak de voorpagina’s sieren. De ambities van de kopende partij zijn vaak anders dan de initiële ambities van de firma.

Er is dus werk aan de winkel: juwelen zoals Sofina en Ackermans & van Haaren zijn te weinig ambitieus, te veel familiegestuurd. Ondernemen moet meer een missie worden.