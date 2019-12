Geloof nu eens echt in elektrische wagens...

De kaarten voor de elektrificatie van onze auto-industrie liggen uitzonderlijk gunstig, maar door pure kortzichtigheid dreigen we die veelbelovende nieuwe industriële trein te missen.

De Duitse auto-industrie heeft het helemaal begrepen. Volkswagen, Daimler en BMW kondigen allemaal besparingen en herstructureringen aan. Dat doen ze om geld vrij te maken en zich voor te bereiden op de elektrificatie van de mobiliteit, naar eigen zeggen ‘de grootste transformatie in de geschiedenis van de autosector’. Bondskanselier Angela Merkel kondigde in november aan dat ze tegen 2030 liefst 1 miljoen oplaadpalen voor elektrische wagens op Duitse bodem wil. De komende twee jaar komen er in elk geval 50.000 bij. De Duitse overheid stuurt ook aan op hogere premies voor elektrische wagens, om de overgang te versnellen.

Duitsland kiest voor 'die Wende', zowel in de productie van elektriciteit als in de elektrificatie van mobiliteit. Meer dan uit bekommernis voor het milieu of om de opwarming tegen te gaan maakt het land die keuze uit overlevingsinstinct. Het stelt al een jaar vast dat de Tesla Model 3 de topmodellen van de almachtige Duitse autoproducenten radicaal van de markt veegt. De Duitsers weten dat hun goedkopere modellen eenzelfde lot beschoren zijn, tenzij ze op het vlak van elektrische mobiliteit een voorsprong nemen en er zelf als eerste bij zijn. Kiest de dominante Duitse auto-industrie voor de elektrische revolutie, dan weten we ook meteen welke kant het in Europa zal uitgaan.

Alleen een blinde doet nog smalend over het toekomstpotentieel van elektrische wagens. Ze zijn technologisch superieur, stiller en properder. Ze presteren beter, verbruiken minder en hebben minder onderhoud nodig. De tweedehandswaarde is veel hoger dan die van dieselwagens, die zonder meer in vrije val zijn. Ze kunnen almaar langer rijden op een volle batterij, verder dan de afstand van 95 procent van de dagelijkse ritten. Het laden gaat steeds sneller en de batterijen gaan langer mee. Eind volgend jaar kan je met sommige elektrische wagens meer dan een miljoen kilometer rijden. De totale eigendomskosten zijn al vergelijkbaar met die van verbrandingswagens. Door schaalvoordelen zal ook de aankoopprijs onder die van een wagen met een verbrandingsmotor zakken. En dan heb ik het nog niet gehad over zelfrijdende autonome voertuigen.

Wonderen

De elektrische omslag is uitstekend nieuws voor Vlaanderen. Slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn hier een groot probleem. De elektrificatie van de mobiliteit zal op dat vlak wonderen doen, zonder dat de kosten hoog oplopen.

Wat overblijft van de Vlaamse auto-industrie is al grotendeels elektrisch. In Vorst rolt de elektrische Audi E-tron van de band. Volvo Gent, een onderdeel van de Chinese Geely-groep, produceert onder meer hybride modellen. De eerste volledig elektrische Volvo is er voorzien voor september 2020.

Ook Melexis, de Belgische ontwikkelaar van chips en sensoren voor de auto-industrie, kan garen spinnen bij de elektrificatie van onze mobiliteit. De productie van nieuwe chips en sensoren zal nodig zijn, bijvoorbeeld voor batterijmanagementsystemen. De Vlaamse industrie heeft dus alle belang bij een snelle overgang naar elektrische mobiliteit.

In het Vlaamse regeerakkoord is het op dat punt helaas zoeken naar echte ambities. Er is de belofte dat de laadinfrastructuur wordt uitgebreid, met de nadruk op semipublieke laadpalen, maar zonder streefdatum of aantal. Voorts moeten tegen 2030 alle nieuwe personenwagens koolstofarm zijn en minstens de helft emissievrij. Maar daarvoor hoeft deze regeerperiode dus lekker niets te gebeuren.

Voor de duidelijkheid wordt nog vermeld dat een dalende CO2-uitstoot het ultieme doel is, niet het stimuleren van een bepaalde technologie. De Vlaamse regering wil dus expliciet niet gezegd hebben dat ze de elektrificatie van mobiliteit ondersteunt. Het begrip ‘elektrische wagen’ valt zelfs niet, allicht om kortzichtige dieselverslaafden gewillig te zijn. Tot zover de plannen voor de grootste industriële ommezwaai in de recente geschiedenis - en dat in een regeerakkoord van ruim 200 pagina’s.