Gooi raden van bestuur open voor onze jongeren

Jongeren ademen digitalisering, bedrijven nog veel te weinig. Zet de deuren van de directiecomités en de raden van bestuur open voor onze jongeren. Zij kunnen de blauwe en grijze pakken van onze bedrijven naar een hoger niveau tillen.

Ik mag dan wel Digital Champion van België zijn en Belgen aanzetten om meer digitaal te worden, maar een digital native ben ik zeker niet. Sterker nog, in mijn jeugd bestond het internet zelfs nog niet. Uiteraard interesseert digitale transformatie me enorm en probeer ik er alles over te leren wat ik kan, maar het is leren, niet aanvoelen. Jongeren hebben wel dat aanvoelen. Iets wat mijn generatie mist. Het zijn de jongeren die onze bedrijven kunnen uitdagen op een andere, onverwachte manier.

De bedrijfswereld moet investeren in onze jeugd en zorgen dat het nationaal investeringspact geen dode letter blijft

Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen van Charles Michel investeert 12 miljard euro in de schoolinfrastructuur en de digitale middelen in het onderwijs om onze jongeren te leren hun digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt in te zetten. Van zodra digital natives begrijpen hoe een bedrijf en onze economie werkt, kunnen zij CEO’s helpen om een bedrijf succesvol digitaal te transformeren. De bedrijfswereld moet investeren in onze jeugd en zorgen dat het nationaal pact geen dode letter blijft.

Ik vind dat jongeren mee de strategie moeten bepalen die een bedrijf kiest. Dat mogen we niet alleen overlaten aan mensen met blauwe pakken en bruine schoenen op de bovenste verdieping van een bedrijf. Zij hebben zeker de expertise, maar het zijn ook vaak mensen van dezelfde leeftijd, met dezelfde achtergrond. Ze zullen met andere woorden vaak dezelfde weg voorstellen en dezelfde tips geven. En om te groeien heeft een bedrijf meer nodig dan alleen de kennis van experten die al lang in het vak zitten. Een bedrijf heeft creativiteit nodig, heeft innovatie nodig, heeft mensen nodig die tegengewicht durven geven, die op een andere manier durven te kijken naar de uitdagingen waar een bedrijf voor staat. En die mensen, dat zijn jongeren.

Jongeren ademen als het ware het digitale. Het zou dus enorm spijtig zijn om hun advies niet te gebruiken op het hoogste niveau van een bedrijf

Toegegeven, jonge mensen toelaten in het managementteam betekent ook dat het team op een andere manier aangestuurd zal moeten worden. Jongeren hebben veel dynamiek en veel ideeën, maar ze moeten ook nog veel leren. Het is daarom belangrijk dat een goed team ernstig nadenkt over de voorstellen die op het eerste gezicht te zot zijn om te slagen, zonder ze onmiddellijk af te breken. De reflex tijdens brainstorms is vaak om te roepen dat het onmogelijk is, maar het is beter om een idee tien seconden te laten bezinken. Om het zo een kans te geven. Want wie weet kan een gek idee een topidee worden, en een nieuw inzicht geven dat zo voor de hand ligt, maar waar nog nooit aan is gedacht.

Zelf heb ik ook zo iemand in mijn team aangenomen. Die persoon had niet het tot dan logische parcours gevolgd die mensen nodig hadden om deel uit te maken van het managementteam. Het was in het begin zeker aanpassen maar er zeker ook frisse ideeën naar boven gekomen en hij heeft het managementteam op andere manieren naar problemen laten kijken. Oplossingen kunnen aanbieden waar we anders niet altijd aan gedacht hadden.