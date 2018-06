Greenpeace wint aandacht, maar verliest invloed

Wie invloed wil, moet vertrouwenopbouwen. In dat licht was de frontale aanval van de milieuorganisatie Greenpeace op het bedrijfsmodel van Studio 100 een erg domme zet.

Olivier Van Horenbeeck Managing partner van Growth Inc.

In de jaren tachtig al was Maya de Bij een populair figuurtje voor kinderen. In die tijd opereerde Greenpeace als een radicale milieuorganisatie. Ze ondernam gedurfde acties tegen de jacht op zeehonden en walvissen of tegen atoomproeven in de Stille Zuidzee. Dat activisme leidde onrechtstreeks helaas ook tot de aanslag van de Franse geheime dienst op de Rainbow Warrior in 1985. De Franse regering kon het niet halen met argumenten en koos dan maar voor geweld. De aanslag op het vlaggenschip van Greenpeace resulteerde terecht in wereldwijde verontwaardiging. De aanslag én het uitblijven van verontschuldigingen hebben lang gewogen op het internationale aanzien van Frankrijk. Het land is uiteindelijk gestopt met zijn kernproeven.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Vandaag zijn de rollen omgekeerd. Twee weken geleden lanceerde Greenpeace België een midscheepse aanval op Maya de Bij, het vlaggenschip van het entertainmentbedrijf Studio 100. Door charcuterie te vergelijken met sigaretten koos de milieuorganisatie voor gemakkelijke aandacht en controverse. Ze gebruikte herkenbaarheid, overdrijving en sociale media om haar boodschap zo veel mogelijk kracht bij te zetten. Maar het lijkt erop dat vooral Greenpeace voor een langere termijn averij heeft opgelopen.

De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman vond dat het maken van winst de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf was. Regelgeving of ethiek moesten volgens hem maar worden opgelegd door de overheid. Die visie is intussen lang achterhaald. Een bedrijf opereert niet in het luchtledige maar in een maatschappij met haar eigen gevoeligheden, prioriteiten en doelstellingen.

Elk zichzelf respecterend bedrijf houdt daar rekening mee door contacten te onderhouden met al zijn stakeholders - de media, de politiek en de publieke opinie, maar ook niet-gouvernementele organisaties, milieugroeperingen of actievoerders. Die dialoog creëert open communicatiekanalen, overleg en vaak ook wederzijds begrip en vertrouwen.

Het Zwitserse Nestlé heeft dat goed begrepen. De multinational verkoopt elke dag wereldwijd meer dan 1,2 miljard producten, en ligt logischerwijs in het vizier van veel actiegroepen en ngo’s. Elk jaar brengt Nestlé al die ngo’s samen in Londen op een grote overlegconferentie. Zo laat het zien dat het oprecht in dialoog wil gaan met de maatschappij, inclusief zijn grootste criticasters.

Door de ngo’s dicht bij zich te houden, actief in dialoog te treden en wederzijds vertrouwen op te bouwen vermijdt Nestlé bovendien te bruuske aanvallen van diezelfde ngo’s. De voordelen voor de ngo’s zijn dat ze een klankbord hebben en rechtstreeks en informeel hun bezorgdheden kunnen delen. Het allergrootste voordeel is dat ze duurzaam het beleid van een bedrijf als Nestlé kunnen beïnvloeden.

Buitenspel

Wie invloed wil, moet vertrouwen opbouwen. Zeker in dat licht was de frontale aanval op het bedrijfsmodel van Studio 100 een erg domme zet. De strategie om een bedrijf als Studio 100 zo te schofferen, leidt zeker niet tot duurzame verandering. Integendeel, Greenpeace België heeft zijn imago, reputatie en invloed vernietigd.

Om te beginnen heeft Greenpeace België aangetoond een onbetrouwbare partner te zijn. Wie met een bedrijf een informele dialoog aangaat en datzelfde bedrijf vervolgens frontaal aanvalt, zet zichzelf buitenspel. Elk bedrijf, elke organisatie of elke politicus zal de komende jaren twee keer nadenken voor ze de dialoog met Greenpeace aangaan.

Ten tweede heeft Greenpeace België gekozen voor aandacht in plaats van invloed. Aandacht is leuk voor krantenkoppen, twittercampagnes en uitnodigingen voor debatprogramma’s. Maar echte invloed krijg je niet door aandacht, wel door te overleggen en vertrouwen op te bouwen. Wie wil lid zijn van een organisatie die wel in de media komt maar geen verandering kan bewerkstelligen? Wie onbetrouwbaar is, heeft geen invloed.

Het wordt voor buitenstaanders steeds moeilijker om in te schatten waar Greenpeace werkelijk voor staat.

Ten derde wordt het voor buitenstaanders steeds moeilijker om in te schatten waar Greenpeace werkelijk voor staat. Het verband tussen het redden van walvissen of het sluiten van kerncentrales aan de ene kant en het in de ban slaan van charcuterie aan de andere kant is zo goed als onbestaand. De keuze voor charcuterie als strijdthema lijkt vooral een flinterdun excuus om het verdienmodel van Studio 100 aan te vallen. Dit heeft meer te maken met een visie op hoe een vrije markt functioneert dan met de bezorgdheid over zwaarlijvige kinderen.

Het wordt dus hoog tijd dat een milieuorganisatie als Greenpeace zich bezint over haar positie in het maatschappelijke debat. Om echt invloed te verwerven en zaken te veranderen moet je een duidelijke strategische doelstelling hebben, vaak en helder communiceren maar vooral veel en langdurig vertrouwen opbouwen bij gesprekspartners en de stakeholders.