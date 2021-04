Geef les op een zomerschool, verander de toekomst...

De ondertekenaars van deze open brief verbinden zich ertoe deze zomer minstens een week les te geven aan kansarme kinderen in zomerscholen. Een kleine investering van onze eigen tijd kan een groot verschil maken voor de toekomst van onze kinderen, economie en maatschappij. We roepen iedereen op zich bij dit initiatief aan te sluiten.

We zitten sinds maart 2020 in een pandemie. Terwijl de terrassen weldra opnieuw open mogen, is er een grote groep voor wie de impact bijzonder groot dreigt te worden: de leerlingen in het lager en het middelbaar onderwijs. De opeenvolging van lockdowns, afstandsonderwijs en verminderde opvolging dreigt deze generatie kinderen tot ver in de toekomst te achtervolgen. Internationale studies stellen dat dit soort leerachterstand permanente gevolgen kan hebben, in de latere studiecarrière en zelfs op de werkvloer.

Kinderen uit zwakkere milieus hebben geen sterk netwerk, geen hulp thuis of financiële middelen om de leerachterstand op te halen.

Dat valt enigszins op te lossen voor wie financieel sterker staat, een goed netwerk heeft of zich privéhulp kan veroorloven. Een grote groep kinderen dreigt echter definitief af te haken of uit de boot te vallen. Heel vaak gaat het om kinderen uit zwakkere milieus: laaggeschoolden, allochtonen of nieuwkomers. Die hebben geen sterk netwerk, geen hulp thuis of financiële middelen om leerachterstand op te halen. Het leidt tot gebroken dromen, het gevoel er niet bij te horen en later in het leven zelfs frustratie of woede. Op maatschappelijk vlak dreigt de leerachterstand te leiden tot een verdere tweedeling van de samenleving, meer ongelijkheid en meer polarisatie.

We geloven heel sterk in de kracht van het onderwijs om mensen te emanciperen en een maatschappij sterker en rijker te maken. Iedereen die deze krant leest, leiding geeft of verantwoordelijkheid draagt, had grootouders of overgrootouders die alleen naar de basisschool gingen of zelfs amper konden lezen of schrijven. Kijk waar we enkele generaties later staan. Dat is de emanciperende kracht van het onderwijs - een meritocratie op haar best. Waar niet je afkomst of financiële middelen bepalen waar je geraakt. Wel je intrinsieke talenten en hoe hard je werkt.

Helaas emancipeert ons onderwijs al een tijdje niet meer zoals vroeger. De PISA-resultaten voor het Vlaams onderwijs zijn al een tijdje in vrije val. Bovendien is de kloof tussen leerlingen van allochtone en autochtone afkomst nergens zo groot als hier. We dreigen de achterstelling van migranten te betonneren voor de volgende generaties. Dat zal niet alleen het tekort aan vaardigheden op onze arbeidsmarkt vergroten, het zal ook leiden tot grotere ongelijkheid, toenemende maatschappelijke spanningen en polarisatie.

Dringend

De coronacrisis dreigt die situatie te verergeren. Wie het al goed had, kan hopelijk de leerachterstand vroeg of laat inhalen. Met betaalde bijlessen, een sterk netwerk of ouders die kunnen bijspringen. Wie zich al in een zwakkere situatie bevond, dreigt permanent achter te blijven. Een economische, sociale en maatschappelijke catastrofe dreigt. Het is nog niet te laat om er iets aan te doen. Maar dan moeten we nu handelen. Daarom lanceren we niet een zoveelste traditionele oproep tot de overheid, middenveld of bevoegde instanties. Daarvoor is de nood te hoog en de situatie te dringend.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons vragen wat wij hebben gedaan om de problemen op te lossen, de schade te herstellen en de wereld beter te maken. Iemand anders oproepen om iets te doen, is veel te makkelijk. Laten we het zelf doen.

We willen zelf de handen uit de mouwen steken. In Brussel, Mechelen, Gent, Leuven en Antwerpen zijn er knappe initiatieven die buitenschoolse lessen organiseren voor kansarme kinderen. Elk van ons is bereid om deze zomer minstens één week zelf les of bijles te geven aan kansarme kinderen op zomerscholen. We hebben allemaal het voorrecht gehad om kwaliteitsvol onderwijs te genieten. We beseffen wat onderwijs kan betekenen voor elke burger en voor een samenleving. Daarom willen we deze zomer helpen. We roepen zo veel mogelijk mensen op zich hierbij aan te sluiten.

De coronacrisis is onze Tweede Wereldoorlog. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons vragen wat wij hebben gedaan om de problemen op te lossen, de schade te herstellen en de wereld beter te maken. Iemand anders oproepen om iets te doen, is veel te makkelijk. Laten we het zelf doen. Want de samenleving, dat zijn wij allemaal. Elk van ons heeft de plicht zijn of haar steentje bij te dragen. Daarom: geef deze zomer één week les en verander de toekomst voor altijd.

Peter De Keyzer en Olivier Van Horenbeeck

Managing partners Growth Inc.

Medeondertekenaars: