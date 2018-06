Gratis procederen is een illusie

Er circuleren plannen om een deel van de premie voor rechtsbijstandsverzekeringen fiscaal aftrekbaar te maken. Of de rechtzoekende daar altijd beter zal bij varen, is maar de vraag. Het lijkt op een omweg om de tarieven van advocaten te reguleren.

Door Hugo Lamon, bestuurder departement hervormingsbeleid en woordvoerder Orde van Vlaamse Balies

Er stappen minder burgers naar de rechtbank. Die daling heeft niets te maken met wie recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand - de ‘pro deo’, waarvoor het Grondwettelijk Hof vorige week het remgeld afschafte - en ook niet met de echt rijken. Steeds meer tweeverdieners zien ertegen op om een procedure te voeren. Niet omdat de bemiddelingsgoeroes hen overtuigden hun geschil zelf op te lossen, maar omdat de kosten van gerechtsprocedures en de eraan verbonden risico’s hen afschrikken.

Het plan van Geens zal verzekeraars ertoe aanzetten advocatentussenkomsten nog verder te ontmoedigen.

Dat is ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet ontgaan. Hij wil de burgers ertoe aanzetten zich te verzekeren. Zo’n rechtsbijstandsverzekering bestaat al, maar de minister wil dat meer burgers de stap ernaar zetten. Omdat iedereen ertoe verplichten niet kan wegens te veel wettelijke bezwaren, wil de minister dat fiscaal stimuleren. Wie een dergelijke verzekering afsluit, krijgt een fiscaal voordeel. Een deel (30 %?) van de premie zou fiscaal aftrekbaar worden.

Sommigen betwijfelen of dat mensen voldoende zal aanzetten om massaal zo’n polis te onderschrijven. Het voorstel kan politiek pas succes hebben als er vele verzekerden zijn, maar ook pas als de meest voorkomende procedures gedekt zijn (bijvoorbeeld echtscheidingen en bouwzaken). En vooral: als de premie zo goedkoop mogelijk is. Verzekeraars huiveren uiteraard bij die economisch tegenstrijdige doelstellingen, hun eerste bekommernis is winstgevend blijven.

De advocatuur zou in de discussie over de rechtsbijstandsverzekering spreekwoordelijk in het midden van het bed moeten liggen. Het is de balie die de dienstverlening moet verrichten en zonder haar is er geen rechtsbijstand. Maar dat is natuurlijk een wat goedgelovige gedachte.

Ontwerpen van koninklijk besluit (KB) over Geens’ plannen doen al enige tijd de ronde. Volgens die ontwerpen krijgen de verzekeraars de door hen gevraagde volledige transparantie (lees: voorspelbaarheid van de kosten), met een voor 59 procedures precies voorgekauwde tijdsindeling. De restcategorie 60 - alle andere zaken - beperkt zich tot de melding dat daarvoor ‘per analogie’ moet worden gewerkt. Maar als het écht om de transparantie te doen was, had het allicht en voor zover nodig volstaan te preciseren dat verzekeraars dezelfde rechten hebben als hun verzekerden en zich ook op het recht op informatie kunnen beroepen (zoals dat al voor iedereen geldt in het wetboek van economisch recht).

Dat was blijkbaar te eenvoudig. Verzekeraars willen meer rechten dan verzekerden, en dus wordt nu een tarief bepaald voor advocaten die particuliere cliënten willen bedienen - de zakenadvocatuur valt grotendeels buiten de regeling - en wier cliënten de factuur naar de verzekeraar willen doorschuiven.

Echtscheiding

Die regeling heeft dus weinig met fiscale aftrekken te maken, maar des te meer met een drang om de advocatuur te reguleren. De vraag is of de rechtzoekende daar altijd beter van zal worden. Wie uit de echt wil scheiden, zal zijn probleem in één uur moeten uitleggen (dat wordt voor velen een oefening in zelfdiscipline) en de pleitzitting voor een echtscheiding (de voorbereiding en de wachttijd inbegrepen) zal niet langer dan drie uur mogen duren. Dat wordt een uitdaging voor de familierechtbanken.

Het maximumbedrag voor een volledige echtscheiding bedraagt 2.500 euro (inclusief btw en kosten), maar de dekking wordt verhoogd met 1.250 euro per verzekerde ‘als de advocaat zich ertoe engageert zijn erelonen en kosten te bepalen via een bedrag dat gelijk is aan de maximumpunten vastgesteld per prestatie’. Voor bouwgeschillen is het plafond 5.000 euro, wat kan worden verhoogd tot 7.500 euro.

Champions League

Er wordt voorzien in een schijnbaar royale vergoeding van 150 euro per punt (en dus per uur). Let wel, het is een allesomvattende vergoeding. Van die 150 euro vloeit 21 procent btw naar de overheid, zodat nog 118,50 euro overblijft. Gemiddeld heeft de advocaat 30 procent (34,50 euro) dossiergebonden kosten (zoals voor verplaatsingen, kopieën, mails en briefwisseling), zodat nog 83 euro overschiet voor de advocaat. Daar moeten dan nog de niet-dossiergebonden kosten af (zoals voor informatica, bijscholingen en bibliotheken).

De illusie wekken dat burgers zonder kosten kunnen procederen is boerenbedrog

Het vermoeden ontstaat dat de minister de particuliere rechtzoekende niet echt advocaten uit de Champions League gunt. Dat is een politieke keuze. Het KB bepaalt meteen ook wat geld mag kosten (de bemiddeling zeker, procederen minder) en wat het plafond is. Het is een omweg om via een zogenaamde fiscale maatregel de advocatuur te reguleren.