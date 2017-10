Gezonde begroting geen zorg voor regering

Alle hoerageroep ten spijt slaat de regering-Michel een miljardenput in de begroting. Wat ze aan de Europese Commissie presenteert als een structurele verbetering van 0,6 procent van het bbp is in realiteit amper 0,26 procent. Daarover zwijgt ze in alle talen.

Door Marc Leemans, voorzitter van de vakbond ACV

Premier Charles Michel (MR) beweerde gisteren in zijn algemene beleidsverklaring dat zijn regering helemaal in haar eentje de economie in een hoger toerental doet draaien. Cijfers over de jobaangroei, waarvoor België Europees maar een middenmoter is, moeten iedereen overtuigen van de kwaliteit van het regeringsbeleid. Samen met het hoerageroep over de groei van het totale beschikbare inkomen. Alsof veel daarvan bij werknemers en rechthebbenden op sociale uitkeringen is terechtgekomen. Maar schande aan wie er kwaad over denkt.

Dat de regering het aandurft zo’n budgettair knoeiwerk te leveren, met risico van Europese curatele, is ongezien.

Over de begroting was er veel minder hoerageroep. Deze regering slaat een miljardenput. En niet met investeringen die de toekomst moeten verzekeren. Ze presenteert puur budgettair wanbeleid om op korte termijn bedrijven en hun aandeelhouders te plezieren, met de bedoeling de rekening daarna door te schuiven naar de pensioenkas, de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering. In volle Tomorrow Land-euforie deed vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in deze krant zelfs geen moeite om die agenda te verhelen: ‘We worden met de rug tegen de muur geplaatst. We zullen moeten besparen om de hervormingen te financieren’ (De Tijd, 29 juli). Lees: we slaan eerst een begrotingsgat, en dempen dat later met een sociale kaalslag.

Degeneratie

De degeneratie van iedere ernstige begrotingsambitie ging dit jaar razendsnel. In het Stabiliteitsplan dat België eind april aan de Europese Commissie voorlegde, stond dat men het structurele tekort - het tekort zonder eenmalige inkomsten en uitgaven en gecorrigeerd voor de impact van de economische conjunctuur - in 2018 zou beperken tot 0,34 procent, om in 2019 een evenwicht te bereiken. Een loze belofte, vooral bedoeld om de Commissie niet te verontrusten. Dat bleek drie maanden later, toen de regering in juli maatregelen moest vinden ter waarde van 4,3 miljard euro.

Ogenschijnlijk realiseert de regering een structurele verbetering van 0,58 procent, die ze naar boven afrondt als de minimumvereiste van de Europese Commissie: 0,6 procent van het bbp. Maar wat ze presenteert als een verbetering van 0,6 procent is in realiteit amper 0,26 procent. Want om de beoogde verbetering van 0,6 procent te realiseren moet de regering eerst de automatische verslechtering bij ongewijzigd beleid van het structurele saldo wegwerken. In 2018 is dat 0,31 procent van het bbp.

De regering zwijgt als vermoord over dat deel van de sanering. Wat is dat anders dan iedereen een rad voor de ogen draaien?

De regering zwijgt als vermoord over dat deel van de sanering. Wat is dat anders dan iedereen een rad voor de ogen draaien? Zelfs als we alleen voortgaan op de begrotingscijfers van de regering - doe dat vooral niet - dan komen we, gezien de minimale Europese eisen, voor 2018-2019 uit op een extra saneringsinspanning van 6 miljard euro. Die moet er in oktober 2018 liggen, enkele dagen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen en enkele maanden voor de andere verkiezingen.

Meer dan 6 miljard

Zelfs die 6 miljard lijkt een grove onderschatting. Wie de begrotingsopmaak van dichtbij bekijkt, gelooft zijn ogen niet als hij ziet wat de regering als ‘structurele maatregelen’ aan de Commissie voorstelt. 105 miljoen euro minder voor de asielcrisis - uitgaven die nooit meetelden voor de berekening van het structureel saldo - zorgt plots wel voor een structurele verbetering. De conjunctuur zou het nominaal saldo (het feitelijke begrotingsresultaat) met 368 miljoen verbeteren, maar dat is allerminst een structurele verbetering. Wel zo voor de minister van Financiën. Over de hervorming van de vennootschapsbelasting stelde een vicepremier al dat het nooit de bedoeling is dat die budgetneutraal zou zijn.

Dan zwijg ik nog over alle andere lucht in de begroting,

Dat de effectentaks 254 miljoen euro zal opbrengen, gelooft niemand nog. Dan zwijg ik nog over alle andere lucht in de begroting, waarbij men zich rijk rekent aan vermeende terugverdieneffecten en besparingseffecten van allerlei zogenaamde structurele hervormingen.

Dat de regering het structurele evenwicht voor 2019 zou loslaten, was al langer duidelijk. Maar dat ze het aandurft zo’n budgettair knoeiwerk af te leveren, met het risico van een Europese curatele, is ongezien. Voor de afbraak van de sociale zekerheid zijn blijkbaar alle middelen geoorloofd. Honi soit qui mal y pense.