Ghostbusters tegen spookfirma's in het hele land

Het Brusselse parket gaat een ongeziene klopjacht houden op tienduizenden Brusselse spookvennootschappen (De Tijd, 12 september). Dat zijn bedrijven die vaak alleen op papier bestaan en vaak dienen om criminele activiteiten zoals oplichting te verdoezelen of om crimineel geld uit bijvoorbeeld drugdeals wit te wassen. De demarche van het Brusselse parket komt er na de vaststelling dat liefst 33.000 van de 110.000 vennootschappen met zetel in Brussel de jongste drie jaar geen jaarrekening hebben ingediend.

Het actieplan verdient alle lof. Het is inderdaad hoog tijd om spookfirma’s op te kuisen. Maar de problematiek van de spookvennootschappen is geen puur Brussels probleem.

Uit de statistieken van de Nationale Bank blijkt dat vorig jaar over heel België 113.000 vennootschappen geen jaarrekening hebben ingediend. Uit de statistieken van de FOD Financiën blijkt dat op 31 december 2017 liefst 47.110 of 10,87 procent van alle vennootschappen nog altijd geen aangifte over het vorig boekjaar had ingediend. Het actieplan van de Brusselse justitie moet dan ook nationaal worden uitgevoerd.

Korter op de bal

De regering heeft wel al enkele proactieve maatregelen genomen. Sinds 12 juni 2017 kan de rechtbank van koophandel, na een klacht van een belanghebbende of het parket, een vennootschap die geen jaarrekening heeft ingediend ontbinden. Dat kan binnen zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Althans als de vennootschap haar situatie niet op korte termijn regulariseert. En vanaf 31 oktober moeten natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25 procent van de stemrechten of het eigendomsbelang in een vennootschap aanhouden, worden geregistreerd in het zogenaamde UBO-register.