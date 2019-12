Geen Vlaamse kermis voor geneesmiddelen...

Wordt 2020 het jaar waarin we evolueren naar crowdfunding voor toegang tot geneesmiddelen, loterijen die patiënten aanwijzen als ‘gelukkige winnaars’, Vlaamse kermissen voor chirurgie of chemo, of zangstonden en bedelacties voor bestrijding van armoede? Beleid is nochtans altijd het betere antwoord.

Door Leo Neels, oud-CEO (2003-2013) van pharma.be, de koepel van de Belgische geneesmiddelenindustrie

De ziekteverzekering heeft reële mogelijkheden om de meeste problemen op te lossen. Zelfs als men een nog niet goedgekeurd geneesmiddel wil of er een wil gebruiken buiten een goedgekeurde indicatie. De werkwijze wordt georganiseerd via het Geneesmiddelenagentschap en heet gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen of medische noodprogramma’s. Die geven zeer betaalbare toegang tot zulke middelen, indien noodzakelijk.

Wellicht wringt daar het schoentje het meest. Het kan toch niet dat het gewoon wordt om een recht te claimen op behandeling met een geneesmiddel dat nog in de fase van klinische studies zit? Dat zou het evidence-based model vernietigen, en solidaire en gelijke toegang herleiden tot voorkeurbehandelingen voor een elite. We moeten daar maatschappelijk eens goed over nadenken, a fortiori wanneer het gaat om een moeilijk te produceren therapie waarvoor nog onvoldoende productie-ervaring is om grootschalige levering voor alle mogelijke patiënten toe te laten.

Dat het geneesmiddel buiten indicatie wordt gebruikt, en dus zonder dat er geloofwaardige evidentie is dat het nuttig kan zijn voor wie het claimt, doet vragen rijzen van ethische aard. Mocht het dubbel worden gebruikt met een beschikbare en terugbetaalde therapie waarin onze ziekteverzekering zelfs 800.000 euro investeert, wordt de ethische vraag echt klemmend. Waarom stelde de pers die vragen niet? Als kritische waakhond in de democratie, is ze toch ook de kritische waakhond van aanspraken van burgers in een democratie?

Laten we wel wezen: in de regel moet je voor je correcte zorg in de ziekteverzekering bij ons geen pannenkoekbak organiseren en zijn er toegankelijke oplossingen. Dat doet geen afbreuk aan de wanhoop van ouders van zieke kinderen. Maar de eerste vraag is of er voor de beoogde gezondheidswinst voldoende medische evidentie is, en wat de toegankelijke beleidsmatige schema’s daarvoor zijn.

Directe import van geneesmiddelen uit de VS heeft significante gevolgen, omdat men dan inkoopt aan de Amerikaanse prijs. Ons zorgbeleid slaagt er, via de Commissie Tegemoetkoming voor Geneesmiddelen bij het Riziv, nochtans in de regel in om prijzen te bedingen die aangepast zijn aan Europese normen. De Commissie let op het prijsniveau en de budgettaire impact van elke terugbetalingsbeslissing.

Patients first

Dat moet van farmaceutische bedrijven ook steeds meer gevergd worden, en mag ook steeds meer van ze verwacht worden. Het moet, omdat de eerste zorg van farmabedrijven, overeenkomstig hun plechtige ‘missie’-verklaringen - zoals in het Credo van Janssen Pharmaceutica - luidt: ‘patients first!’. Een goede vuistregel daarvoor is: ’If you want to help the patient, you have to assist the payor’.

Farmabedrijven hebben er alle belang bij om redelijke en haalbare prijsverwachtingen te formuleren, zodat patiënten in Europa via de solidair gefinancierde ziekteverzekering toegang tot hun geneesmiddelen kunnen krijgen: de patiënt komt voor de aandeelhouder. De ziekteverzekering is dus voor een farmabedrijf wellicht de eerste stakeholder, die àlle patiënten in nood moet kunnen behandelen.

In de Europese context zijn geneesmiddelen het best gesubsidieerde product. Die subsidie erkent de grote waarde van een geneesmiddel, maar als farmabedrijf moet je ook de budgettaire beperkingen van een solidaire ziekteverzekering erkennen. Er zijn al heel mooie voorbeelden van goede overeenkomsten tussen farmabedrijven en ziekteverzekering over heel waardevolle geneesmiddelen, die worden aangeboden aan correcte prijzen: dat is de te bewandelen piste, niet die van loterijen of andere zotternijen.

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg opperde al in 2016 dat men geneesmiddelen zou kunnen beschouwen als ‘publieke goederen’, aan de markt onttrokken. Dat sluit aan bij beschouwingen over de beperkingen van markteconomie, omdat de samenleving, bij definitie, méér is dan de markt. De bekendste auteur hierover is Michael Sandel, met zijn boek over morele grenzen aan de markt, of nog, Nobelprijswinnaar Economie (2012) Alvin Roth.

Maar, de kampioenen van geneesmiddelenontwikkeling zijn en blijven de innovatieve farmaceutische bedrijven, zij beheersen dit vak als geen ander. Die vaststelling is juist, en we zouden deze complexe ethische debatten niet hebben als we hun performante doorbraakgeneesmiddelen niet hadden. Het gaat hier om de ‘purpose economy’, waarin bedrijven zich realiseren dat ze vooral moeten werken voor de samenleving, zoals de Amerikaanse Business Roundtable nog deze zomer benadrukte (De Tijd, 21 augustus en 19 oktober)