Gezocht: moedig midden over migratie...

Voer eindelijk het debat over nieuwkomers in onze samenleving in plaats van extreemrechts de vrije baan te geven. En verwacht dat alle migranten werken, Nederlands spreken en zich aan de regels houden.

De uitspraken van CD&V-voorzitterskandidaat Walter De Donder over ‘wijken in Antwerpen die ontvolkt zijn van onze eigen mensen’ tonen andermaal hoe gebrekkig de woordenschat van politici van traditionele partijen over migratie kan zijn. We kunnen verontwaardigd zijn over de woorden van De Donder, maar hoe moet het dan wel? Hoe krijgen we het angstige midden onder de bevolking aan de kant van het beleid van het moedige midden?

Een rapport van de denktank British Future van 2015 deed de oefening. Volgens het rapport is een kwart van de kiezers liberaal inzake migratie en verwerpt een kwart migratie totaal. Grofweg de helft van de bevolking kan bestempeld worden als het ‘angstige midden’. Het gaat om mensen die bezorgd zijn over de druk die migratie zet op de samenleving, een wereld met open grenzen verwerpen maar evenmin geloven in ‘zend ze allemaal terug’-voorstellen. Argumenten als ‘het is goed voor de economie want we hebben migranten nodig’, ‘het is het verkeerde debat’ en ‘de cijfers tonen dat het probleem niet zo groot is’ ervaren ze als neerbuigend en onbegripvol.

Wat kan helpen om het angstige midden voor zich te winnen, is te erkennen dat er legitieme angsten en bezorgdheden zijn over diversiteit, integratie en migratie en is helder maken hoe we die gaan ombuigen. Laat ons beginnen met diversiteit. Nieuwkomers moeten ‘normaal doen’, stelde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten ooit. Maar welke participatie verwachten we van iedereen in de samenleving? Wat betekent het om Vlaming/Belg te zijn en hoe kan je er als nieuwkomer een worden?

Het British Future-rapport geeft de voorzet. Met deze stelling was meer dan 80 procent van de respondenten het eens: ‘Om tot onze samenleving te behoren, moet iedereen onze taal spreken, onze wetten respecteren en belastingen betalen, zodat iedereen die de regels volgt als evenwaardig Brits beschouwd kan worden en zijn/haar mogelijkheden moet kunnen realiseren.’ In eerdere opinies heb ik dat ingekort als ‘werk, Nederlands en de regels volgen’. Het zijn de basisvoorwaarden voor een gedeeld burgerschap in diverse tijden.

Minimale invulling

Werk, Nederlands en de regels volgen zijn een minimale invulling van burgerschap. Sommige politici staan een strengere notie van burgerschap voor, met ook voorschriften die wegens de neutraliteit de godsdienstvrijheid inperken. Dat is een respectabele, democratische positie waar een debat over moet komen. Voorstanders van een strenge definitie van burgerschap moeten dan uitleggen op welke manier het voor nieuwkomers nog altijd mogelijk is een gelijkwaardig burger te worden. Voorstanders van een minimale definitie moeten uitleggen hoe ze vermijden dat de uitoefening van godsdienstvrijheid in conflict komt met een volwaardige participatie in de samenleving. Er is in elk geval een debat nodig over onze traditie van godsdienstvrijheid, om haar te beschermen tegen extremistische invloeden uit binnen- en buitenland en om haar te verbeteren als basis voor verbindingen over levensbeschouwingen heen.

Om een gedeeld burgerschap te realiseren is de integratie van de nieuwkomers nodig. Maar hoe spreken we over integratie anders dan 'dat ze is mislukt’?

Om een gedeeld burgerschap te realiseren is de integratie van de nieuwkomers nodig. Maar hoe spreken we over integratie anders dan ‘dat ze is mislukt’? Een onderzoek van de jonge Harvard-econome Stefanie Stantcheva toont dat ongeveer een derde van de bevolking in onze buurlanden denkt dat ‘Mohammed meer voordelen krijgt en minder belastingen betaalt dan John’. Die overtuiging is de intellectuele basis voor de maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord om ‘het ticket tot de samenleving’ duurder te maken. Nieuwkomers moeten voor hun inburgeringscursussen betalen en de kinderbijslag voor niet-erkende asielzoekers verdwijnt.

Die maatregelen dragen weinig bij tot de integratie. Of iemand al dan niet de nodige inspanningen doet voor ‘werk en Nederlands’ maakt geen verschil. Het sluit bovendien niet uit dat nieuwkomers blijvend als tweederangsburgers behandeld worden. Een betere regel voor het integratiebeleid dan de prijs van het ticket lijkt me dan ook ‘geen voorrang, geen tweederang’ te zijn.

Veilig

Hoe spreken we over migratie om het vertrouwen te krijgen van het angstige midden? Ik sluit me aan bij Bart Haeck als hij stelt dat de uitdaging erin bestaat ‘een degelijk, menselijk en pragmatisch beleid te vinden waarover we ons niet hoeven te schamen’. Het gaat niet om meer of minder, maar over hoe we controleren wie mag komen, blijven of moet terugkeren.

De aanwezigheid van transmigranten en ex-Syriëstrijders, het zwartepieten over het aanmeren van reddingsschepen en de uitblijvende terugkeer van niet-erkende asielzoekers tonen dat dit nog steeds niet het geval is. Het angstige midden zal pas vertrouwen in migratie krijgen als die aantoonbaar veilig en gecontroleerd is: veilig voor de migranten en de vluchtelingen, veilig voor de ingezetenen en veilig voor onze welvaartsstaat.