Geef burgemeesters en burgers data die ze begrijpen...

Overheden in ons land beschikken over massa’s data, maar ze slagen er te weinig in om die te vertalen naar hun eigen leefwereld en die van hun burgers.

Hadden inzichtelijke data mensenlevens kunnen redden bij de verwoestende overstromingen van juli? Die vraag rijst na de getuigenissen van een aantal Waalse burgemeesters van de meest getroffen gemeenten.

Data kunnen levens redden, als je ze op de juiste manier gebruikt en vertaalt.

In de commissie in het Waals Parlement die de watersnood onderzoekt, gaven ze aan dat ze snakten naar begrijpbare informatie. ‘De berichten over kubieke meters water die we kregen, zeiden ons niets’, zei Claudia Niessen, de burgemeester van Eupen. ‘De info die ik nodig had, was hoe hoog het water zou komen.’

Niessen legt de vinger perfect op de wonde. Ingenieurs denken in kubieke meters, zij kunnen zich perfect voorstellen dat een debiet van x aantal kubieke meters per minuut een absoluut horrorscenario is. Voor hen is dat klare taal. Maar de meeste mensen - of dat nu inwoners of burgemeesters zijn - begrijpen de impact van die data pas als ze een concrete vertaling krijgen.

De essentie De auteur : Dewi Van De Vyver is de CEO van het techbedrijf Flow Pilots, dat andere bedrijven begeleidt bij hun digitalisering.

De kwestie : Onze overheden beschikken over massa's data, maar slagen er te weinig in die te vertalen naar hun eigen leefwereld en die van hun burgers.

Het voorstel: Creëer een belangrijke schakel bij in het proces, ergens tussen de ingenieurs en de eindgebruikers in.

Gaan ze met hun voeten in het wassende water staan, of staat het hen letterlijk aan de lippen? Hadden de gemeentebesturen in juli inzichtelijke data gekregen, dan hadden ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hadden ze inwoners misschien tijdelijk kunnen evacueren.

Aanschouwelijk

De overheden - en bij uitbreiding heel wat ondernemingen - in ons land beschikken over gigantische hoeveelheden data. Er werken ongelooflijk knappe koppen, die er vaak ook in slagen om uit die lawine van data interessante en innovatieve inzichten te halen. Het schoentje knelt niet bij het verzamelen en analyseren van data. Het probleem zit vooral bij het aanschouwelijk maken van al die data en de inzichten die ze opleveren. Er ontbreekt een belangrijke schakel, ergens tussen de ingenieurs en de eindgebruikers in.

De vele technologische start-ups en scale-ups die ons land rijk is, kunnen helpen de juiste info uit die enorme poel aan data te halen en die te vertalen in gebruiksvriendelijke apps, tools en platformen. Geef ons frictieloze technologie die aangepast is aan de leefwereld van de eindgebruiker. Die eindgebruiker kan een burgemeester of een gemeentebestuur zijn, maar evengoed een bedrijf of een burger.