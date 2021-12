Geen knip, maar een mijlpaal...

Aandacht voor de studievooruitgang bij studenten is goed. Maar een globale aanpak is nodig om de slaagkansen op te krikken.

Minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil vanaf academiejaar 2023-2024 een ‘harde knip’ invoeren in het hoger onderwijs. Studenten zullen na de eerste twee opleidingsjaren de bacheloropleiding alleen kunnen verderzetten als ze op dat moment voor alle vakken van het eerste jaar geslaagd zijn.

Die aandacht voor de voortuitgang van de studie is terecht, want het studierendement daalt stelselmatig. Een groeiend aandeel studenten heeft minstens vijf jaar nodig om het bachelordiploma te behalen. Sommige studenten ronden nagenoeg het hele traject succesvol af, maar struikelen finaal op dat ene vak uit het eerste jaar dat te hoog gegrepen is.

De auteur : Luc Sels rector KU Leuven.

: Luc Sels rector KU Leuven. De kwestie : Vanaf volgend schooljaar moeten bachelorstudenten na twee jaar voor alle vakken geslaagd zijn.

: Vanaf volgend schooljaar moeten bachelorstudenten na twee jaar voor alle vakken geslaagd zijn. Het voorstel: Noem het geen harde knip, maar een mijlpaal. Dat werkt motiverend.

Het is om meerdere redenen belangrijk die neerwaartse trends te keren, niet in het minst om een tijdige intrede op de arbeidsmarkt te garanderen. Nu we stelselmatig langer werken is het nuttig de tijd aan de eerste bachelor- en masteropleiding goed te bewaken en meer leertijd vrij te maken voor bijblijven, specialiseren, groeien, omscholen en persoonlijke ontwikkeling. Later in de loopbaan en in het leven.

Het voorontwerp van decreet verankert en veralgemeent een praktijk die aan de KU Leuven al bestaat. Vanaf dit academiejaar werkt de universiteit met mijlpalen. De eerste is: geslaagd zijn voor elk vak uit het eerste opleidingsjaar, eventueel na deliberatie. Een voltijdse student bereikt die mijlpaal idealiter ook al na één opleidingsjaar. Maar wie dat nodig heeft, krijgt meer tijd. Pas na twee academiejaren wordt wie de eerste mijlpaal niet behaalt, geweigerd. Het behalen van het bachelordiploma is de tweede mijlpaal, de afronding van de masteropleiding de derde.

Streven naar een mijlpaal werkt motiverend en beklemtoont eerder het slagen dan het falen.

Mijlpalen markeren succesmomenten voor de student. Daarom verkies ik die terminologie boven de term harde knip. Een harde knip komt over als een sanctie: wegknippen wie niet voldoet. Streven naar een mijlpaal werkt motiverend en beklemtoont eerder het slagen dan het falen. Het succesvol afronden van alle eerstejaarsvakken is het bereiken van een doel voor veel studenten: een mijlpaal in het leren en het leven. Dat gevoel van slagen versterkt het zelfvertrouwen. Dat is cruciaal voor een succesvol vervolg van de opleiding.

Integrale benadering

Om de trend naar studieduurverlenging echt om te buigen, zal de invoering van een knip of mijlpaal niet volstaan. Het werk begint al in het leerplichtonderwijs. De universiteiten spannen zich daarvoor ook mee in. Door mee te werken aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde testen, door de invoering van al dan niet verplichte ijkingsproeven, of door almaar meer te investeren in een goede lerarenopleiding.

Ook essentiële flankerende maatregelen verdienen meer aandacht. De invoering van een mijlpaal vraagt ook een grondige herziening van de eerste opleidingsfase. In alle opleidingen is gekozen voor een eenvoudig en helder gestructureerd programma, zodat een solide basis wordt gelegd voor het vervolg van de studie. Zo'n modeltraject laat ook gerichte studiebegeleiding toe.

In die studiebegeleiding wint een holistische benadering van de student aan belang. Dat betekent dat studiebegeleiders niet alleen met het leertraject van de student bezig zijn, maar zich ook bekommeren om diens leren en leven. Het behalen van de eerste mijlpaal zal vlotter verlopen als studenten weten waar ze staan, zich goed en gezond voelen, en weten dat problemen met studiekosten of huisvesting aangepakt worden.

Er is een rist flankerende maatregelen nodig om echt kansen te creëren en jonge talenten te begeleiden.

Ook het heroriënteringsbeleid moet streven naar de eerste mijlpaal. In dat nieuwe systeem vermijden we heroriëntering ergens halfweg het eerste opleidingsjaar. We vinden het net belangrijk dat nieuwkomers zich een jaar ten volle kunnen toeleggen op hun ambitie en de tijd krijgen een band te creëren met de discipline die ze aanleren. Regelmatige feedback over hun leerproces moet ertoe leiden dat ze beter aanvoelen wat ze nog moeten doen om hun mijlpaal te bereiken.

Drieledig partnerschap

Het plan van de minister krijgt mijn steun - we hadden het anders niet zelf al ingevoerd. Maar er is een rist flankerende maatregelen nodig om echt kansen te creëren en jonge talenten te begeleiden. Wat we vooral nodig hebben, is een hoogstaande leeromgeving die kadert in een tweeledig partnerschap tussen docenten en studenten: docenten zetten de bakens uit, studenten gaan op stap naar de mijlpaal. Dat gebeurt niet vanzelf, maar vereist inzet en voortdurende innovatie.