Geloof in de rechtsstaat is geen synoniem voor het status quo

Justitie moet grondig worden hervormd om haar essentiële rol in de rechtsstaat te kunnen blijven spelen. De magistraten moeten beseffen dat ook zij zich zullen moeten aanpassen.

Vandaag staakt niet alleen het onderwijs, ook magistraten - vooral de Franstalige - voeren actie en betogen vandaag. De magistraten vinden dat justitie zich ‘sinds zeer lange tijd in de onmogelijkheid bevindt om haar fundamentele opdrachten te vervullen’. En, zo staat het in het eisenpakket, het is 66 dagen voor de parlementsverkiezingen dringend tijd om alarm te slaan.

Natuurlijk stelt enkel een advocaat zich de vraag of het vandaag nog 66 dagen tot de verkiezingen is en het niet eerder om 67 dagen gaat. In ieder geval leven we op de dag van de betogingen al 7.018 dagen in de 21ste eeuw. Het is misschien niet slecht dat de actievoerders dat ook in gedachte houden.

De Orde van Vlaamse Balies zal, voor zover die al in Vlaanderen plaatsvinden, niet mee opstappen in betogingen. Maar er mag geen misverstand over bestaan: de Orde van Vlaamse Balies is een groot pleitbezorger van een verbetering van de rechtsstaat. En ja, er zijn op dit ogenblik prangende problemen bij justitie. De vraag is natuurlijk of de eisen van de actievoerende magistraten wel zo onschuldig zijn als ze op het eerste gezicht lijken.

Niemand kan de vraag naar een meer toegankelijke justitie afwijzen. Uit het jongste rapport van de Raad van Europa blijkt dat België 82,30 euro per inwoner besteedt aan justitie. Ter vergelijking: in Nederland is dat 119,20 euro, in Duitsland 121,90 en in Luxemburg zelfs 157,30 euro. De rechtsbedeling is in ons land al jarenlang een zorgenkind, met verpauperde gebouwen en structurele onderfinanciering.

Codetaal

Terecht willen de magistraten dat er minder financiële drempels zijn voor wie naar de rechter stapt. In een beweging wordt meteen ook gevraagd dat niet wordt nagedacht over de ‘geografische nabijheid’ van de gerechtsgebouwen. Dat lijkt codetaal voor het afwijzen van iedere vorm van een efficiëntere organisatie van justitie.

De actievoerders willen ook dat de ‘vastgelegde personeelsbezettingen in acht genomen worden’. Er worden al meer dan 15 jaar achterhoedegevechten gevoerd over de simpele vraag hoe hard magistraten werken. Al jaren probeert men de werklast te meten, maar men slaagt er niet in en als er cijfers zijn, wordt er niet consequent naar gehandeld. Zo is al aangetoond dat bepaalde parketten onderbemand zijn, maar dat geeft geen aanleiding tot verschuivingen. De eis om alles bij het oude te laten getuigt van een erg conservatieve houding die een modernisering van justitie niet ten goede komt.

Hebben de actievoerende magistraten problemen met de inhaalbeweging die nu plaatsvindt om van justitie een modern werkende overheidsdienst te maken?

Overigens kan het meten van de werklast niet zo moeilijk zijn als artificiële intelligentie bij justitie haar intrede mag doen. Het volstaat om de databank met vonnissen en arresten in open source publiek te maken en met een eenvoudig algoritme kan meteen worden nagegaan hoe hard iedere magistraat werkt.

De actievoerders willen een ‘geïntegreerd informaticasysteem voor justitie’. Wie kan daartegen zijn? Ze eisen een duidelijk wettelijk kader en een financiering door de overheid. De bestaande wetten zijn echter helder. Het schoentje wringt elders, omdat de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders door de wetgever zijn aangeduid om onderdelen van justitie te digitaliseren.

Nationaliseren

Dankzij de advocatuur worden faillissementen nu digitaal afgehandeld en kan in elk politiekantoor via een door de balie ontwikkelde databank onmiddellijk een advocaat worden opgeroepen, zoals de wet voorschrijft. Willen de actievoerende magistraten die systemen dan nationaliseren of hebben ze problemen met de inhaalbeweging die nu plaatsvindt om van justitie ook een modern werkende overheidsdienst te maken?

De actievoerende magistraten vragen terecht aandacht voor kwaliteitsvolle beslissingen. Maar verlangt een rechtsstaat ook niet dat binnen een redelijke termijn recht wordt gesproken?

Het eisenplatform vraagt ook ‘beheersautonomie van de rechterlijke macht’. Er zijn al jaren onderhandelingen bezig tussen de minister van Justitie en de vertegenwoordigers van de magistratuur. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de magistraten zelf hun budget beheren. Waarom worden die protocollen niet openbaar gemaakt, zodat ook de samenleving weet wat is afgesproken en wat de problemen zijn? Rechters moeten in alle onafhankelijkheid in individuele zaken recht kunnen spreken. Als ze ook volledig onafhankelijk hun werkingsmiddelen willen beheren, zullen ze voor dat laatste punt verantwoording moeten afleggen. Ook dat is democratie.

