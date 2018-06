Gouden Canadese onderwijsgans heeft al Vlaamse variant

De vertegenwoordigers van het Antwerpse onderwijsveld pleiten ervoor om lessen te trekken uit het Canadese onderwijssysteem (De Tijd, 19 juni). Ze kunnen gerust zijn: er wordt intussen een sterke Vlaamse variant van gekweekt.

Door Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs

Goed vijf jaar geleden klonk hetzelfde pleidooi nog uit de mond van toenmalig onderwijsminister Pascal Smet, die toen eveneens naar Canada op studiereis trok. Wie de onderwijshervormingen deze legislatuur van nabij volgt, weet dat die gouden Canadese gans al enkele jaren in onze contreien is neergestreken.

De grote uitdaging voor onze scholen is efficiënt aan de slag te gaan met de nieuwe middelen en de schat aan onderwijsdata.

De mantra van het Canadese onderwijssysteem is ‘meten is weten’. Zo krijgt ieder Canadees kind een unieke code op basis waarvan de leerlingen hun hele schoolloopbaan gevolgd worden. In het kader van de modernisering van het secundair wordt het vrijwillig gebruik van ‘baso-fiches’ vervangen door een automatische informatiedoorstroom van basisonderwijs naar secundair onderwijs én terug. Van secundair naar hoger onderwijs zijn er met Columbus, maar ook met de verplichte toelatingsproeven, efficiënte instrumenten gekomen om je academische aanleg en interesse in kaart te brengen en te delen met je hogeschool of universiteit.

Deze legislatuur werden ook de tweejaarlijkse rapporten ingevoerd waarin voor elke stad of gemeente haarfijn wordt aangegeven hoe het met de lokale kleuterparticipatie gesteld is. Voor Brussel is er sinds deze legislatuur zelfs voor het eerst een gegevensuitwisseling met het Franstalig onderwijs om aan de start van ieder schooljaar een duidelijk zicht te krijgen op welke kleuter waar terecht kwam en zo te vermijden dat kinderen op die cruciale leeftijd tussen de mazen van het net vallen.

Leerwinst in kaart

Bovendien is er in 2016 op mijn verzoek een onderzoek gestart naar ‘loopbanen in het secundair onderwijs’ dat de ontwikkeling van leerlingen doorheen het secundair onderwijs volgt tot 2020 en kijkt naar kenmerken van de leerling, het gezin, de school, de leerkrachten en de klassen. Het zal de eerste keer zijn dat leerwinst in kaart wordt gebracht, aan de hand van een representatief staal van net geen 8.000 leerlingen in meer dan 90 scholen.

Tot slot zag ook ‘dataloep’ deze legislatuur het levenslicht. Die onlinetoepassing geeft scholen een schat aan informatie over leerlingenaantallen, zittenblijven, schoolse vorderingen, studiebewijzen, in- en uitstroom en doorstroming naar het hoger onderwijs en spoort de scholen zo aan om een onderwijsbeleid op maat uit te tekenen.

De vrijheid van onderwijs geeft schoolbesturen in Vlaanderen alle ruimte voor schoolleiderschap. De overheid legt het ‘wat’ vast, de scholen het ‘hoe’

Uitdagend onderwijs op maat van de talenten van leerlingen is ook het motto van de modernisering van het secundair onderwijs die op 1 september 2019 van start gaat. Door een sterke basisvorming aan te vullen met enerzijds de mogelijkheid tot remediëring en anderzijds uitgebreide differentiatiemogelijkheden zal iedere leerling uitgedaagd worden op maat van zijn talenten en mogelijkheden. Bovendien hebben we ‘doodlopende straatjes’ uit het studieaanbod gehaald en een nieuw aantrekkelijk studieaanbod uitgetekend dat duidelijk aangeeft waartoe elke studierichting opleidt.

Om die hervormingen in de praktijk te brengen zijn er natuurlijk in de eerste plaats goed opgeleide, vaardige leerkrachten nodig. Daarom hervormden we de lerarenopleiding en zullen de leraren die in de toekomst afstuderen in hun opleiding uitgebreid getraind zijn in werken met differentiatie, diversiteit en kansarmoede. Daarom sloten we ook een sterke CAO af die onze leraren en directeurs ook financieel waardeert en meer begeleiding, professionalisering en werkzekerheid geeft aan starters en tijdelijken.

Sterk schoolleiderschap

De grote uitdaging voor onze scholen is echter om efficiënt aan de slag te gaan met die nieuwe middelen en die schat aan onderwijsdata. Net zoals een van de belangrijkste lessen die de Antwerpse onderwijsactoren uit Canada meebrengen, benadrukt elk onderwijsonderzoek dat net sterk schoolleiderschap een wereld van verschil kan maken. Schoolleiderschap dat een focus legt, dat een doel stelt en vervolgens gericht naar dat doel toewerkt. Deze beweging willen we in de toekomst versterken met de bestuurlijke schaalvergroting die directies administratief moet ontlasten en hen meer ruimte moet geven voor hun pedagogische kerntaken.

De vrijheid van onderwijs geeft schoolbesturen in Vlaanderen hier ook alle ruimte toe. De overheid legt het ‘wat’ vast, de scholen het ‘hoe’. Daarom steun ik zeker het initiatief van schepen Claude Marinower om op basis van onze data en middelen samen met de lokale onderwijsverstrekkers op zoek te gaan naar specifieke antwoorden in de Antwerpse onderwijscontext. Samen sterk onderwijs maken op maat van de lokale context.

Het Aziatische competitief maatschappijbeeld willen we niet naar Vlaanderen importeren.

Elk succesvol onderwijssysteem ter wereld moet ons inspireren om de lat hoger te leggen en bijsturingen te doen waar mogelijk. Maar laten we daarbij steeds uitgaan van onze eigen kracht en onze eigen specifieke onderwijscontext. Ons Vlaamse onderwijs is nog steeds Europese top en wordt internationaal enkel ‘naar huis gespeeld’ door een aantal Aziatische landen wiens competitief maatschappijbeeld we niet naar Vlaanderen willen importeren.