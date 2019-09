Gemeenten moeten Fluxys algemeen belang voor ogen houden

Als belangrijkste aandeelhouder moeten de gemeenten Fluxys op zijn verantwoordelijkheid wijzen: het gasnet beheren met het algemeen belang voor ogen. Nog tot minstens 2044 massaal vloeibaar aardgas van Qatar Petroleum importeren zet ons niet op weg naar hernieuwbare energie.

Maandag bekrachtigden twee handtekeningen een contract van maar liefst 1 miljard euro. De partijen: de Belgische gasnetbeheerder Fluxys en Qatar Petroleum. De inzet: een langetermijncontract voor LNG, om nog tot 2044 vloeibaar aardgas te leveren aan de LNG terminal in Zeebrugge.

Schermvullende weergave ©rv

Fluxys zelf ziet geen alternatief voor zo’n lang infuus aan het Qatarees aardgas. De netbeheerder wuift de klimaatzorgen weg met het vage vooruitzicht dat op termijn het gas wel zal vergroenen door de inzet van waterstof, biomethaan en de opvang van CO2. Maar moeten wij zomaar akkoord gaan met een blanco cheque voor fossiel gas? Hoog tijd voor een open debat over onze publieke netbeheerders. We moeten hen helpen om de omslag te maken naar een duurzame toekomst.

Volgens de netbeheerder zal de behoefte aan gas in Noordwest-Europa stijgen. De Europese Comissie liet dit onderzoeken en kwam uit op het tegenovergestelde

De studies die bewijzen dat aardgas geen goede oplossing is voor de toekomst, zijn intussen niet meer te tellen. Bij de winning van aardgas ontsnapt zo’n 2 tot 3 procent. Bij fracking, al goed voor de helft van de gaswinning in de VS, is dat 7 procent. Methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas, is 28 keer meer opwarmend dan CO2. Dat merk je: een kwart van de globale opwarming is toe te wijzen aan methaan. De overstap naar hernieuwbare energie kan niet vroeg genoeg komen. Massaal vloeibaar aardgas importeren tot minstens 2044 is - zachtjes uitgedrukt - niet de juiste weg.

Risicovol

Fluxys positioneert Zeebrugge als dé importhaven van aardgas voor onze contreien. Volgens de netbeheerder zal de behoefte aan gas in Noordwest-Europa stijgen. De Europese Comissie liet dit onderzoeken en kwam uit op het tegenovergestelde. In alle scenario’s compatibel met het Parijs-akkoord zal er net minder gastransport nodig zijn en worden LNG-stations minder gebruikt. De steenkooluitstap en uitfasering van oude kerncentrales in Europa kan tijdelijk gepaard gaan met een hoger gasverbruik, maar na 2030 zouden we de daling al inzetten. Vanaf 2040 worden er enkel nog beperkte hoeveelheden synthetisch gas of biomethaan getransporteerd.

In de VS zou een hernieuwbaar en decentraal elektriciteitssysteem al tegen 2026 goedkoper kunnen zijn dan opwekking van elektriciteit met gasgestookte centrales

Ook de Amerikaanse onderzoeksgroep Global Energy Monitor wijst op het risico van ‘stranded assets’ voor LNG-infrastructuur. Die terminals zouden wel eens veel minder waard kunnen zijn dan het bedrag waarvoor ze in de boeken staan. De druk van goedkope hernieuwbare energie op de gassector wordt steeds groter. In de VS zou een hernieuwbaar en decentraal elektriciteitssysteem al tegen 2026 goedkoper kunnen zijn dan opwekking van elektriciteit met gasgestookte centrales.

We mogen ons volgend jaar met de onderhandelingen over de nieuwe Europese Gasrichtlijn verwachten aan een titanenstrijd tussen de elektriciteitssector en de gassector. Die willen elk een zo groot mogelijk deel van de koek naar zich toe trekken in het energiesysteem van de toekomst. De financiële belangen zijn groot, maar de maatschappelijke belangen zijn nog veel groter.

Maatschappelijk doel

Met zo’n 77 procent van de aandelen zijn de Belgische gemeenten, verenigd in de holding Publigas, de belangrijkste aandeelhouder van Fluxys. Het overgrote deel van die gemeenten heeft het Burgemeestersconvenant - de ambitie om sterk in te zetten op klimaatmaatregelen - ondertekend. Zij kunnen als één van de hoofdaandeelhouders hun invloed laten gelden.

De federale overheid moet Fluxys belonen voor goede beslissingen in plaats van voor de hoeveelheid aardgas die het bedrijf verzet

Fluxys moet het gasnet in België beheren met het algemeen belang voor ogen. Het is aan de aandeelhouders en bestuursleden van Fluxys om dit thema snel op tafel te leggen.