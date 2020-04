Gezondheid en economie hoeven niet met elkaar te botsen...

De meningen over de afweging tussen gezondheidszorg en economisch overleven worden in deze crisis met de dag scherper. Het antwoord is echter niet zwart-wit. Het is niet gezondheid versus economie. In deze benarde tijden moeten we gezondheid en economie samen laten sporen, in het belang van onze samenleving.

De coronacrisis hakt zwaar in op onze maatschappij. Mentaal en psychologisch, maar ook economisch en sociaal. Ik volg het sociaal-economisch beleid al 25 jaar op, en dit is ongetwijfeld de zwaarste crisis die ik heb meegemaakt. In niets te vergelijken met de periode van het Globaal Plan (1993), de financiële crisis (2008) of de terroristische aanslagen (2016). Deze crisis raakt iedereen diep en leidt tot angst en bijzonder veel onzekerheid over de toekomst. Bovendien worden de meningen over gezondheidszorg versus economisch overleven met de dag scherper.

In de eerste plaats creëert het coronavirus zelf veel angst en onzekerheid. Omdat we niet over een vaccin beschikken en omdat het zich razendsnel en onzichtbaar verspreidt. Omdat het vooral kwetsbare groepen, maar ook sporadisch jongeren, treft. Omdat strenge overheidsmaatregelen, zoals social distancing en ‘blijf in uw kot’, slechts langzaam effect ressorteren, mee omdat een beperkt aantal medeburgers nog altijd de gezondheidsvoorschriften feestelijk aan hun laars lappen.

Dat alles is niet van aard om de onzekerheid en daarmee het wantrouwen weg te nemen. Toch zoeken medische teams naar een vaccin of een medicijn, dat er wellicht sneller zal zijn dan in normale omstandigheden. Toch houdt het overgrote deel van de bevolking zich wel plichtbewust aan de voorschriften. En toch blijkt ons gezondheidssysteem tot nu toe zeer robuust en vertrouwenswaardig te zijn, waardoor we onwaardige toestanden zoals in andere landen konden vermijden.

Veel ondernemers contacteren mij deze dagen. Wanhopig. Bezorgd over hun bedrijf. Steevast krijg ik dezelfde vraag: Wat nu? Hoe moet het verder?

Op apegapen

Twee uitersten staan regelrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant de stelling dat iedereen moet thuisblijven tot het allerlaatste coronaviruspartikel is verdwenen. Dan zijn we allicht midden 2021 en liggen onze economie en welvaartsstaat compleet op apegapen. Dan zijn we failliet. Geen geld meer voor niets. Miljoenen mensen werkloos. Tienduizenden bedrijven over kop. Het land in complete chaos.

De zwart-witstrategieën zijn te vermijden. Ze zullen tot anarchie, nog meer onzekerheid, maatschappelijke onrust en misschien zelfs tot rellen leiden.

Aan de andere kant de stelling dat de lockdown nu lang genoeg heeft geduurd. In de overtuiging dat de medische wereld binnenkort wel een oplossing (lees: vaccin) zal hebben ontwikkeld. In afwachting daarvan kunnen we onze economie toch niet naar de haaien laten gaan? Bedrijven moeten weer kunnen opstarten. Ondertussen beheren we het gezondheidssysteem naar best vermogen.

Ik moet het toegeven, nog maar zelden in mijn lange loopbaan stond ik voor zo'n verscheurende keuze. Nog nooit moest ik zo lang met zo’n groot dilemma worstelen. Denk ik alleen aan mezelf en mijn naasten, dan is de keuze duidelijk: gezondheid eerst! Maar kunnen we de strenge lockdown als gemeenschap van 11 miljoen inwoners blijven volhouden? Het antwoord is mijns inziens niet zwart-wit. Het is niet gezondheid versus economie, wel gezondheid én economie.

Exitstrategie

Ik benijd de positie van de leden van de GEES - de groep van 10 experten die voorstellen over de exitstrategie moeten formuleren – absoluut niet. Het is hun opdracht om de economie geleidelijk aan opnieuw te laten opstarten zonder het gezondheidsrisico op herval uit het oog te verliezen. Wij allemaal - werknemers, werkgevers, gepensioneerden, jongeren - moeten hen daarbij volop steunen.

Elk bedrijf moet duidelijke protocollen en afspraken maken over hoe tijdens de exitperiode wordt gewerkt. Het al dan niet respecteren van de gezondheidsregels en protocollen moet dagelijks en nauwgezet worden opgevolgd.

Dat betekent heel concreet dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Iedereen (de werkgevers in hun bedrijven, de vakbonden, de werknemers onderling, de consumenten in de supermarkt, de burgers die geen feestjes geven) moeten strikt de gezondheidsvoorschriften respecteren. Elk bedrijf moet duidelijke protocollen en afspraken maken over hoe tijdens de exitperiode wordt gewerkt. En het al dan niet respecteren van de gezondheidsregels en protocollen moet dagelijks en nauwgezet worden opgevolgd.

Dat betekent tegelijk dat we maximaal een beroep doen op de gezamenlijke kennis en ervaring van experts, bedrijven en hun werknemers om goede praktijken uit te werken en te delen. Ik denk dan aan het verfijnen van de voorschriften via praktische oplossingen en maatregelen die het werk werkbaar én veilig houden en die de voedingsbodem vormen voor de protocollen en afspraken.