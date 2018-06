Groeilanden zijn kanaries in financiële koolmijn

De kans op een wereldwijde schuldencrisis is nog altijd klein. Al heeft het IMF gelijk dat maar weinig landen genoeg begrotingsruimte zullen hebben als ze voor een recessie staan. Bovendien kunnen zware economische schokken elk land overkomen.

Zijn de dreigende wisselkoers- en schuldencrisissen in Argentinië en Turkije plaatselijke gebeurtenissen zonder bredere gevolgen? Of moeten we ze zien als vroege waarschuwingssignalen die duiden op diepere kwetsbaarheden in de opgezwollen mondiale schuldenmarkten, en aan de oppervlakte komen nu de Amerikaanse centrale bank de rente blijft normaliseren?

Een rentestijging zou ook in een paar ontwikkelde economieën de stabiliteit op de proef kunnen stellen, vooral in Italië. Met een economie tien maal zo groot als de Griekse kan een bankroet Italië de eurozone opblazen. Het goede nieuws is dat een grote mondiale schuldencrisis nog steeds betrekkelijk onwaarschijnlijk is. Zelfs ondanks een recente verzwakking van de Europese economische prestaties blijft het beeld van de wereldeconomie sterk en groeien de meeste regio’s nog steeds stevig. Hoewel verschillende bedrijven in ontwikkelingslanden een zorgwekkende externe, in dollars uitgedrukte schuldenlast hebben, bulken veel centrale banken van de dollars, met name in Azië.

Bovendien heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voldoende middelen om een eerste crisisgolf het hoofd te bieden, zelfs als bijvoorbeeld Brazilië daarbij zou zijn. De grootste zorg is niet dat het IMF niet genoeg fondsen ter beschikking kan stellen, maar dat het dezelfde fout zal maken als in Griekenland, door de schuldeisers en de debiteurs geen realistische overeenkomst op te leggen.

Geen enkel land, hoe rijk ook, mag zijn toekomst verpanden aan het vooruitzicht dat het gunstige renteklimaat zal blijven bestaan.

Wat Italië betreft is de kans groot dat Europa een manier zal vinden om de nieuwe regering tijdelijk de extra begrotingsruimte te gunnen waar zij op uit is. Al zal Europa het met hoge schulden kampende Italië de gemeenschappelijke munt niet laten vernietigen.

De belangrijkste reden voor optimisme, ondanks alle politieke ruis, is dat de mondiale langetermijnrente nog steeds bijzonder laag is. Zelfs ondanks het gejammer over de monetaire verkrapping door de Amerikaanse centrale bank (Fed) keren de Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar nog steeds een rente uit van ongeveer 1 procent - veel lager dan het gemiddelde reële rendement op de langere termijn, dat normaal gesproken dichter bij 3 procent ligt. Zolang het mondiale rentebeeld zo positief blijft, dient de grote golf van niet-nagekomen obligatieverplichtingen zich niet aan.

Impliciete schulden

Het is opmerkelijk hoeveel het IMF zijn waarschuwingen heeft opgeschroefd. Na jaren te hebben gezegd dat de ontwikkelde landen zich niet langer zorgen hoefden te maken over hun hoge schuldenlasten - gemiddeld ruim 100 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) - waarschuwt het IMF dat veel landen wellicht geen begrotingsruimte meer zullen hebben als ze binnenkort met een recessie worden geconfronteerd. De problemen vloeien niet alleen voort uit de schulden in de boeken, maar ook uit verborgen schulden, die vooral te maken hebben met de gigantisch ondergefinancierde programma’s voor pensioen en gezondheidszorg – impliciete schulden die in veel gevallen veel groter zijn dan de officiële cijfers suggereren.

Recent onderzoek ondersteunt het gezichtspunt van het IMF. Landen met historisch hoge schuldenlasten vertonen aanzienlijk slechtere groeiprestaties als ze worden geconfronteerd met grote schokken, en de langetermijnrelatie tussen hoge staatsschulden en groei is uitgesproken negatief. Dit zegt wel niets over de gevolgen van het actief terugdringen van de staatsschuld, bij het grote publiek bekend als bezuinigen. Tijdens diepe recessies moet de oorlogskas van een land net worden aangesproken, en niet gevuld.

Toegegeven, er zijn mensen - zowel ter linker- als ter rechterzijde - die vinden dat het ‘deze keer anders is’ voor de ontwikkelde economieën’. Nu er - in hun ogen - geen grote oorlog of een financiële crisis dreigt in de nabije toekomst, is het dwaas om te veel terughoudendheid na te streven als het om de staatsschuld of pensioenbeloften gaat. Dit is zelfs voor de VS een gevaarlijke denkwijze, ondanks zijn ruimere begrotingsmogelijkheden als uitgever van de mondiale reservemunt.

Risico’s

Zware schokken kunnen iedere economie overkomen, en de bron van de volgende crisis zou wel eens anders kunnen zijn dan we gewoon zijn. De risico’s uit cyberaanvallen, pandemieën en zeker financiële crisissen zijn waarschijnlijk veel groter dan de meeste mensen graag toegeven. Het is niet moeilijk je een tijdelijke groeivertraging in China voor te stellen die de markten in rep en roer zet. En als het volslagen onverwachte gebeurt, is een ding zeker: regeringen met een goede toegang tot de kredietmarkten kunnen daar beter op reageren.

Zelfs met als beste gok dat iedere mogelijke inzinking van de obligatiemarkten van ontwikkelingslanden beperkt zal blijven in omvang en bereik, zouden de huidige rimpelingen iedereen moeten wakker schudden, ook de ontwikkelde economieën. Geen enkel land, hoe rijk ook, mag zijn toekomst verpanden aan het vooruitzicht dat het huidige, uiterst gunstige renteklimaat altijd zal blijven bestaan.

Economen die stellen dat de schuldenlasten van de ontwikkelde economieën volledig veilig zijn, klinken griezelig veel als de evangelisten van de ‘Grote Matiging’ een generatie geleden. De conjuncturele volatiliteit was voltooid verleden tijd volgens hen. In veel gevallen gaat het om dezelfde mensen. Maar zoals we tien jaar geleden hebben gezien en onvermijdelijk weer zullen zien, zijn we niet aan het einde van de geschiedenis als het gaat om mondiale schuldencrisissen en financiële crisissen.