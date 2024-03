Geef het gevangeniswezen een eigen minister...

De martelpraktijken in een overvolle cel hebben we niet gezien. Maar op de omstandigheden waarin dat is kunnen gebeuren heeft ons land wel toegekeken, schrijft Vlaams topambtenaar Bob Van den Broeck.

‘Voor de marteling van een gedetineerde door zijn celgenoten zijn vijf personen aangehouden.’ Het radionieuws klonk wat bevreemdend in de oren. In principe is het goed nieuws dat criminelen worden aangehouden. Alleen, deze criminelen waren al aangehouden. We hadden ze al uit de samenleving gehaald en onder het waakzaam oog van het gevangeniswezen gezet. Toch konden ze drie dagen ongestoord hun gang gaan. Blijkbaar had het slachtoffer na meer dan 72 uur onmenselijke gruwel nog altijd niet voldoende vertrouwen in zijn bewakers om alarm te slaan en hadden ze zelf niets gemerkt. Daar kan een uitleg voor zijn, maar geen excuus.

De auteur

Bob Van den Broeck is administrateur-generaal van het Vlaams agentschap Justitie en Handhaving. De kwestie

De martelpraktijken die een gevangene dagenlang in een overvolle cel onderging, zijn schokkend. De conclusie

Op de omstandigheden waarin dat is kunnen gebeuren heeft ons land ondanks tal van veroordelingen onverschillig toegekeken. Maak één minister bevoegd om ons terug te brengen naar een beschaafde detentie.

‘Drie celgenoten worden verdacht van poging tot moord, verkrachting met verzwarende omstandigheid van foltering, foltering en mensonterende behandeling. De twee anderen worden verdacht van schuldig verzuim’, lees ik. De woorden ‘schuldig verzuim’ blijven hangen. Zijn die niet evengoed van toepassing op de manier waarop we als samenleving met gevangenen omgaan?

Onmiddellijk nadat de harde feiten het nieuws hadden gehaald wezen alle betrokken partijen naar elkaar. Cipiers, directie, vakbonden, politiek... Niemand wil de zwartepiet.

We moeten het onderzoek afwachten, maar veel andere onderzoeksresultaten hebben we al. Keer op keer eindigden die onderzoeken met een veroordeling van de Belgische staat door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wegens onmenselijke en vernederende behandeling van een gedetineerde. En daar kwamen geen celgenoten aan te pas. Nogal wat Europese landen weigeren daardoor hun landgenoten over te leveren aan die gevreesde Belgische gevangenissen, of ze eisen eerst een voorkeursbehandeling.

Het heeft weinig zin stenen te werpen naar deze of gene minister. De toestand waarin ons gevangeniswezen verkeert, is de erfenis van decennia volgehouden onverschilligheid.

Die feiten behoeven geen verder onderzoek. Die kunnen we al onder ogen zien. Daar hoort een pertinente vraag bij. De omstandigheden die het mogelijk maken dat drie à vijf mannen een celgenoot in een klein hok kunnen martelen en dat drie dagen kunnen volhouden, heeft ons land gecreëerd. We hebben er de rode loper voor uitgerold. We hebben het niet gezien, maar we hebben wel toegekeken.

De marteling is nieuws geworden omdat de daders met hun gsm beelden hebben verspreid via sociale media. Hoeveel gruwel is er nog in onze gevangenissen waarvan we niets weten? Dat antwoord kan niemand geven. Gedetineerden spreken niet graag over wat hen overkomt tijdens hun jaren als gast van de overheid. En de overheid spreekt niet graag over de manier waarop ze haar gasten behandelen. Maar we weten allemaal beter.

Augiasstal

Ik hoop oprecht dat deze gebeurtenis een kentering veroorzaakt in de manier waarop we in dit land naar ‘straf en boete’ kijken. Het heeft weinig zin stenen te werpen naar deze of gene minister. De toestand waarin ons gevangeniswezen verkeert, is de erfenis van decennia volgehouden onverschilligheid. Noch bij de pers, noch bij politici, noch bij de publieke opinie wordt opgekeken bij de zoveelste veroordeling van de overheid of de zoveelste staking van penitentiair beambten. We zijn er immuun voor geworden. Meer dan een fait divers is het niet. Dit incident drukt ons ijskoud op de feiten, en vooral de verantwoordelijkheid.