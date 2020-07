Grafdelvers onderzoek, innovatie en onderwijs leveren enkel lippendienst

Het 'historisch' Europees akkoord is een absoluut dieptepunt voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Een woord- en vertrouwensbreuk tussen de academische en de politieke wereld.

De League of European Research Universities (LERU, een samenwerkingsverband van 23 onderzoeksintensieve universiteiten in 12 Europese landen, met onder meer KU Leuven) heeft met verbijstering kennis genomen van het akkoord in de Europese Raad inzake de meerjarenbegroting 2021-2027 en het Covid-19 Herstelfonds.

Schermvullende weergave Kurt Deketelaere ©rv

Dit akkoord is een absoluut dieptepunt voor het Europees beleid inzake onderzoek, innovatie en onderwijs (O&I&O). Het vertaalt de dagelijkse Europese en nationale politieke lippendienst ten voordele van O&I&O niet in een ambitieus budget voor de periode 2021-2027: amper 80 miljard euro voor onderzoek en innovatie, amper 20 miljard voor onderwijs. Telkens vele miljarden euro’s minder dan voorgesteld door de Europese Commissie, en gevraagd door het Europees Parlement. Ambitieuzere budgetten zijn nochtans duidelijk genoodzaakt en te rechtvaardigen, door de huidige maatschappelijke problemen, zoals Covid-19 en klimaatverandering. Het akkoord is dan ook een bijzonder grote ontgoocheling voor de Europese O&I&O-gemeenschap, en komt werkelijk neer op een woord- en vertrouwensbreuk tussen de academische en politieke werelden.

Historisch

Voor O&I&O is dit akkoord dus helemaal niet ‘historisch’, zoals alle staatshoofden en regeringsleiders het de voorbije dagen bestempelden. Voor LERU is het enige historische aan dit akkoord dat de voorgestelde en gevraagde budgetten voor O&I&O, alsook deze voor gezondheid, op een ongekende manier door de Europese Raad zijn afgeslacht. Abstractie makend van problemen als Covid-19 en klimaatverandering, waren blijkbaar alle budgetlijnen vatbaar voor schrapping, voor zover ze maar een akkoord mogelijk konden maken.

Dit bevestigt wat we reeds een aantal jaar zien en weten: de lidstaten zijn - zowel inhoudelijk als budgettair - de eigenlijke grafdelvers van het Europees O&I&O-beleid.

Dit akkoord moet dan ook verworpen worden door het Europees Parlement. Het is in complete tegenspraak met de eisen die het Europees Parlement het voorbije jaar vooropgesteld had inzake het O&I&O-budget. Het is nu aan het Europees Parlement om te bewijzen dat het werkelijk een medebeslisser is over het budget en het herstelfonds, en niet het schoothondje van de Europese Raad. Alhoewel het Parlement altijd een groot verdediger is geweest van O&I&O, zal het nu toch wel boven zichzelf moeten uitstijgen, om de komende jaren geloofwaardig te zijn en te blijven.

Duits voorzitterschap

Het akkoord staat eveneens haaks op de ambitieuze O&I&O-agenda van het Duitse EU voorzitterschap, dat pas gestart is. De vraag is nu met welke geloofwaardigheid dit voorzitterschap nog zal kunnen orakelen over een nieuwe Europese Onderzoeks- en Onderwijsruimte. LERU was er van overtuigd dat Duitsland en dit Duitse voorzitterschap de beste garantie waren voor een ambitieus O&I&O-budget, maar dit was duidelijk een vergissing: geen enkele lidstaat, geen enkele regeringsleider, geen enkel staatshoofd heeft zich opgeworpen als een O&I&O-kampioen, en de verdediging ervan gevoerd. Nationale belangen en persoonlijke agenda’s hebben weerom de bovenhand gehaald. Dit is bijzonder ontgoochelend, maar tevens leerrijk: het bevestigt wat we reeds een aantal jaar zien en weten: de lidstaten zijn - zowel inhoudelijk als budgettair - de eigenlijke grafdelvers van het Europees O&I&O-beleid.

Geen enkele lidstaat, regeringsleider of staatshoofd heeft zich opgeworpen als een O&I&O-kampioen. Nationale belangen en persoonlijke agenda’s hebben weerom de bovenhand gehaald.

Alhoewel dit niet publiekelijk gesteld wordt, is dit akkoord ook problematisch voor de Europese Commissie en voorzitter Ursula von der Leyen: haar agenda inzake klimaat en digitalisering steunt bijzonder sterk op nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatieve producten en processen. Hoe die agenda zal kunnen worden gerealiseerd met een gedecimeerd budget is vooralsnog onduidelijk.

En tot slot is dit akkoord ook problematisch voor Mariya Gabriel, de Europees Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Onderwijs: hoe zal ze tot een gebalanceerde spreiding komen van de 80 miljard euro over het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe, en de 20 miljard euro over het onderwijsprogramma Erasmus? Programma’s die zijn vormgegeven vanuit het perspectief van grotere budgetten. Inzake Horizon Europe is het voor LERU duidelijk dat de Marie Curie-beurzen en de beurzen van de Europese Onderzoeksraad aanzienlijk verhoogd moeten worden. Deze programma’s hebben hun nut, succes en toegevoegde waarde bewezen, en moeten sowieso voorrang krijgen op nieuwe programma’s of initiatieven die nog alles te bewijzen hebben.