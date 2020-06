Geef de pandemie een gouden randje...

De voorbije maanden waren niet makkelijk. Maar deze pandemie kan wel eens de crisis zijn waar de wereld niet op heeft gewacht, maar die ze wel nodig had.

De wereld is kapot. De globale orde van na de Tweede Wereldoorlog ligt aan diggelen en niemand weet wat komt. De internationale samenwerking staat op haar laagste punt sinds mensenheugenis. Voor te veel mensen werkt het kapitalisme niet, zoals de stijgende ongelijkheidscijfers aantonen. Ook de representatieve democratie werkt niet naar behoren. Belangengroepen enteren de politieke hefbomen, regeringen hebben geen antwoorden op sociale verschuivingen en eisen en de netten van de sociale veiligheid kunnen niet genoeg mensen lang genoeg opvangen om een adequaat veiligheidsgevoel te geven.

Het coronavirus is een unieke crisis - acuut, veelzijdig, voortdurend evoluerend - die elk element van onze kapotte politieke wereld raakt. Uiteraard hebben andere crisissen eerder al de wereld door elkaar geschud: 9/11, de Grote Recessie, de varkenspest van 2009, om enkele te noemen.

Maar die crisissen waren veel kleiner en specifieker dan de wereld nodig had. Ondanks alle solidariteit na 9/11 heeft het voeren van twee mislukte oorlogen in het Midden-Oosten het aanzien van de terreur niet veranderd, en heeft dat de problemen met het sociaal contract niet aangepakt.

De universaliteit van de coronadreiging biedt een opening voor wereldwijde op wetenschap gebaseerde samenwerking.

De Grote Recessie bracht de financiële wereld in grote problemen en leidde tot hervormingen. Maar ze bleek te klein om de wereld te doen nadenken over ongelijkheid. De aandacht voor Occupy Wall Street deemsterde na enkele maanden weg.

De varkenspest van 2009 werd zo overroepen in verhouding tot het gevaar van de ziekte dat de wereld het moeilijker had het coronavirus zo ernstig te nemen als het verdiende. Kijk maar hoelang de Wereldgezondheidsorganisatie erover deed om het officieel een pandemie te noemen.

Net groot genoeg

Corona heeft echter het potentieel anders te zijn. Het is het soort crisis dat misschien net groot genoeg is om ons te dwingen ernstig na te denken over het hervormen van de maatschappij en de instellingen, maar gelukkig niet groot genoeg om de mensheid in haar bestaan te bedreigen. Toch raakt deze crisis alle kritieke politieke thema's van vandaag: ongelijke sociale vangnetten, gezondheidszorg, globale samenwerking. Toestanden waarmee de wereld al decennia worstelt en niet bijster veel vooruitgang heeft geboekt. Het coronavirus stelt maatschappijen wereldwijd grotendeels voor dezelfde uitdagingen, en dwingt alle geesten te focussen op één gegeven. Dat zien we maar zelden, tenzij bij wereldoorlogen.

Als we dit goed aanpakken, biedt de universaliteit van de coronadreiging een opening voor wereldwijde op wetenschap gebaseerde samenwerking: een niet aflatende coöperatie om een vaccin te vinden en dat aan iedereen te verdelen kan de grootste verwezenlijking van de mensheid ooit worden.

In de Verenigde Staten kan de economische, sociale en politieke onrust een impuls zijn om eindelijk de financiering van kiescampagnes radicaal te hervormen, meer mensen te doen deelnemen aan het politieke gebeuren en regeringen meer rekening te laten houden met de behoeften in de maatschappij.

Leven

Het is mogelijk een betere metriek voor het bruto binnenlands product en de levenskwaliteit te ontwerpen. Zodat beter wordt gecapteerd wat het betekent in de 21ste eeuw te leven - de 'gig economy', weet u wel - en misschien worden ook beleidsinstrument als het universeel basisinkomen mogelijk, in een ernstige poging ons kaduuk sociaal contract te herstellen.

Hoeft het gezegd dat we dat in deze crisis nog niet gezien hebben? Minstens in de VS was het al partijpolitiek wat de klok sloeg. Om nog te zwijgen over de toename van de vijandigheid die kan leiden tot een koude oorlog tussen de VS en China.